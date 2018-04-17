Эксклюзив: надымского путешественника похитили в Индии. Подробности он сообщил уже из Японии

Похищение — не самое страшное, что могло случиться в дороге, считает надымчанин Олег Потапов . В Афганистане было еще страшнее. Однако обо всем по порядку.

Как рассказал наш собеседник, не так давно он был в Дели с другом. У них был трансфер в одну из гостиниц индийской столицы и карточка с номером такси. Едва путешественники вышли из здания аэропорта, к ним подбежал какой-то индус и выхватил из рук визитку. Мужчина сказал, что он и есть их водитель…

Страшно, аж жуть!

Машина ехала больше часа. Шоссе было почти пустым, и это показалось Олегу подозрительным. Еще и белая «Тойота» за ними увязалась, как будто сопровождала… В какой-то момент надымчанин спросил у водителя, что происходит, но тот успокоил, дескать, на основной дороге идут ремонтные работы, вот и приходится пылить в объезд. Похититель врал весьма правдоподобно…

Друзей привезли в какой-то заброшенный дом и посадили в подвал. Требовали 10 тысяч долларов, не кормили. Олег сказал, что не заплатит ни копейки, хотя у него с другом было припрятано по 1000 наличкой и по 2000 лежало на банковских картах. Примерно через сутки, среди ночи, пленники решили бежать. Они сказали бандитам (тех было восемь человек), что согласны на выкуп, но для этого нужно съездить к банкомату. Дальше переговоры вел главарь, который заявил, что у него есть терминал и транзакцию можно осуществить в подвале. «О’кей», — сказали друзья и одновременно полезли в свои рюкзаки. Затем синхронно ринулись к выходу.

Этот детский прием сработал (видимо, похитители были не очень опытные). Вырвавшись на свежий воздух, путешественники сиганули в ночные джунгли, добежали до шоссе и затаились в зарослях. Они видели, как похитители шастают вдоль проезжей части. У одного из них был пистолет. Потом бандиты ушли, а друзья еще долго тормозили редкие авто, но те проносились мимо. Наконец, Олег лег поперек проезжей части и только так смог остановить микроавтобус. С криками «Хелп, хелп!» друзья залезли в салон и доехали до Дели. Там они заселились в другую гостиницу: боялись, что злодеи, видевшие их отельный ваучер, снова придут за ними.

То, что случилось в Индии — сущие пустяки, считает наш земляк. Вернувшись в Надым из очередной поездки, он рассказал «Красному Северу» об афганской эпопее.

— Страсти начались уже на границе, — отметил Олег. — На паспортном контроле начальник таджикской погранзаставы поинтересовался, зачем мы туда едем. Мы с другом ответили, что видели уже всё, кроме Афганистана. Тогда военный спросил наш маршрут. Мы подробно описали, отметив, что возвращаться будем через Узбекистан. Пограничник спросил мой е-мейл. Я удивился, дескать, зачем? Он пояснил, что раз в две недели такие же туристы, как мы, проезжают через их пост, а возвращаются уже в гробах. Вот он и хочет убедиться, что мы живы, если, конечно, доберемся до Узбекистана.

Последние детали побега от похитителей Олег Потапов раскрыл «Красному Севевру» уже будучи в очередном путешествии — в Японии.

— Ты знал, что там крайне опасно, и все равно поехал. Почему?

— Я решил посмотреть весь мир, все страны. И от этого плана не отступлюсь. Разумеется, слова пограничника нас очень расстроили. Уже скоро мы поняли, как он прав. Опасность была повсюду. Кундуз — первый на нашем пути афганский город. Здесь мы не смогли найти жилье. Ни одна гостиница не согласилась нас принять. Город захватила террористическая группировка «Талибан» (запрещена в России), и отельеры боялись заселять иностранцев. Нас приютил местный мужчина. Хотя, точнее сказать, он нас укрывал. Поселил у себя. Занавесил окна. Переодел в национальную одежду. Очень вкусно угощал. Вообще, самое удивительное во всех моих путешествиях — это люди. Не те 90 чудес света, что я посмотрел, а именно люди. Я верю в них и люблю. Я открыт… Через несколько дней мы уехали в столицу. В Кабуле нас ждали опасности похлеще. На выбор там были два типа отелей. Дорогой с охраной, порядка 12–15 тысяч рублей в сутки, и бюджетный, всего за 2 тысячи, но без нее. Кабул цивилизованней Кундуза и охраняется правительственными войсками. Поэтому мы выбрали дешевый вариант, о чем, конечно, вскоре пожалели.

Кундуз, 2015 год. Афганец не только укрывал путешественников от сторонников «».

Знакомьтесь, вооруженные бородачи

— В первую же ночь к нам в дверь постучали, — продолжает Олег. — Я открыл спросонья. На пороге стояли трое мужчин. В длинной одежде, с бородами и оружием. Диалог был на английском. Они потребовали наши документы и начали допрос. Я не знал, как поступить, и сделал первое, что пришло на ум: сказал, что писатель и пишу о традициях и жизни народа Афганистана. Отчасти это была правда. Ведь когда нас укрывали в Кундузе, мне было так страшно, что я действительно начал писать. Я включил ноутбук и показал бородачам записи, которые были на русском и касались обстановки в стране. К счастью, незваные гости не смогли их прочесть. Они были настроены агрессивно. Спросили, мусульмане ли мы. «Да», — ответил я. Конечно, они легко могли разоблачить эту ложь, но поверили на слово и предложили охрану: 200 долларов в день. Это был июль 2015 года. Я отказался. Сказал, что не боюсь, что сам из Украины, у нас тоже идет война. Они ушли, а я не мог уснуть всю ночь.

Мы осмотрели Кабул. После взяли билеты на самолет до Мазари-Шарифа. Думали, так безопаснее. А когда подъезжали на такси к аэропорту, узнали, что там случился теракт. Посовещавшись с другом, решили добираться машиной. Путь был длинным — семь часов езды. И пролегал он через территории, охраняемые «Талибаном». На одном из постов нас остановили. На дороге лежали «ежи». Повсюду маячили бородачи с автоматами. Один из них подошел к нам и заговорил с водителем. Мы с другом молчали. Потом он подошел ко мне и о чем-то спросил на местном языке. Я ответил по-английски. Он обернулся и окликнул других террористов. На нас тут же направили оружие и приказали выйти из машины. На этот раз ситуацию спас мой друг. Он сказал, что мы бизнесмены. И это был правильный шаг. Дело в том, что в Афганистане производят рекордное количество героина. Слово «бизнес» в этой стране может весьма много значить. За нами могут стоять серьезные люди. Дальше нас никто ни о чем уже не расспрашивал. Нас отпустили.

Прибыв в Мазари-Шариф, мы больше не рисковали и взяли дорогой отель с охраной. Там я зашел в интернет и узнал, что на днях афганские боевики расстреляли пятнадцать туристов. Естественно, у меня была куча сообщений во «ВКонтакте». Многие знали, где я сейчас нахожусь, и волновались. Спрашивали, все ли у меня в порядке.

Олег в путешествии по Африке. О том, как он пробовал вяленых мышей в Замбии — читайте в следующем материале «Красного Севера»

Вахтовик, путешественник, советчик

— Олег, откуда такая страсть к путешествиям?

— Мой дедушка был военным советником, участвовал в военных кампаниях в 28 государствах. Вместе с семьей жил в разных странах. На стенах его дома висели чучела животных, варанов, черно-белые фото джунглей Индонезии. Он всё детство рассказывал мне о дальних странах. И эта атмосфера на меня, конечно, повлияла. Впервые я поехал за границу в восемь лет — в Лондон. Активно путешествовать начал с 2010 года, когда устроился на работу в Надыме. Свой первый отпуск провел в Египте. Потом Таиланд, Израиль, и понеслось… Я работаю вахтой. Месяц провожу на работе в Надыме, месяц — за рубежом.

— Сколько денег ты потратил на поездки?

— Если честно, никогда не считал. Но очень много. Всё, что заработал. Больше десяти миллионов точно.

— Твое самое дорогое путешествие?

— Мальдивы. За четыре дня на двоих с другом мы потратили полмиллиона рублей. Взяли личный самолет, чтобы долететь из столицы Мале до нашего отеля, который находился на острове. Можно было добраться и на лодке, но получилось бы намного дольше.

Мы поселились в одном из самых дорогих отелей мира — пятизвездочном Iru Fushi. Это была вилла на сваях в открытом океане. Стоила 1037 долларов в сутки. Шагнуть в воду можно было прямо из окна. В полу — смотровые стекла. Просыпаешься, спускаешь с кровати ноги, а под ними у тебя океан, плавают рыбы.

А самое бюджетное?

— Мальта. За пять дней я потратил всего четыре с половиной тысячи рублей, включая авиабилеты. Прилетел я за тысячу из Гданьска (Польша). Жил у местных. Объехал всё государство, даже побывал на острове Гозо, где снимается «Игра престолов». Улетел оттуда в Испанию очень дешево — за 500 рублей.

Ярлычками отмечены места, где побывал надымчанин

— Ты сказал, что жил у местных. Как ты ищешь жилье?

— Сейчас много разных сервисов. Отличный сайт — workaway.com. Его особенность: тебе предложат стол и ночлег в обмен на бесплатный труд. Допустим, ты отправляешься в Техас. Тебе предстоит работать на ферме. За это семья фермера будет тебя кормить и обеспечит жильем. Работать ты будешь пять дней в неделю, по пять часов. Вечерами и в выходные сможешь осмотреть достопримечательности. Я так собирался в Турцию, преподавать русский язык. Но поездка по каким-то причинам сорвалась — уже не помню подробности.

Лучший сайт по поиску жилья, конечно, сouchsurfing.com. Здесь можно оставить отзыв о человеке, у которого ты жил. Какой у него дом, каков он сам. Гостеприимный, порядочный, добрый или наоборот. Удалить отзывы нельзя. Это в некоторой степени гарантирует безопасность.

Решив поехать в США, я поставил себе цель: всю поездку, а это три месяца, прожить в американских семьях. Мне это удалось. Американцы, кстати, люди очень гостеприимные. В основном состоявшиеся материально. У всех свои дома. По большей части — бездетные. Живут с кошками и собачками. Удивительно, но часто так бывало, что не я искал, у кого остановиться, а мне писали и предлагали варианты.

Кстати, я и сам принимаю туристов: в Крыму и в Надыме. В Крым ко мне приезжали бразильцы, испанцы, швейцарцы, чехи, словаки и другие. В Надым — пока только россияне.

Как Олега Потапова потчевали тухлой акулой в Рейкъявике, вялеными мышами в Замбии и бычьими яйцами в США, а также о том, как король Свазиленда в присутствии северянина выбирал себе четырнадцатую жену — читайте завтра, 18 апреля, на сайте «Красного Севера» и в наших пабликах в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Фейсбук».