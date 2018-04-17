По очень тонкому льду

С начала 90-х годов прошлого века в мире было немало войн. Однако события некоторых из них врезались в память надолго.

В марте 1999 года авиация НАТО нанесла удары по Югославии. Телевидение, бывшее тогда практически единственным источником информации для большинства населения России, показывало ужасные картины. Вой сирен, ночное небо шьют серии трассирующих снарядов, где-то на горизонте внезапно вырастают круглые огненные шары от разрывов бомб и ракет, и снова становится темно.

Бомбардировки велись практически безнаказанно. Потери авиации НАТО были единичны. Телевидение здорово накручивало население, и многие решили, что следующей целью для удара должна быть Россия. Это вдруг сделалось настолько очевидным, что в военкоматы даже потянулись очереди. Пенсионеры приносили противогазы, люди моложе интересовались, где тут записываются добровольцами в Югославию.

Дошел страх и до детей. В школе спрашивали друг друга: «А ты собрал чемодан или портфель на крайний случай?» Такие разговоры шли на полном серьезе, никакого сарказма. Все стремились принять какие-то меры. Товарищи собирали самое ценное — пару любимых книг, кассеты или компакт-диски, фонарь на батарейках, еще какую-то мелочь. Казалось, что так мы будем хоть к чему-то готовы. Выпусков новостей ждали не то чтобы с ужасом, но неприятный холодок по спине все-таки пробегал.

Через некоторое время пришло понимание, насколько наивны были детские попытки собрать тревожный чемоданчик. Никакие удары в 1999 году России, конечно, не грозили. Воевать с ядерной державой, даже если ее вооруженные силы находятся не в лучшей форме, а в то время так и было, — это не беззащитные страны бомбить.

Сегодня над нами все еще мирное небо, хочется надеяться, что таким оно и останется. Мы сохраняем веру, что хороших людей больше, чем плохих, и те, кто по долгу службы имеет право нажимать на «красные кнопки», найдут в себе достаточно воли и здравого смысла, чтобы остановиться хотя бы в самую последнюю секунду и не проходить грань, за которой возврата уже не будет, как и самого мира.