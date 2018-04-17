Блогер Николай Соболев рассказал на шоу «Импровизация», кого хочет вся страна

Что будет, если к компании высококлассных импровизаторов добавить суперпопулярного блогера? Будет, однозначно, круто. Гостем популярного шоу «Импровизация» станет Николай Соболев . И это будет уже сегодня, 17 апреля, в 21.00 на ТНТ.

Как играть в слепого таракана? Чем кормить Павла Волю? Трудно ли бобру взять ипотеку? Какую правду рассказывает желтая пресса? И что можно привезти из путешествия длиною в 13 лет? Узнаем сегодня!

После съемок Николай признался, что все было не так просто:

— Все было супер. Но импровизировать непросто, иногда не понимаешь, что происходит. Хотя, может быть, это было связано с тем, что перед своим участием я не смотрел передачу. Общие впечатления положительные, радует, что на ТВ остались веселые передачи без негатива, сделанные на классном уровне. До сих пор не понимаю, как ребята генерируют все эти вещи.

Смотрите шоу «Импровизация» по вторникам в 21.00