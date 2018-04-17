В чём тайна наушников Sennheiser, что они так играют

В чём тайна наушников Sennheiser, что они так играютЕжегодно на рынке потребительской аудиоаппаратуры появляются бренды-новички. Казалось бы, эти компании предлагают точно такое же качество звучания за более демократичные деньги.

Но действительно ли стоит переплачивать за имя?

Когда с витрины на вас смотрят педантичные наушники с минималистичным логотипом в форме буквы «S», заключенной в прямоугольник, складывается ощущение, что вы знакомы этим бредом.

Вы не ошибаетесь. Это Sennheiser — один из старожилов и пионеров немецкой акустики для потребителя. И сегодня хотелось бы рассказать о том, как за более чем 70-летнюю историю компания не только не сбилась с курса эволюционного развития звука, но и наоборот предлагает все более неординарные и современные решения.

Первые шаги: становление компании Labor W В 1945 году капитулировавшая Германия начинает курс на восстановление. Сколыхнувшая весь мир война стала толчком для появления новых и амбициозных компаний, занимавшихся производством оборудования самого разного целевого назначения.

Выпускник Берлинского технического Университета Фриц Зеннхайзер к желанию перевернуть мир звукового оборудования пришел после несбывшейся мечты — проектировать ландшафтные дизайны.

Еще в 11 лет я создал собственный радиоприемник. Мне нравилась техника, но я никогда не мечтал быть инженером или изобретателем. Я буквально сходил с ума от ландшафтного дизайна, но мировой финансовый кризис диктовал другие правила.

Я вынужден был пересмотреть свои приоритеты по части профессии и отправился осваивать техническую профессию.

Потом был институт Герца — один из лучших университетов Европы. Сегодня в стенах этого заведения ведутся фундаментальные разработки в области сетей нового поколения 5G, разрабатываются новые видео и аудиокодеки для цифрового контента, активно осваиваются нейронные сети.

Ревербератор от ландшафтного дизайнера

Менять звук Фриц начал еще в 24-летнем возрасте. Зеннхайзер разработал специальный ревербератор для рояля, по сути, — первый процессор спецэффектов, заставивший стоящий в небольшой комнате инструмент звучать так, словно он находится в огромном концертном зале. На календаре был 1936 год.

В 24 года Зеннхайзер сумел разработать устройство, которое позволило иммитировать звучание рояля под акустику огромного зала. Ревербератор Зеннхайзера использовался во время открытия Олимпийских игр в Берлине.

В 1940-м Фриц Зеннхайзер получает степень доктора, а спустя пять лет основывает лабораторию в Венебостеле — колыбель будущих революционных разработок.

В 1945 году появляется компания Laboratorium Wennebostel. Совместно с Зеннхайзером над разработкой измерительных устройств трудятся еще семь инженеров. Фриц понимает, что опыт инженера может стать хорошим источником дохода.

Первым устройством, к которому приступили инженеры Labor W, наладив мелкосерийное производство, стали ламповые вольтметры.

В середине XX века большинство радиолюбителей мечтали о таком высококлассном приборе, как ламповый вольтметр. Возможность измерять предельно низкие токи была особо востребована в сфере точного оборудования. От точности измерения напряжение на участках схем зависело качество набирающих популярность ламповых радиоприемников. Продукция Labor W тут же зарекомендовала себя на рынке, как одна из самых надежных.

В год открытия одним из самых авторитетных и крупных заказчиков на партию вольтметров становится компания Siemens

Производство первых наушников

Удовлетворив требования инженеров, команда Фрица Зеннхайзера берется за новый проект. Руководство Siemens поставило задачу: разработать широконаправленный микрофон.

Через пару месяцев мир увидел первое устройств Labor W, связанное со звуковым оборудованием — модели Labor W DM 1.

В 1947 году появляется новая серия микрофонов DM-2. И эта модель поставляется как независимая модель. Фриц быстро смекнул, что часть устройств можно по-прежнему продавать Siemens, а часть реализовывать под собственным брендом.

За десять лет численность штата Labor W с восьми человек увеличивается до 250. Фриц Зеннхайзер, будучи талантливым инженером, продолжает находится в творческом поиске. Спектр продукции, выпускаемой Labor W, откровенно впечатляет:

микрофоны самых разных направленностей

микшерные студийные пульты

микрофонные трансформаторы

геофизическая аппаратура

компактные динамические наушники

К выходу четвертой версии ставшего уже визитной карточкой Labor W микрофона DM-4 с активной системой шумоподавления, Фриц Зеннхайзер принимает решение о необходимости смены имени компании.

На рынок выходит бренд Sennheiser electronic.

Основание Sennheiser electronic и поиск себя

Фриц Зеннхайзер всегда понимал, что развитие любой сферы и эволюционный рост продуктов невозможен без инвестирования в оборудования и исследования. Львиная часть доходов Sennheiser electronics направляются в расширение производство и улучшение технологической базы.

В приоритете компании и научные исследования. Зеннхайзер лично принимает участие во множественных экспериментах, которые все чаще и чаще затрагивают сферу звука.

И инвестирование в научные разработки очень скоро дают свои плоды. В период с 1950 по 1962 год Sennheiser electronic запускает собственную линейку усилителей и анонсирует легендарный студийный микрофон MD-421, ставший настоящим бестселлером.

Компания расширяет линейку динамических наушников, выпускает стереомикрофон MDS-1, разрабатывает компактный скрытый микрофон DM-3, и презентует ненаправленный радиочастотный микрофон MKH 104.

При этом Sennheiser electronics всегда отличалась от других пионеров звуковой индустрии оригинальным подходом.

В 1956 году бренд выпускает модель микрофона MD 93. Новинка интересна тем, что можно использоваться и как микрофон, и как громкоговоритель. При этом устройство получилось весьма компактным.

Год спустя выходит беспроводная радиосистема для профессионального использования на сцене. В 1961 году Sennheiser electronic запускает еще одно новое устройство — телефонный автоответчик.

Sennheiser electronic не зря создала целую научно-исследовательскую лабораторию. Возможности молодой компании, в штате которой работали инженеры с подтвержденными научными степенями, позволяли Фрицу Зеннхайзеру выполнять самые неординарные заказы для других компаний. Одним из таких стал автоответчик для телекоммуникационной компании Telefunken.

В 1962 году мир увидел прародителя современных радионянь — микрофон для наблюдения за детьми Sennheiser electronic Babysitter.

Модель «домашней сиделки» пользовалась внушительным спросом. Индустрия радионянь в середине XX века находилась на стадии становления и Sennheiser electronic сумела популяризировать бренд за счет выпуска нужных устройств «для людей».

До настоящего звездного часа Фрица Зеннхайзера остаются считанные дни.

Выпуск наушников, ставших бестселлером

Вплоть до середины 60-х жизнь заядлых меломанов очень отличалась от той, к которой привыкли современные фанаты «естественного звука». Помимо громоздкого «портативного» плеера, потребителю приходилось носить с собой огромные закрытые наушники.

Конструкция таких полноразмерных динамиков убивала напрочь всю эстетику, а владелец аксессуара мог после пары часов прослушивания ощущал характерную крепатуру в области шейных позвонков.

Понимая, что рынок портативного звук ждет революцию, Фриц Зеннхайзер ставит перед инженерами задачу — разработать наушники, которые будут отвечать ряду критериев. Новые наушники должны быть:

компактными

легкими

универсальными

недорогими

стильными

Инвестированные в исследовательскую лабораторию миллионы немецких марок дали свои плоды. В 1968 году рынок портативного аудио буквально сотрясает модель Sennheiser HD 414.

Это первые открытые наушники. Это первые наушники, которые можно использовать как с портативными плеерами, так и с полноразмерными радиоприемниками (сопротивление в 2 000 Ом инженеры предусмотрели неслучайно). Наконец, это первые наушники, которые весили всего 74 грамма, отличались отличным качеством звучания и очень выделялись из серой массы своими яркими желтыми амбюшурами.

Именно модель HD 414 открыла Sennheiser дорогу к Олимпу аудиосегмента. Наушники разошлись 10-миллионым тиражем и официально признаны самой продаваемой моделью за всю историю.

Sennheiser становится именем нарицательным

Бренд Sennheiser в первую очередь интересен тем, что понимает природу звука сразу с трех сторон. Производя микрофоны и звукозаписывающее оборудование, инженеры понимают, что следует учесть при разработке очередной модели.

Выпуская микшерные пульты, аудиоаппаратуру и устройства звуковоспроизведения, в Sennheiser придерживаются канонов формирования звука и переносят опыт звукозаписи.

Разрабатывая наушники, исследователи и техники учитывают опыт предыдущих двух ступеней — звукозаписи и звуковоспроизведения. В результате, в рамках одного бренда получается полностью замкнутый цикл формирования устройств, связанных со звуком. Похвастать таким комплексом не может ни одна компания в мире.

Разработка самых дорогих наушников в мире

На фото: те самые легендарные электростатические наушники Orpheus.

За плечами Sennheiser годы удивительных открытий и исследований. В середине 70-х компания одной из первых воспользовалась технологией беспроводной передачи звука посредством инфракрасного излучателя.

В период с 1980 по 1990 год бренд зарекомендовал себя как один из лучших производителей системы активного шумоподавления, а продукция компании стала активно использоваться пилотами пассажирских авиалайнеров. В начале 90-х Sennheiser приобщается к премиум сегменту и запускает линейку электростатических наушников Orpheus с ламповым усилителем.

Через двадцать пять лет именно эта модель станет основой для построения самых дорогих аудиофильских наушников в мире, модели Sennheiser HE1.

Наушники по цене однушки на окраине Москвы с минимальным уровнем искажения, собственным усилителем и предусилителем.

На производство одной модели (а собираются HE1 вручную), уходит около 400 часов, и если вы хотите понять, что такое совершенный звук, постарайтесь хотя бы раз в жизни услышать эту модель.

Sennheiser всегда стремилась шагать в ногу со временем, а при наличии талантливых инженеров и исследователей, даже опережать его. Подтверждение тому — обширный ассортимент потребительской аудиоаппаратуры, в которой используются передовые технологические решения.

История продолжается

Активная система шумоподавления стала визитной карточкой Sennheiser. Добившись отменной энергоэффективности, сегодня компания продолжает развивать линейку портативных наушников вкладышей и легких накладных моделей.

Серии CX, MX и IE идеально подойдут для сторонников спорта и активного образа жизни.

Компактные внутриканальные наушники, представленные как проводными так и беспроводными моделями для повседневной эксплуатации в любых условиях.

Модели HD и MOMENTUM для сторонников портативного звука с минимальным уровнем акустических искажений.

Эти универсальные линейки актуальны для любой сферы: от стационарного гейминга до путешествий и многочасовых поездок.

Для пользователей, которым приходится проводить в наушниках большую часть времени, Sennheiser представила серию беспроводных гарнитур.

Для геймеров, для меломанов, для деловых людей — в ассортименте Sennheiser есть наушники и аудиопродукция для любой категории потребителей. Главная особенность наушников этой немецкой компании в том, что все ее продукты отличаются индивидуальным узнаваемым звуком. Многие называют его «слишком выразительным», кто-то — «дополненным».

Но с одним не поспоришь точно: качество звука в наушниках с логотипом «S» любого типа не вызывает нареканий.

Sennheiser готовит эру нового аудио

Когда в 1945 году Фриц Зеннхайзер основал небольшую исследовательскую лабораторию и навсегда отказался от мечты стать ландшафтным дизайнером, вряд ли он мог предположить, что дизайнеры его компании будут выпускать продукцию, которая охватит весь мир.

Sennheiser продолжает разрабатывать все новые и новые технологии, способные вывести портативный звук на качественно другой уровень. Как и 70 лет назад руководство компании отдает предпочтение исследованиям, ведь без них невозможно творить будущее.

От технологии активного шумоподавления NoiseGuard с инверсией звуковой фазы, Sennheiser подошла к вопросу записи высококачественного аудио. В начале прошлого года немцы анонсировали запуск гарнитуры Ambeo с бинауральным принципом записи, и скоро вы прочитаете её обзор.

Пока производители смартфонов и ПК осваивают виртуальную и дополненную реальность, Sennheiser сделала ставку на 3D-звук. Уже в ближайшие годы от плоского и низкокачественного MP3 мы сможем перейти к реалистичному звуку, имитирующему ведущие концертные площадки.

Sennheiser старается смотреть на звук шире, чем это делают другие производители. Инженеры стремятся интегрировать технологические тендеции из мира AR и VR в звук. У них это получается.