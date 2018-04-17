«Женя, я же просто телевышка»: Михаил Ефремов спел про то, как Ройзман влюбился в телебашню

Российский актер Михаил Ефремов на сегодняшнем концерте «Гражданин Поэт» в ККТ Космос спел песню-историю про то, как мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман влюбился в недавно снесенную в Екатеринбурге телебашню.

Песня начинается с описания детства Евгения Ройзмана: «рос, как все, парнишка хулиганом, с четырьмя один подраться мог», а также поменял 8 или 9 школ и трижды поступал в техникум. «Если кто про Женьку говорит, про него никто фуфло не гонит. Знали его Куба и Мадрид, уважали даже в Пентагоне », — так Ефремов вплел названия екатеринбургских топонимов в свою песню. «А где был два года, мы не скОжем», — намекнул он на некоторые эпизоды юности Ройзмана.

"Но однажды парень молодой, трезвый, а не выпив в парке водку, кинулся как в омут головой и влюбился в стройную красотку. Этот роковой для Женьки день помнит он сейчас как день вчерашний. Люди говорили — что за хрень? Втюрился мальчишка в телебашню. Башня наблюдала свысока — на цветы, что ей носил парнишка, и шептала, покраснев слегка: Женя, я же просто телевышка".

Дальше Ефремов остроумно описал особенности башни.

"Надо бы про башню тут сказать — тот, кто не с Урала, удивится. Не умела, дурочка, вещать, как её в Останкино сестрица. Вышка офигенной высоты не губила новостями гланды — никогда с небесной высоты не служила делу пропаганды"

Далее в песне рассказывается, как Ройзман стал мэром, но весной подхватил вирус — и за день до взрыва узнал, что башню сносят. «Женя. при тебе меня снесли, и тебя снесут поверь на слово», сказала ему на прощание башня. «Красоты такой не будет вновь — вы бы знали, как ее любили, — описал ситуацию Ефремов.

Далее Михаил Ефремов перевел тему на отмену прямых выборов в Екатеринбурге, нелестно отозвавшись о законодателях в Заксобрании. „Ройзмана, конечно, не взорвут, чтобы звон стекла из рам оконных — ночью Заксобранье соберут и напишут новые законы: чтобы выбирали только их, взяточников, коррупционеров, чтобы не стало выборов прямых — и прямых, как прут железный, мэров“.

Впечатлённые екатеринбуржцы делятся видео с выступлением в социальных сетях.

Напомним, башню снесли 24 марта. Самый высокий в мире недострой снесли 24 марта. А доломали 1 апреля, когда под натиском гидроножниц пал и „огрызок“, устоявший после обрушения. На месте снесённой телевышки планируется построить новую ледовую арену — ее планирует строить УГМК-холдинг, заказчик сноса вышки. Сам Евгений Ройзман в рамках своей деятельности председателя Гордумы отказывался включать вопрос о башне в повестку, аргументируя, что объект на входит в сферу полномочий города, однако сам выходил на акцию „Обними телебашню“.