Андрей Будогосский: «Я всегда был готов к отставке» 

Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что абсолютно адекватно отнесся в своему увольнению. Будогосский также добавил, что всегда был готов к отставке.
— Как восприняли решение об отставке?
— Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься — в частности, предстоит защита докторской диссертации.
— Указание поступило от Виталия Мутко?
— Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.
— Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?
— Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика. (Сергей ЕГОРОВ)
Напомним, что сегодня в российском футболе полностью заменено руководство судейско-инспекторским корпусом. Исполнять обязанности руководителя департамента судейства и инспектирования РФС (ДСИ) будет Александр Егоров. Он заменит Будогосского. Судейский комитет РФС вместо Андрея Бутенко возглавит Валентин Иванов. Главой контрольно-квалификационной комиссии (ККК) вместо Юрия Баскакова назначен Николай Левников.
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