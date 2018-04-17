Андрей Будогосский: «Я всегда был готов к отставке»

Экс-глава департамента судейства и инспектирования РФС Андрей Будогосский в интервью «СЭ» отметил, что абсолютно адекватно отнесся в своему увольнению. Будогосский также добавил, что всегда был готов к отставке.

— Как восприняли решение об отставке?

— Я всегда был готов к тому, что подобная ситуация может произойти. Если помните, говорил о следующем: как только поступит указание руководителя, я его приму. Мне есть, чем заниматься — в частности, предстоит защита докторской диссертации.

— Не могу сказать. Давайте остановимся просто на указании. Как нормальный человек я абсолютно адекватно реагирую на ситуацию. Мне достаточно лет, чтобы, подобно маленькому мальчику, у которого отняли игрушку, не рыдать по этому поводу.

— Указание, о котором вы говорите, было неожиданным?

— Всегда был готов, что на такой работе первый день может стать и последним. Такова специфика. ( Сергей ЕГОРОВ

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