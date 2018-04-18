Валерий Сюткин: «Женщину надо очень сильно любить и не пытаться понять»

Валерий , вам недавно исполнилось 60. Как отметили юбилей?

А 24 марта состоялся юбилейный концерт в «Крокус Сити Холле», который в скором времени можно будет увидеть на Первом канале. На полдня, чтобы выступить на концерте, прилетел Леня Агутин, прервав свой тур на Дальнем Востоке. Вот это дружба!

Виола и Валерий вместе уже 25 лет. «Она моя муза!» — говорит о жене Сюткин. фото: личный архив

— Кто еще был на празднике?

Денис Клявер, — Гостей было много: Игорь Николаев Игорь Гуляев , Женя Маргулис. Сергей Шнур специально прилетел из Питера на несколько часов, чтобы вместе спеть «Ленинградский рок-н-ролл». Игорь Бутман с квартетом прилетел из Индии накануне, а это суббота, а она у востребованного артиста дороже любого дня недели. Это дорогого стоит. Сережа Мазаев вместе с «Моральным кодексом» и группа «Секрет» в полном составе отыграли полноценные концерты. Это было здорово, спасибо большое ребятам!

— Выходит, есть все-таки дружба в шоу-бизнесе?

— Конечно, есть!

— Кто ваши самые близкие друзья?

— Многих из них я уже перечислил! Николай Расторгуев не смог приехать, у него был концерт в Тихвине. А Андрей Макаревич не успел из-за тура в Америке, но заочно участвовал в концерте — я пел его песню «Мир прогнется под нас».

Фото: личный архив

— Вы сейчас счастливы?

— Абсолютно. С чувством выполненного долга могу позволить себе отдохнуть недельку. У нас есть традиция: мы с друзьями устраиваем выезды в разные страны на внедорожниках. Проехали Марокко, пустыню Сахара, были в Иордании, Норвегии. Ездим мужской компанией, из публичных людей с нами Дмитрий Маликов, Игорь Угольников . «Дочка хотела поучиться за границей» — Ваша младшая дочь Виола живет и учится по Франции?

— Да, она оканчивает Сорбонну по специальности «режиссура театра». До этого получила диплом в американском университете в Париже по специальности «история искусств и театра». Для поступления в Сорбонну пришлось потрудиться: большой конкурс — 20 человек на место, обучение на французском языке. Ее мечта ставить спектакли по всему миру, писать сценарии и критические статьи.

— С вашими знакомствами вы, наверное, сможете помочь дочери?

— Виола окончила школу рано и хотела поступать в один из наших театральных вузов. Спросила совета у Галины Борисовны Волчек: «Как вы думаете, куда мне поступать?» На что получила ответ: «Поучись в разных театральных мировых школах, наберись опыта. Для того чтобы что-то поменять в театре, нужен свежий взгляд. А здесь тебя, боюсь, как девушку с хорошими внешними данными научат бегать по сериалам, и ты можешь сбиться с пути. Ну а потом возвращайся на родину и меняй».

На юбилей артиста приехали почти все его друзья. В том числе и Сергей Шнуров . Ожидается, что концерт покажут на Первом канале. Фото: Катерина МАТУСОВА

В Москве при любой возможности Виола посещала МХТ имени Чехова, была на репетициях Константина Богомолова , брала интервью у Ивана Вырыпаева — одного из своих любимых режиссеров. Так что знала московский театральный мир.

Чем я могу ей помочь? Конечно, в России мне легче помочь дочери: хотя бы показать ее нужным людям, договориться с режиссерами о том, чтобы они уделили ей внимание. Но только это, а дальше все сама. Протекция заключается в том, чтобы тебе дали шанс, а дальше нужно проявить себя. Никакой блат не поможет ни в балете, ни на сцене. Если нет таланта, нет перспективы.

5 важных песен Валерия Сюткина:

«Вася» «Московский бит» «Я то, что надо» «Дорога в облака» «Любите, девушки»

— Виола не думала о музыкальной карьере?

— Нет, Виола всегда увлекалась театром и лишь благодаря папиной жесткой руке окончила музыкальную школу. Я сказал: «Можешь кричать, можешь топать ногами, да, и мне не нравится играть на фортепиано, но ты должна окончить музыкальную школу, так как это неотъемлемая часть образования». Старался быть в этом вопросе жестким, чтобы потом она сказала, что с родителями ей повезло.

— Виола сейчас встречается с молодым человеком. Он иностранец?

— Да, они познакомились через интернет: он немец, учится во Франции. Они вместе уже около года и прилетели вдвоем, чтобы поздравить меня с юбилеем. Подготовили мне оригинальный подарок, это набор фишек для игры в покер с моим портретом и девизом «Легкий и независимый» и игральные карты. На рубашке — моя фотография, четыре короля — тоже я. Валеты — Виолочка, дамы — мама. А два джокера — это наша собака Джульетта. Ценный подарок, видно, что на него ребята потратили много времени. Это очень трогательно.

Собака Сюткина по кличке Джульетта — настоящая звезда. У нее есть свой аккаунт в соцсети. фото: Личный архив

— Значит, Джульетта круче всех?

— Собака у нас действительно чудесная, у Джульетты есть свой Инстаграм, там немало подписчиков. Она сама по себе очень забавная — похожа на маленького белого медведя. Это действительно большое счастье — иметь рядом четвероногого друга. У нас дома всегда живут собаки, мы с ними легко ладим и у нас обоюдная любовь, я ведь сам по году рождения Собака.

— Вашу Джульетту уже и по телевизору не раз показывали.

— Да, она звезда! (Смеется.) Как-то я ходил на эфир к Александру Стриженову на телеканал «Звезда» : он показывал десять моих фотографий, а я по наводящим вопросам должен был угадать, что там изображено. Скажем, год такой-то, вы с гитарой, но вот в непривычном костюме, и сзади военный самолет. Я говорю: «А! Ну это я в армии». И вот дальше: «Вы в кровати, Валерий Миладович, в компании с очаровательной блондинкой. Но это не Виола». Я смеюсь: «О! Компромат какой-то нашли!» Но быстро догадался, что на фото фигурировала Джульетта.

— Как вы решились отпустить дочь учиться за границу? Не было волнения за девочку?

— Конечно, волнение было, но дочка сама хотела поучиться за границей. Она в 15 лет окончила школу, сдав ЕГЭ, и поступать в университет было еще рано. Мы на семейном совете решили отправить Виолу в старшую школу в Швейцарию, получить еще и европейское образование. Ничего плохого в том, что ребенок учился в разных системах и расширил свой кругозор, став космополитом, нет. Если есть такая возможность, то почему бы и ей не воспользоваться. Учится она очень хорошо, а в платном университете тебе за это снижают оплату на 20%.

Свой юбилей Валерий встретил в кругу самых близких людей (на фото с младшей дочкой Виолой и мамой Брониславой Андреевной). Фото: Катерина МАТУСОВА

— Мотивация сразу появляется.

— Да, причем именно материальная. И эти деньги, которые Виола экономила, пошли ей лично на карманные расходы. Далее, как проходят занятия на Западе: учитель объявляет, что темой следующего занятия будет Антон Павлович Чехов . И все. Дети должны сами сделать работу, рассказать о своем восприятии. Там учат самостоятельному взгляду и отстаиванию своей позиции. Впрочем, Виоле повезло и с московской школой: литературу ей преподавал Дмитрий Быков . Мне он говорил: «Здравствуйте, папа Виолы», хотя мы отлично были знакомы. Вот однажды Дмитрий Быков задал детям выучить любой монолог из «Горя от ума». И один остроумный мальчишка из класса Виолы выучил монолог слуги, который состоял из одной фразы: «К вам Чацкий!»

— Находчиво!

— Да, и он получил пятерку за сообразительность. Начав жить отдельно, Виола научилась всем необходимым бытовым вещам: вести домашнее хозяйство, готовить, оплачивать счета. Благодаря этому опыту Виола сейчас абсолютно самостоятельный человек. Я очень хочу, чтобы она поняла, что сама отвечает за себя. Кстати, всем своим детям, а их у меня трое, я дал образование, базовое обеспечение и пожелал удачи. «Я пока в рок-н-ролле» — У вас ведь уже есть и внучка?

— Да, Василиса, ей летом будет четыре года. Прошлый день рождения мы отпраздновали пышно, с шариками. Но я редко ее вижу — не буду обманывать, я не тот человек, который прибегает нянчиться. У каждого своя жизнь — мы видимся на праздники, в основном на ее день рождения или моей мамы. Я пока в рок-н-ролле, это честно.

Судя по фото, музыкой Валера Сюткин начал увлекаться еще в раннем детстве. Фото: личный архив

Кстати, на юбилейном концерте я пел песню «Вася», которую написал 28 лет назад. Мог ли я подумать, что через четверть века, когда у моей дочери родится внучка, эта песня приобретет более глубокий смысл: «Конечно, Вася!» Теперь я могу петь ее маленькой девочке, и она улыбается мне в ответ.

— До армии вы работали помощником повара. Вам это в жизни пригодилось? Завтрак себе приготовить сможете?

— На вопрос «Кто глава вашей семьи?» я обычно гордо отвечаю: «Все, абсолютно все в нашей семье делаю я. А жена, она так, принимает решения» (смеется). Но надо сказать, что жена, помимо этого, еще и великолепно готовит, а я только подогреваю. В этом деле мне равных нет. Вообще все мои профессии — повар, грузчик, проводник поезда дальнего сообщения, бармен — были вынужденными. Я работал там лишь потому, что существовал закон о тунеядстве. Подбиралась работа случайно. Кто-то из друзей мог сказать: «Поехали, на железной дороге есть место. И мир посмотришь, и будет ненормированный рабочий день». А для меня возможность иметь свободный график была важна.

Известность пришла к артисту в 1990-х, когда он вошел в состав группы «Браво» (с Евгением Хавтаном ). Фото: Личный архив

Учеником повара работал так же. Я готовил колбасу, и если выполнял норматив в 200 килограммов, то мог быть свободен. Тут уже включаешь смекалку: как все сделать быстрее? Я в итоге шнек заменил в мясорубке, чтобы он лучше толкал мясо, и никому об этом не сказал. Работа грузчиком была такая: приходит машина на Белорусский вокзал, там 500 мешков, их надо выкинуть. Если не успеваем, у меня же есть банда, «мой рок-н-ролл». Я звоню, они приезжают, и мы вместе с ними делаем все за час, а не за пять.

Когда устроился барменом, график был два через два. Но всегда можно было отработать сразу четыре дня и получить четыре выходных, чтобы отправиться куда-нибудь на выездной концерт. Это все были вынужденные меры, я всегда хотел одного — играть рок-н-ролл.

Меня в конце 70-х — начале 80-х приглашал в «Веселые ребята» Павел Яковлевич Слободкин . Я пришел на прослушивание, помню, увидел Глызина и Буйнова. А они какие-то понурые, и искры в глазах нет. После слов Павла Яковлевича стало ясно почему: «Знаете, молодой человек, вам придется петь то, что я скажу. Сразу хочу вас предупредить: все, что я говорю — закон». И я подумал: «Все это, как на заводе: пришел, исполнил, ушел». А мне свободы хотелось. «Если есть чувства, всегда будут ссоры» — В соцсетях вы много постов посвящаете любимой жене Виоле — все время признаетесь ей в любви. В чем секрет ваших отношений? Вы ведь 25 лет уже вместе.

— Вот это очень важный вопрос! Посмотрите на великих мужчин — того же Ростроповича, например. Ну ничего бы не было без Вишневской! Их пара — это один живой организм. Вот и мы с Виолой так же. Понимаете? Знаете, говорят: «Сформируй привычки — получишь характер, сформируй характер — получишь судьбу». Вот привычки у нас формирует Виола. Она не дает мне лениться, всегда напоминает, что нужно работать. Она моя муза, моя любовь и мой воздух. Кто-то очень мудрый сказал: «В любви мало смотреть друг на друга. Надо, чтобы люди смотрели в одну сторону». Как мне кажется, у нас с Виолой это получается.

— Вы считаете, это везение — встретить такого человека? Или отношения — это все-таки большая работа над собой, постоянный труд?

— Не бывает в семье такого, чтобы все шло гладко. Вообще я бы сформулировал так: «Мужчину нужно хорошо понимать и сильно любить. А женщину надо очень сильно любить и даже не пытаться понять». Просто любите, тогда все получится.

— Интересная мысль!

— Когда люди говорят: «Мы не ссоримся никогда!» — я допускаю такие отношения, но мне кажется, что там мало любви. Если есть чувства, всегда будут ссоры. Но самое главное, что я всем говорю: научитесь быстро прощать и не цепляться за мелочи. Важно вовремя сказать: «Прости, что-то я вспылил» — и все будет нормально. Как в песне у меня: «Прощайте быстро. Целуйтесь медленно. Любите искренно и смейтесь неудержимо».

Личное дело: Валерий Сюткин родился 22 марта 1958 года в Москве. Музыкой начал заниматься в начале 1970-х. В 1990 году получил предложение от Евгения Хавтана перейти в группу «Браво», где записал альбомы «Стиляги из Москвы», «Московский бит», «Дорога в облака» и др. В 1995 году создал свою группу, записал альбомы: «То, что надо», «Радио ночных дорог», «Далеко не всё…». Заслуженный артист РФ. Женат на Виоле Сюткиной, в браке родилась дочь Виола. Также есть двое детей от предыдущих браков — Елена и Максим.