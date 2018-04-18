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Илон Маск заявил, что в Tesla слишком много роботов, а люди сильно недооценены
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Илон Маск заявил, что в Tesla слишком много роботов, а люди сильно недооценены 

PlayboyRussia.com 1 час назад
Фото: PlayboyRussia.com
Глава Tesla Илон Маск заявил в интервью на телеканале CBS, что полагаться на роботов на заводах Tesla «было ошибкой».
По словам предпринимателя, компании нужно больше живых людей, работающих на заводах, поскольку автоматизация, по его мнению, только тормозит процесс производства новой Model 3.
Yes, excessive automation at Tesla was a mistake. To be precise, my mistake. Humans are underrated.
— Elon Musk (@elonmusk) 13 апреля 2018 г.
«Чрезмерная автоматизация была ошибкой. Если быть точным — моей ошибкой. Люди недооценены»
Любопытно, что ранее Маск очень гордился своей автоматизированной фабрикой Tesla, подчеркивая, что производственные мощности можно легко ускорять, добавляя все новых роботов.
Sunset on the roof of the Gigafactory
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 4 Окт 2017 в 6:31 PDT  Также в интервью CBS предприниматель рассказал о технической сложности нового автомобиля. По его словам, в нее добавили слишком много нового одновременно.
Публикация от Elon Musk (@elonmusk) 29 Сен 2017 в 6:24 PDT  Маск известен своими резкими высказываниями о роботах, новых технологиях и искусственном интеллекте. Например, однажды он рассказал, что на самом деле боится роботов, также он заявлял, что искусственный интеллект рано или поздно приведет к апокалипсису на планете. Он также не раз всерьез выступал за намеренное сдерживание технологий.
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