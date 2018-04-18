Фуд-блогер Раиса Алибекова: «Разбуди меня ночью — я великолепно приготовлю плов»

В семь лет Раиса Алибекова пережила настоящий кошмар — в результате несчастного случая она получила серьезные ожоги лица и рук. За прошедшие с того момента 20 лет девушке сделали более двух десятков операций по пересадке кожи, ей пришлось заново научиться говорить. Трагедия не сломала Раису: на сегодняшний день она успешный фуд-блогер с аудиторий больше миллиона человек и автор книги «Жизнь и еда».

— Раиса, ваш блог, как и книга, называется «Жизнь и еда». Какое место еда занимает в вашей жизни? Это просто хобби, которое удалось монетизировать, или уже нечто большее? — По первому образованию я физик, а по второму — программист, несколько лет работала по специальности в аналитическом отделе в медицинской академии. Но кулинария для меня всегда была хобби, я с детства люблю готовить. Поскольку родители постоянно были заняты на работе, я с шести лет начала готовить для своих старших братьев, а их у меня четверо. Позже, уйдя в декрет, я поняла, что просто сидеть дома с ребенком — это не мое, мне обязательно было нужно чем-то себя занять. И я начала думать, что люблю, что мне близко. Так появился мой кулинарный блог. — Техническое образование помогает в вашем увлечении? — Разумеется. Я изучала, как устроен Инстаграм, анализировала статистику, продумывала, как ее улучшить. К первым публикациям я вообще относилась с большой ответственностью, очень тщательно отслеживала обратную связь, попадают ли посты в топ и так далее. Дело в том, что мы с мужем поспорили: я сказала, что за год, то есть 365 дней, у меня будет 356 тысяч подписчиков. Он, конечно, смеялся над моей самоуверенностью и не понимал, зачем вообще мне этот блог, зачем я ежедневно что-то готовлю, фотографирую, снимаю ролики. Но несмотря на скептическое отношение мужа, я продолжала работать. И за год у меня стало 346 тысяч подписчиков — не хватило 10 тысяч человек, чтобы выиграть спор. Кроме того, в процессе работы я прошла специальные курсы, чтобы писать качественные и интересные тексты, окончила курс по фотосъемке. Разумеется, умение делать хорошие снимки мне тоже очень пригодилось. Публикация от Раиса Алибекова ЖИЗНЬ И ЕДА (@raisa_foodblogger) 1 Фев 2018 в 8:45 PST — Вы готовите только то, что сами хотите, или же выполняете просьбы своих подписчиков? — Конечно, бывает, человек попросит рецепт борща, например, и я готовлю борщ! Обратная связь крайне важна для блогера: нужно обязательно прислушиваться к своим подписчикам. Читатели все замечают: как ты с ними общаешься, доброжелательно отвечаешь или не очень. Поэтому если я обещаю что-то приготовить, то обязательно стараюсь выполнить. Даже если я никогда не готовила, например, национальное казахское блюдо, я досконально изучу рецепт и сделаю его. Опять же, каждое национальное блюдо имеет иногда несколько десятков способов приготовления, но я стараюсь брать, скажем так, классический вариант, наиболее распространенный у той или иной нации. — В 2016 году вас признали лучшим фуд-блогером России. Что для вас этот статус означает? — Для меня эта номинация, а потом и победа, стали полной неожиданностью. На это звание претендовала настоящая звезда — Ника Белоцерковская . Я, обычная дагестанская девочка, которая работала госслужащей, занимаясь блогом в первую очередь для себя, и подумала не могла, что стану конкурировать с такой знаменитостью. Самообразование и развитие для меня имеют огромное значение. На мой взгляд, если девушка в декрете ничем не занимается, она просто не развивается. Во всяком случае я нередко наблюдаю, как женщина, родив ребенка, застывает на определенном уровне и все. Даже если она потом возвращается на работу, то все равно остается на прежнем уровне. Для меня это было неприемлемо. Поэтому звание лучшего фуд-блогера для меня еще один шаг к росту. — Какое ваше любимое блюдо для приготовления и поедания? — Их очень много, вот так сходу тяжело что-то одно выбрать. Но я очень люблю узбекский плов. Это самое первое блюдо, которое я научилась готовить. Разбуди меня ночью, поставь к плите — я приготовлю его великолепно. — А есть что-то такое, что у вас не получается готовить? — Торты не получаются. Думаю, потому что я сама не люблю сладкое. Могу разве что за компанию в каком-нибудь заведении съесть маленький кусочек торта и то не всегда. Поэтому из сладкой выпечки я делаю только ту, что признает мой ребенок. Публикация от Раиса Алибекова ЖИЗНЬ И ЕДА (@raisa_foodblogger) 19 Июн 2017 в 10:43 PDT — Как супруг относится к вашей публичности? — Изначально он не очень хорошо к этому относился, опасался, что меня могут обидеть, хотел огородить меня от негатива. А потом он увидел, что 99 процентов моих подписчиков адекватные люди (неадекватных я отправляю в блок без разговоров). Увидев, что положительных комментариев — большинство, он разрешил впервые опубликовать мое фото. Это была моя инициатива, поскольку хотелось быть честной до конца и ничего не скрывать. — Вы сами придумываете рецепты или переформатируете существующие? — Есть немало рецептов, которые я придумываю сама — зачастую я отталкиваюсь от имеющихся дома продуктов. А в уже существующие рецепты — традиционных или авторских блюд — я обязательно привношу что-то свое, поскольку мне не интересно делать полный повтор. — Сейчас все помешаны на ПП, ЗОЖ, натуральных продуктах. Вы же, как мне видится, не стремитесь следовать моде, поэтому и блюда готовите отнюдь не диетические… — Я считаю, что ПП — это действительно просто мода. Мне кажется, дело не в том, что ты ешь — жареное на масле или тушеное в духовке, а в том, сколько. Во всем нужно знать меру. А если знаешь меру, никакое ПП не нужно. — Вы профессиональный повар. Где вы учились? — Примерно через полтора года после того как я начала вести кулинарный блог я поняла, что нужно получить образование в этой сфере. Поэтому окончила кулинарные курсы в Махачкале и получила диплом государственного образца. Чтобы окончить обучение как можно скорее училась в три смены, поэтому иногда получалось так, что в день готовила 12–15 блюд, плюс еще дома — для блога и семьи. Публикация от Раиса Алибекова ЖИЗНЬ И ЕДА (@raisa_foodblogger) 24 Янв 2018 в 8:44 PST В своем Инстаграме под хэштэгом #раиса_жизньвопреки девушка рассказала о драме, изменившей ее жизнь — Мне было 7. Свадьба соседа. Много гостей, все счастливы. Я в нарядном платьице. Взрослые меня поднимали на руки, гладили длинные волосы. Все восхищались: «Какая красивая девочка!» Поздравляли родителей, ведь у них такая лапочка-дочка. Вечером отключили свет в нашем доме. Мы выбежали с братом во двор, взяли керосиновую лампу и решили ее зажечь. Начали лить керосин, но он попал на меня. Мы зажгли спичку. Наивные дети… Дальше начался ад! Я вспыхнула как сухая трава. Лицо, руки, волосы. Я даже не могла закричать от ужаса и шока. Только увидела, что ко мне бегут испуганные мама и старшие братья. Лицо, волосы, руки полыхали. От шока не могла закричать. Только увидела, как ко мне бегут испуганные, бледные мама и старшие братья. Родители доставили меня в больницу. Я чувствовала адскую боль, молила о помощи. Увидела, что за дверью стоит отец. Стала кричать: «Папа, помоги мне!» Его взгляд, его слезы я не забуду никогда. Позже он признался, что постарел в тот день. 4 месяца я провела в реанимации. Иногда видела, что к палате, в которую пускали только маму, подходили родственники. Они улыбались, чтобы поддержать меня, но, отворачиваясь, плакали. Мне предстояло пережить пересадку кожи, заново научиться говорить. И впервые увидеть свое отражение. Но зеркало мне не давали. И тогда… я нашла его сама. — Я читала, что после того как вы рассказали свою историю, многие начали вам писать, рассказывать, какие трагедии им пришлось пережить. Вы как-то поддерживаете этих людей? — Люди пишут свои истории по сей день. Я стараюсь не пропускать такие сообщения и по возможности поддерживать людей советом, словом. Многие из них прочитали мою книгу и теперь благодарят за то, что я ее написала, поскольку теперь знают, как себя вести с близким человеком, пережившим трагедию, как его поддержать. Мне очень повезло с родителями, братьями и в целом с окружением. Даже одноклассники не показывали, что у меня есть какие-то особенности, относились ко мне как к обычной девочке. Поэтому, конечно, у меня не возникло комплексов. Но я прекрасно понимаю, что так везет далеко не всем. Дети сами по себе, а сейчас особенно, очень жестокие, поэтому многим тяжелее пройти тот путь, который прошла я. Конечно, бывали моменты, когда и мне что-то обидное говорили, но я никогда не вникала в это, поскольку чувствовала поддержку со всех сторон. — Что вы могли бы посоветовать людям, пережившим трагедию? — Принять ситуацию и верить в лучшее. Я точно знаю, что все наши мысли материальны — как хорошие, так и плохие. И если верить в хорошее, то это хорошее придет в твою жизнь. И еще просто жизненно необходимо полюбить себя, ибо без этого человека никогда не полюбят окружающие.

Беседовала Елена Ромашова