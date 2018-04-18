Тест и обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV: сообразительный говорун

Новая модель робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV, одна из первых получившая систему голосовых оповещений, позволяет лучше контролировать работу устройства как в процессе уборки, так и при наступлении определенных событий. Например, робот оповестит о том, что ему требуется зарядка или, что он застрял и его колеса или щеточки что-то блокирует. Также устройство оповестит о заполнении пылесборного контейнера.

Помимо этого, в данной «умной» модели хорошо реализован механизм ориентации в пространстве, что положительным образом сказалось на алгоритме движения и качестве уборки. Именно это отличает Polaris PVCR 0920WV от всех протестированных нами моделей. Но есть у данного робота и нюансы, о которых мы расскажем ниже.

Но сначала несколько слов о самом понятии робот-пылесос и в каких ситуациях его рационально использовать.

Как работает робот

Не сильно углубляясь в историю, напомним, что первый прототип робота-уборщика был показан публике 1997 году компанией Electrolux, а в 2002 году вышел первый серийный робот-пылесос этой же фирмы.

В настоящее время на рынке существуют сотни моделей от различных компаний, в том числе весьма продвинутые, оснащенные искусственным интеллектом и составляющие карту помещений для оптимизации процесса уборки. Стоимость таких устройств может достигать 80 000 рублей, однако эффективность их работы не сильно отличается от простых роботов, наделенных простыми алгоритмами движения. Важнейшим компонентом современных роботов-пылесосов является система датчиков, благодаря которым осуществляется ориентация внутри помещений. Так, например, бесконтактные датчики препятствий, состоящие из источника инфракрасного излучения и измерителя величины отраженного сигнала, позволяют роботу останавливаться в 1-5 см от препятствия, тем самым сохраняя себя и мебель от царапин. Этот датчик хорошо срабатывает на высокие предметы и почти не видит низкие, расположенные на высоте 2-4 см от пола.

Инфракрасные датчики в нижней части не позволяют устройству упасть с лестницы. Но иногда такие датчики не позволяют роботу заехать на черный коврик, который автоматика воспринимает, как пропасть.

Для кого может быть интересна такая техника

Сам по себе робот-пылесос может быть полезным в двух случаях. Первый — он позволяет запрограммировать расписание уборки и автоматически включится в назначенное время, например, когда хозяин ушел на работу. Стоит отметить, что профилактику самого робота пока еще не придумали, и его очистку и опорожнение контейнера для мусора и пыли все равно хозяину придется делать самому

Второй случай — когда требуется быстрая уборка без особого шума. Вы просто освобождаете пространство в комнате, укладывая стулья и кресла на кровать и включаете робот-пылесос. Пока вы готовите завтрак, комната очищается от пыли. Уже эти два варианта привлекают удобством и простотой повседневной уборки. Но, в любом случае, комнаты и коврики хотя бы раз в неделю потребуют более тщательной уборки мощным пылесосом и даже влажной уборки. Последняя функция как раз доступна в нашей тестовой модели Polaris PVCR 0920WV. А значит, вам меньше работы. Как это работает? Настало время поговорить и нашем герое. Робот—мечта

Когда я был маленький, родители мне часто показывали диафильмы со сказками, в которых звуковое сопровождение осуществлялось через радиолу, на которой крутилась пластинка. Это было фантастически здорово, ведь до этого все диафильмы приходилось читать с экрана. Можно сказать, так появились первые видеомагнитофоны. И одной из самых любимых моих сказок тогда была «Робот, которому захотелось спать». В ней робот Катерино умел делать все домашние дела, в том числе пылесосить, стирать и готовить и даже разгадывать сканворды в свободное от домашних дел время. Мне очень хотелось иметь такого робота, для чего даже пришлось попросить купить конструктор.

Конечно, в то время мало кто имел даже стиральную машину-автомат, поэтому разговоры о роботах были из разряда фантастики и все понимали, что бытовые роботы появятся на свет еще очень не скоро.

Но вот прошло 40 лет, и настал момент, когда ты держишь в руках настоящего робота, который может не только пылесосить и мыть пол и становиться на зарядку, но и разговаривать. Можно сказать, это полноценный прототип старого доброго Катерино. Только совсем небольшой, а него нет головы, рук и ног и он не такой универсальный.

Polaris PVCR 0920WV: внешний вид и органы управления

Наша тестовая модель Polaris PVCR 0920WV тоже получила имя Rufer, которое должно намекать, что наш робот-уборщик обладает изрядной ловкостью и залезет куда угодно без страха. Как показали испытания, модель подтвердила все эти качества, но об этом чуть позже.

А пока несколько слов о внешности. Производитель выбрал для своего произведения идеально круглую форму, при этом размеры устройства можно назвать идеальными, учитывая то, как плотно в нем размещены все необходимые для работы органы.

На верхней части расположен инфракрасный датчик ориентации в пространстве и поиска базы зарядки. На верхней крышке также имеется сенсорная панель управления и дисплей с отображением времени и типа выполняемой программы уборки. Чтобы получить доступ к пылесборному контейнеру и фильтру, нужно нажать на крышку. Контейнер здесь весьма вместительный — 0,5 л, чего вполне хватает на уборку комнаты, кухни и коридора с санузлом. Если помещения сильно загрязнены, то опорожнять контейнер придется чаще.

На правой грани имеется включатель питания, защищенный прозрачным бампером, на левой — разъем питания, который пригодится, если потребуется зарядить робот напрямую от блока питания. На тыльной стороне размещен воздуховод для выброса всасываемого с пола воздуха. На передней грани — подпружиненный бампер с резиновой накладкой и затемненным стеклом для инфракрасных датчиков. На нижней рабочей поверхности расположены ведущие независимые колоса, опорный передний ролик и вращающаяся щетка для сбора были. Щеточный блок сменный, и вместо вращающейся щетки можно поставить просто блок с отверстием для засасывания пыли. Именно его производитель рекомендует ставить при активации влажной уборки или ковров с средним ворсом. В передней части справа и слева размещены вращающиеся трехлепестковые щетки, которые собирают пыль с краев внутрь пылесоса.

Также на нижней поверхности по периметру расположены инфракрасные датчики края, которые не позволяют роботу заехать за край лестницы, чтобы он не упал с нее. Алгоритмы уборки и программирование

Наш робот-уборщик по имени Rufer имеет четыре классических схемы уборки, из которых нам больше всего понравилась программа Zig-Zag, когда робот последовательно полоса за полосой пылесосит площадь комнаты, двигаясь от стены до стены или препятствия. Тест показал, что робот вычищает пол с небольшим перехлестом, не оставляя пыли ни малейшего шанса. Также просто незаменимой оказалась программа очистки Edge Clean (вдоль стен), когда робот последовательно обходит всю комнату по периметру, вычищая краевыми щеточками весь мусор даже из щелей под плинтусами и вдоль мебели.

Чтобы уборка выполнялась быстро, очень рекомендуется освободить комнату от стульев, кресел и других предметов. Тогда можно быть уверенным, что робот очистит комнату от пыли примерно за 15-20 минут.

Программу уборки можно менять на ходу с пульта ДУ. Например, вы заметили, что центр комнаты требует дополнительной шлифовки, подводите робота кнопками управления в нужную точку и включаете режим уборки по спирали. Этот же режим рекомендуется при использовании режима влажной уборки. На случай, если вы морально готовы к программированию робота на уборку в течение недели, то заметим, что в этой процедуре нет ничего сложного. Просто сначала установите текущее время с помощью кнопки Plan. Затем, удерживая эту же кнопку 2 с перейдите в режим установки времени активации робота.

Производитель подчеркивает, что очистку пылесборного контейнера и органов управления рекомендуется выполнять после каждой уборки помещения.

Впечатления от работы робота и качества уборки

Из всех протестированных нами роботов пылесосов Polaris PVCR 0920WV оказался самым тихим и при этом самым эффективным в плане качества уборки. Вы можете спокойно разговаривать с собеседником и даже смотреть телевизор, и при этом не будете ощущать дискомфорта. Единственное, что может встревожить ваше сознание — это мелодичный женский голос, оповещающий о наступлении того или иного события. Как только вы нажимаете сенсорную кнопку включения, робот сообщает о начале движения и устремляется на довольно приличной скорости (примерно 0,3 м/с) до ближайшего препятствия.

Отметим, что на свободном пространстве робот движется с ускорением, что серьезно сокращает время уборки свободных от предметов площадей. При срабатывании датчиков приближения к стене или предмету, он аккуратно разворачивается и вновь устремляется к противоположному препятствию.

При очистке пространства по программе вдоль стен (Edge Clean) робот ведет себя неторопливо, аккуратно обходя предметы по периметру. Как показали испытания, робот способен самостоятельно выбраться из стесненных пространств, например, если он заехал между компьютерным креслом, столом и стационарным креслом. Однако перепады высот (высокие бортики) или клубок проводов могут стать для устройства испытанием и потребовать вашей помощи.

Если робот одним колесом съезжает с бортика высотой 3 см, он может попросить поставить его на пол. Также, робот может попытаться выбраться из клубка проводов удлинителя, если его щеточки в них запутались — в таких случаях он включает вращение и щеточек и колес в другую сторону. Но если все же от такого препятствия избавиться не удалось, робот опять же попросит поставить его на пол или сообщит о проблемах во вращении колес или щеточек. Очистка робота и зарядка

Разработчики хорошо продумали систему работы щеточек и сбора пыли. Мусоросборный контейнер легко вытаскивается из корпуса пылесоса. На его верхней крышке закреплена двухсторонняя щеточка для очистки фильтров. Их в контейнере два — первичный, расположенный внутри контейнера и тонкой очистки HERA. Все легко разбирается и моется.

Можно даже снять блок с вращающейся щеткой и разобрать его на части для тщательной стирки и промывки. Единственное, что спиральная щетка имеет натуральную щетину и довольно долго сохнет.

Что качается времени работы от одного заряда, то наши испытания показали около 3 часов непрерывной работы, что можно назвать рекордом. При этом на зарядку аккумулятора у робота ушло не более 2 часов.

Из минусов отметим, что прежде, чем ставить устройство на зарядную станцию, его нужно включить. Робот оповестит голосом о начале зарядки, необходимости установить пылесборный контейнер, и окончании зарядки. Последнее событие может наступить глубокой ночью и потревожить вас мелодичным женским голосом. Поэтому заряжать пылесос лучше днем.

Итоги теста:

Робот-пылесос Polaris PVCR 0920WV интересен тихой работой, четко срабатывающими датчиками препятствий и отлично исполняемой программой уборки «Вдоль стен». Здесь установлен вместительный мусоросборный контейнер и емкий аккумулятор для продолжительной автономной работы. Также, может быть полезна функция голосовых оповещений о различных событиях в процессе уборки. Например, устройство может попросить помощь высвободиться из клубка проводов. Из минусов отметим невозможность отключить голосовое оповещение об окончании зарядки. В целом аппарат произвел хорошее впечатление как внешним видом и управлением, так и качеством уборки и удобством обслуживания. Учитывая невысокую стоимость робота (от 15 000 рублей), он отрабатывает их на все 100 процентов. Преимущества Тихая работа в процессе уборки в любых режимах Качественно реализованная программа очистки вдоль стен Емкий контейнер для пыли Емкий аккумулятор и быстрая зарядка Сменный блок вращающейся спиральной щетки Блок для влажной уборки Недостатки Зарядка возможна только во включенном состоянии Голосовое оповещение об окончании зарядки не отключается Может запутаться в проводах Читайте также:

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Фото: компания-производитель, Андрей Киреев