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Мэр Новосибирска высоко оценил технологию регулирования яркости подсветки у светофоров
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Мэр Новосибирска высоко оценил технологию регулирования яркости подсветки у светофоров 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 20 апреля. /ТАСС/. Светофоры, способные менять силу подсветки в течение дня, а также в несколько раз увеличивать срок службы светодиодов, получили высокую оценку мэра Новосибирска Анатолия Локотя. О своих впечатлениях от единственных в России светофоров с подобной технологией он рассказал во время встречи с представителями компании-производителя «Сибирские светофоры».
"Это хорошая штука. Технически мы должны двигаться за этим", — сказал Локоть.
Устройства, производимые новосибирской компанией «Сибирские светофоры», способны не только изменять яркость подсветки, но и сберегать до 40% электроэнергии за год.
"Мы можем задать светофору необходимую яркость в зависимости от времени суток, и его сигналы будут отображаться в соответствии с условиями видимости. Например, ночью мы даем всего 10 процентов яркости, чтобы не ослеплять водителя. Регулировка ярости также увеличивает ресурс светодиодов в 8 раз, а электроэнергии мы экономим порядка 40% в год. Подобной технологии в производстве светофоров нет нигде в России", — рассказал ТАСС главный инженер компании «Сибирские светофоры» Максим Бакун.
Он добавил, что в этих светофорах используются более 300 светодиодов, которые находятся с внешней стороны светофора и позволяют ему не бликовать на солнечном свете, в то время как другие светофоры, производимые на российских предприятиях, закрыты стеклами, которые могут снижать видимость сигналов светофора для водителей.
Всего в Новосибирске установлено 58 таких светофоров, и компания планирует установить еще порядка 7 в этом году, дополнительно оснастив их бесперебойным источником питания. Как уточнил Бакун, стоимость такого светофора около 30 тыс. рублей.
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