Все, что вам нужно знать о дронах

История дронов

Устройства, которые мы называем «дронами», на самом деле делятся на две категории. Одни представляют собой полностью автономный гаджет, который летает без какого-либо вмешательства человека. Другие работают на дистанционном управлении — пилот стоит на земле и следит за движениями дрона либо находится в какой-нибудь комнате и наблюдает за ним с экрана или с помощью специальных очков. Оба вида используют разные технологии и обладают разным потенциалом, но одинаково считаются дронами. Так что в этой статье мы будем обозначать их одним термином.

Сама идея дронов существует уже более века. На самом деле она не так уж и нова: человечество изобрело столько способов летать, но большинство из них оказалось опасными, так почему бы ему не придумать беспилотное летательное устройство? В 1898 Никола Тесла продемонстрировал «телемеханизацию», с помощью которой удаленно управлял небольшой лодкой с помощью радиочастот. Еще один пример раннего дрона — «Жук» Кеттеринга, экспериментальная беспилотная ракета, разработанная ученым Чарльзом Кеттерингом во времена Первой мировой войны. А в 1930-е годы британская армия использовала для военных испытаний первую беспилотную радиоуправляемую летающую мишень Queen Bee.

Фото: Unsplash

Изначально дроны долгое время использовались в военных целях. Потребительские дроны появились благодаря любителям радиоуправляемых самолетов. В конце 2000-х те поняли, что в их смартфонах есть все необходимое для самодельного автопилота. Кто-то начал разбирать телефоны на детали, а кто-то докупать необходимые части, например, акселерометр, гироскоп и небольшой процессор. Все это они прикрепили к своим самолетам. Телефоны развивались все быстрее, а их детали становились дешевле и лучше. Довольно скоро любой человек, у которого были базовые знания программирования и свободный вечер, мог купить нужные детали и собрать собственный дрон.

Детали смартфона, которые используются в дронах

Гироскоп — небольшой датчик, который определяет, в какую сторону направлено устройство. Помогает дрону двигаться именно туда, куда вы ему прикажете.

Акселерометр — датчик, определяющий скорость и направление движения. Помогает дрону удерживаться в нужном месте и на нужной высоте.

GPS-навигатор — без него дрон бы не понимал, где он находится и куда направляется.

Процессор — микрокомпьютер, благодаря которому все устройства с каждым годом становятся все более быстрыми и эффективными. Процессоры для дронов делают те же компании, которые производят их для мобильных устройств.

Камера — чем качественнее камера, тем более умен и автономен ваш дрон.

Однако долгое время никто не думал, что дроны появятся у обычных людей — первые коммерческие модели стоили тысячи долларов, и для их запуска необходимо было разбираться в технике. Такие гаджеты, в основном, использовались для съемок блокбастеров. Затем в 2010 году на выставке CES появилась компания Parrot и представила свой квадрокоптер AR Drone, которым можно было управлять с помощью iPhone и iPod Touch. Спереди и сзади у него были камеры, из-за чего управление беспилотником превращалось в своеобразную игру в дополненной реальности. Самое главное было то, что таким дроном было легко управлять — благодаря датчикам беспилотник сам поддерживал равновесие в воздухе, вам нужно было лишь его направлять. Это был настоящий прорыв.

Фото: Unsplash

В 2013 году популярность дронов пошла на взлет. Именно тогда компания Dà-Jiāng Innovations Science and Technology Co. Ltd (DJI) представила беспилотник Phantom, который мог по одному нажатию кнопки выполнять различные трюки и возвращаться назад к хозяину. DJI сделала первого беспилотника, который был не просто игрушкой или сложным инструментом. Так название компании-производителя обрело огромную значимость в мире дронов.

С момента появления первого дрона Phantom изменилось все и ничего. Разработчики выпускали новые, улучшенные дроны с усовершенствованными функциями, камерами и защитными элементами. Некоторые беспилотники были такими большими, что могли перевозить небольшие грузы. Другие, наоборот, были совсем крошечными и стоили дешевле зарядки для iPhone. Сейчас можно купить дрон, который будет работать под водой или взлетать с крыши. Бум смартфонов продолжил развивать инновации в сфере дронов, и такие компании, как Intel Qualcomm , начали выпускать специальные чипы и программное обеспечение для беспилотников. Квадрокоптеры научились самостоятельно облетать препятствия, сохранять равновесие при сильном ветре, подниматься выше и летать дальше. Всего за тысячу долларов можно купить дрон с 4K-камерой, который будет работать на батарее 30 минут и сможет пролететь более шести километров, самостоятельно огибая препятствия.

Фото: Unsplash

Угадайте, кто производитель такого дрона? Правильно, DJI. Как бы быстро ни менялся рынок, побеждает всегда эта компания. У нее есть несколько конкурентов, например, 3D Robotics и GoPro, но им до нее далеко. Стартапы вроде Lily Robotics и Zano провалились. Даже Parrot практически отказалась от производства беспилотников. Более-менее серьезным конкурентом является компания Yuneec, потому что она расположена рядом со своими китайскими фабриками и исследовательскими центрами, из-за чего работает быстрее и эффективнее.

Рынку потребительских дронов пока далеко до размеров мобильного рынка — по оценкам Федерального агентства воздушного транспорта США в 2020 году количество проданных любительских беспилотников достигнет 4,3 миллиона. Однако этот рынок быстро растет. Запуск дронов ради красивых фотографий — это только начало. Однажды небеса заполонят беспилотники, которые в основном будут принадлежать компаниям. Но это не точно, потому что остается неразрешенным один очень важный вопрос.

Будущее дронов

Будущее дронов зависит от их правового регулирования. Например, сейчас в России вес беспилотника не должен превышать 30 килограммов (сюда входят дроны, квадрокоптеры, радиоуправляемые модели). БПЛА тяжелее 30 кг подлежит государственной регистрации. Но пока не федеральном уровне порядок использования беспилотников не отрегулирован. Правительство планирует легализовать коммерческие перевозки пассажиров и грузов с помощью дронов к 2019 году.

Возможности дронов

Но давайте представим, что законы предоставили беспилотникам полную свободу действий. В таком случае у них бы появились совершенно новые возможности. С тех пор как Amazon представил доставку дронами Prime Air за 60 минут, все компании захотели себе такой же сервис. Сейчас компания Джеффа Безоса тестирует доставку малых пакетов в Великобритании и надеется вскоре расширить границы своей деятельности. Почта России недавно протестировала запуск первого беспилотника. Правда, неудачно — дрон врезался в стену дома. В прошлом году Герман Греф объявлял о тестировании доставки дронами наличных денег.

Американская Domino's при этом уже доставляет пиццу дронами в Новой Зеландии, а стартап Zipline использует беспилотники для доставки медикаментов в сельские районы Руанды. Американская компания по экспресс-доставке UPS планирует привозить посылки на грузовике в район получателя, а затем доставлять их дронами к конкретному дому. Доставив груз, такие дроны будут возвращаться обратно в грузовик и заряжаться по дороге в следующий район.

Беспилотники Zipline

Беспилотники могут прилетать в недоступные и опасные зоны и сбрасывать необходимые припасы. Дрон способен добраться и изучить практически любое место, куда не могут или не хотят попасть люди.

Исследователи и инженеры все больше задумываются о создании целого «роя» дронов, который будет действовать слаженно, как стая птиц или насекомых. Такой рой может перевозить большие грузы или разделяться на части для изучения разных участков местности. Пример работы роя беспилотников можно было увидеть в прошлом году на шоу в перерыве Супер-кубка или на музыкальном фестивале Coachella в апреле этого года.

Полет дронов сопровождал выступление группы Odesza в эти выходные:

А еще отряд дронов использовался для оценки повреждений и составления плана восстановления городов после урагана Харви.

Фото с дрона. Фото: Getty Images

Если говорить о более обыденных случаях использования дронов, то стоит упомянуть агентства недвижимости, которые снимают с их помощью виды домов, и кинокомпании, применяющие беспилотники для новых видов съемки погони. Летающие камеры используются не только для съемки свадеб, но и для слежки. Набирают популярность и гонки дронов. Это очень зрелищный вид спорта, потому что за ним можно наблюдать от первого лица, из-за чего создается впечатление, что вы летите сами. К сожалению, до более футуристичных вариантов использования беспилотников вроде летающих автономных такси, еще далеко.

Стоит отметить, что продукты против дронов развиваются так же быстро, как и сами дроны. Сейчас можно приобрести беспилотник, который может ловить другие дроны, дробовик с сетью для отлова беспилотников и даже специальную радиочастотную глушилку, которая не дает дронам летать в определенной местности. Некоторые даже обучают соколов и других хищных птиц охотиться и уничтожать дроны. Идет своеобразная гонка вооружений: производители беспилотников стараются сделать так, чтобы их дроны могли летать выше и быстрее, а какие-то компании изо всех сил стараются, чтобы те оставались на земле.

У людей есть множество причин беспокоиться по поводу будущего дронов — скоро летающие камеры cмогут не только делать фотографии. Камеры наших смартфонов уже учатся распознавать лицо, работать с дополненной реальностью и даже видеть в темноте с помощью инфракрасного и теплового зрения. Это еще одна область, где огромную роль играет законодательство: дроны уже умеют различать человека с высоты нескольких метров. Страшно подумать, как их может использовать Большой брат. С помощью дронов можно шпионить за людьми и всячески нарушать их право на частную жизнь. С другой стороны, у беспилотников может быть много полезных и интересных вариантов применения. Ведь чем умнее становится камера вашего смартфона, тем лучше становятся и дроны.

