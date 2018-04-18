От петроглифов до Аркаима: 8 красивейших мест России за пределами Москвы и Питера

Широка страна моя Россия. И это не просто красивые слова из песни. Это больше четырех тысяч километров с севера на юг и почти 10 тыс. км с запада на восток.

Если верить Google (а он нас почти не обманывает), то в России более 1100 городов, из них 15 — миллионники. И почти у каждого из них есть свои особенные памятники и знаковые места, которые являются частью нашей богатой истории.

Сегодня, 18 апреля, весь мир отмечает День памятников и исторических мест. Playboy предлагает отметить это событие виртуальной прогулкой по самым интересным рукотворным объектам, разбросанным по разным регионам России. Кто знает, может быть, некоторые из них тебе захочется увидеть и вживую?

Петроглифы Горного Алтая

@juliya_oz Если ты не понимаешь современное искусство, вполне возможно, что тебе придутся по душе древние петроглифы. Кто их нарисовал? Скорее всего, люди, но их национальность неизвестна. Потому что у них не было ни паспортов, ни письменности.

Но зато была любовь к прекрасному. И они изображали окружающий их мир на окружавших их скалах. Так как срок годности у таких полотен очень долгий, а краска у них была качественная, то творения безымянных художников, некоторым из которых более тысячи лет, по-прежнему доступны для созерцания в одних самых древних импровизированных «галереях».

Дольмены в Геленджике

@farhad_gulyamov

Груда камней весом в 30 тонн может стать очень интересной и загадочной, если ее сложили пять тысяч лет назад. Что такое дольмены? Может быть, древние захоронения, может, культовые места для обрядов, а может — дома, которые великаны построили для лилипутов (да, есть и такая версия).

На Кавказе несколько тысяч дольменов, и особенно много их в Геленджике. Некоторые верят, что их посещение может помочь выздороветь, поэтому отправляются туда медитировать и общаться с духами. А находчивые местные жители ограждают территорию древних памятников и берут плату со всех желающих поискать себя или войти в контакт с потусторонними силами. Хорошо, что деньгами, а не кровью.

Соловецкий монастырь

@phototrip_russia

Даже если ты ни разу не был на Соловецких островах, то ты обязательно видел этот памятник. Причем, скорее всего, не один раз, а столько, сколько и 500-рублевую купюру. В XV веке этот комплекс построили как монастырь, но следующие пять веков использовали в качестве политической тюрьмы.

Одним из узников, заточенных в Соловецком монастыре, был предок Льва Толстого Петр Толстой . В конце прошлого века преступников перестали там держать, место отреставрировали, и туда вернулись монахи.

Памятник «Тысячелетие России»

@kupujijika

Чтобы точно не забыть, сколько лет прошло с момента призвания варягов на Русь, в 1862 году в Великом Новгороде поставили очень большую «напоминалку».

Глядя на этот памятник, сразу становится понятным, что значит «монументально». На шаре-державе стоят ангел и женщина, символизирующая Россию, ниже — скульптуры, изображающие шесть исторических этапов, через которые прошла страна. Бонус — барельеф с 109 деятелями разных эпох. И все это вместили на 15,7 метрах.

Тобольский кремль

@rodinatyumen

Поскольку мы договорились не включать в эту подборку исторические объекты Москвы и Санкт-Петербурга, покажем тебе сибирскую версию Кремля. Его, кстати, построили в начале XVIII века.

Один любопытный факт из современной жизни памятника — в 2010-м его сфотографировал Дмитрий Медведев , и это фото продали на благотворительном аукционе за 51 миллион рублей. Что больше сказалось на цене — авторство или изображение, думаем, догадаешься сам.

Мечеть Кул-Шариф

@papaolezha

Благодаря культовой советской комедии «Иван Васильевич меняет профессию», о том, что Грозный «Казань брал», знают даже те, кто не особо увлекается историей.

Так вот, во время штурма города войска русского царя разрушили большую мечеть, которую спустя 440 лет, в 1996 году, воссоздали и назвали Кул-Шариф в честь одного из предводителей обороны Казани. Глядя на это красивое здание, трудно поверить, что оно еще очень новое — настолько внимательно и уважительно отнеслись к этой реконструкции.

Аркаим

@turizmirinagor

В 1987 году в Челябинской области хотели построить водохранилище. По закону перед этим нужно было проверить территорию, которую должны были затопить.

Так студенты археологического факультета и школьники отправились на скучное и неинтересное задание, ради «галочки в бумажке». А в итоге нашли древний город. Очень древний — построенный до нашей эры. Но хорошо сохранившийся. У археологов был непочатый край работы, и они нашли там много интересного. А еще появились версии о том, что это ни много ни мало «колыбель цивилизации», «место силы» и, в целом, очень важный эзотерический памятник. Кому что интересно.

Церковь Иоанна Предтечи в Ярославле

@stup1n

Когда кто-то говорит о церкви этого святого, ему обязательно стоит уточнить, о каком именно строении идет речь, потому что всего их более 15. Но почему мы выбрали именно ярославский? Потому что, хотя в Ярославле много других достопримечательностей, почему-то на тысячную купюру поместили именно эту православную церковь XVII века.

К тому же в разговоре об исторических памятниках России нельзя просто так взять и не упомянуть каменное зодчество. Мы авторитетно заявляем, что оно не менее прекрасно, чем деревянное. Просто выполнено из другого материала.