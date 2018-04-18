«Человек из культуры и для культуры»

«С Сергеем Александровичем я работаю на протяжении долго периода времени, и когда была руководителем муниципального учреждения, и областного, когда пришла на должность главы департамента, а он возглавлял министерство. Мы работали в тандеме, в понимании. Он знает проблемы культуры, человек из культуры и для культуры. Конечно, никогда человек или чиновник не может быть любимым всеми, но он уважаемый всеми людьми и как человек, и как руководитель. Человек был на своем месте и действительно откликался на предложения, инициировал проекты сам. Редко бывает такое, когда человек на одном месте и всегда в сфере культуры. Потому что он ее просто знает. Его знали люди и когда он приезжал и в районы города, и в районы области. Он знает, о чем говорить и как. Мы с ним очень плотно работали при подготовке к юбилею Максима Горького, он помогал и поддерживал. И я надеюсь, что Сергей Александрович останется с нами.

Если конкурс на должность министра будет проходить открыто, доступно и действительно будут высказаны пожелания, наверное, это хорошо, когда человек приходит на должность, имея программу, имея представление о сфере культуры, исторических и культурных традициях города и области, чтобы не начинать с нуля. Если человек приходит и не знает — нужно время на знакомство и изучение ситуации. А когда человек приходит из культуры и из своего региона — конечно, в какой-то степени проще. Но не исключено, что люди с хорошей программой развития культуры могут прийти из других регионов. Главное — чтобы это было во благо».