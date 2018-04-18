На акции «Бессмертный полк» хотят заработать

В преддверии Дня Победы прошла пресс-конференция, посвященная проекту «Бессмертный полк». Одним из вопросов, поднятых участниками, было злоупотребление символикой акции. В целях наживы торговцы изготавливают даже пирожные с символом проекта.

— Я против таких попыток заработать. И как юрист, и как сознательный гражданин. Проект общероссийский, и использовать его символику может каждый, но в некоммерческих целях. Когда есть намерение нажиться, это уже правонарушение. Потому что права на символику проекта закреплены за его организаторами. Считаю, что торговцев идеей нужно наказывать через суд. Это, кстати, может сделать любой гражданин. Достаточно только приобрести продукцию с незаконно использованной символикой и предъявить компетентным органам. А те в свою очередь уже должны завести дело и оповестить правообладателя как пострадавшую сторону.

— Я бы не хотел, чтобы образ моего прадеда или других героев был объектом коммерции. Это неуважение к государству и обществу.

— Сейчас у нас закон расширил использование государственной символики, и я очень этому рад. Она будет присутствовать на предметах одежды, канцелярских изделиях. Я также буду рад, если люди будут гордиться символами Отечества и использовать их. Людям нравится быть потомками победителей. Ведь это лучше, чем везде будут американские флаги. Естественно, что появились желающие на этом заработать. Сувенирной продукции с символикой Великой Отечественной войны действительно очень много. Ордена присутствуют сейчас и на подарочных коробках конфет, и на алкоголе и много где еще. В этом есть и позитивный момент. Предприниматели распространяют символику, и, если народ голосует за нее рублем, значит, это действительно нужно. Но бывают случаи некрасивого использования символики. Например, георгиевские ленты повязывают на антенны машин, на шнурки. Есть и провокаторы, которые специально приобретают сувениры с символикой и фотографируют их в неприглядном свете. Например, в мусорном контейнере. А потом распространяют. Нужно уметь отделять мух от котлет, видеть рамки. Если кто-то решился на такую пошлость, как изготовление пирожных с символами Победы, то пусть он будет готов к тому, что ему самому это изделие бросят в лицо. Потом этот человек умоется и так делать, скорее всего, не будет. Ничего не имею против того, чтобы георгиевские ленты или символы «Бессмертного полка» были на футболках или подарочных кружках. Во-первых, чаепитие — это старая русская традиция, своеобразная дань памяти предкам. Во-вторых, такие предметы долговечны и будут хранить воспоминания о тех, благодаря кому мы живем. У нас нет полиции нравов, которая могла бы запрещать злоупотребление атрибутикой проекта. Но это может делать и общество.

— Использовать символику проекта в коммерческих целях оскорбительно. Конечно, это не касается платного изготовления плакатов для «Бессмертного полка» — мы все понимаем, что хороший плакат стоит денег. Но пирожные — это уже совсем перебор. Проект задумывался как дань памяти нашим победоносным предкам, а не очередной способ провести время или заработать. В нашей стране вообще довольно остро стоит проблема использования символики Великой Отечественной войны и Победы. Молодежь совершенно не понимает, зачем это нужно, и относится к тем же георгиевским ленточкам как к модному атрибуту. Бесконечные «Можем повторить» на автомобилях уже набили оскомину. Необходимы воспитательные и просветительские меры, чтобы каждый понимал значение символов Победы и не использовал их всуе.