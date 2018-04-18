Смарт имитирует жизнь: технопрогноз на 2018-й

От батареек до контрацептивов: пять умопомрачительных инноваций, которые смогут изменить нашу жизнь уже в этом году.

Попытки предсказать стабильно хаотичную траекторию развития техно-индустрии часто кажутся бессмысленной затеей. Неожиданные девайсы, решающие проблемы, о которых мы даже не имели представления, появляются, а гаджеты, в которые вложены миллионы долларов, пропадают с рынка с такой скоростью, что и фреш из сельдерея не успеешь выжать.

Кадр из фильма «Инспектор Гаджет»

Но периодически всплывают новые тренды, которые могут предложить заглянуть в будущее, бесперебойно подключенное к сети. В этом году мы обязательно увидим наложение цифрового мира на физическую реальность, услышим возрастающий хор голосов виртуальных цифровых помощников и продолжим передавать на аутсорс искусственному интеллекту рутинную работу.

Возможно, это будет переломный момент перед восстанием машин — а может, просто еще один год, полный клевых штук, делающих нашу жизнь значительно эффективнее, веселее и даже сексуальнее. Вот вам пять инноваций, которые будут влиять на нас еще очень долго.

Дополненная реальность оккупирует ваш телефон

Продолжая доказывать редеющей аудитории, что виртуальная реальность — это не дорогое и захламляющее квартиру разочарование, а что-то большее, серьезные игроки ІТ-индустрии инвестируют по-крупному в дополненную реальность.

Например, в запускаемую на смартфонах цифровую графику, органично взаимодействующую с физическим миром.

Pokémon Go, объект кратковременной всемирной мании 2016 года, до сих пор является самым известным примером мейнстримной дополненной реальности, но в этом и следующем году мы увидим многочисленные попытки доказать, что она годится не только для ловли чаризардов.

Google , не сломленный провалом Google Glass, будоражит публику своей новой платформой ARCore, позволяющей размещать стикеры дополненной реальности (сонный стаканчик с кофе, Демогоргон из «Очень странных вещей») рядом с вашими друзьями — что-то типа «танцующие хот-доги Snapchat».

Приложение Ikea Place, фото Playboy USA А набор инструментов для разработчиков приложений ARKit от Apple может предложить умные решения для реального мира: Ikea Place позволяет вам увидеть, как этот приставной столик впишется в вашу комнату до того, как вы его купите, MeasureKit использует камеру вашего телефона, чтобы снять замеры с любого предмета, а социальный стартап Neon позволяет вам найти друзей на фестивалях путем соотнесения толпы с парящими указательными знаками дополненной реальности.

Вы купите дворецкого

Когда большинство из нас посмотрели «Она» — тревожный взгляд сценариста Спайка Джонза на одинокого мужчину (в исполнении Хоакина Феникса ), влюбляющегося в бестелесную операционную систему с голосом Скарлетт Йоханссон , — мы ощутили холодок по спине от неприятно близкой дистопии.

А тем временем крупные игроки Кремниевой долины берут все это себе на заметку. От Amazon Echo до Google Home — смарт-динамики оккупируют дома по всей Америке; только один Amazon говорит о продажах более 10 миллионов устройств с функцией распознавания речи. В 2018 году бум виртуальных дворецких только усилится, учитывая, что в конце 2017 года Apple запустил Home-Pod с управлением Siri, Google — новый Home Mini, а Amazon — разрастающееся семейство продукции Echo.

Тесла Apple HomePod, фото Playboy USA Эти беспроводные смарт-динамики и умные колонки могут делать много чего: от управления вашими бытовыми приборами до помощи вам с выбором рецепта. Да, еще актуальны волнения по поводу приватности, инкриминирования и установления слежки, но этот бронепоезд не остановить.

Вот, например, искусственный интеллект на основе e-mail сервиса, Amy от x.ai, организовывает рабочие встречи, а голосовой помощник Alexa может дать информацию о пробках на дорогах. Заглядывая еще дальше в будущее, очевидно, что эти функции виртуальных помощников — только начало.

ВАЛЛ-И сделает доставку еды на дом Привлекательность дронов возросла, и Amazon все еще не оставляет надежды выполнять доставки по воздуху беспилотными средствами. Но пока установление запретных для полетов зон застопорило развитие этого направления мегакорпорации Сиэттла, проблема доставок решилась на земле.

Стартап робототехники Starship Technologies, запущенный бывшими боссами Skype в технически продвинутой Эстонии, использует беспилотные наземные дроиды для выполнения гиперлокальных доставок. К вашей двери подъезжает маленький бот, вы ее открываете с помощью приложения в вашем смартфоне, получаете свой заказ, и робот свободен как ветер.

Звучит как глупость, обреченная на провал, — ведь банде местных ребятишек ничего не стоит швырнуть такого в ближайшую речушку. Однако Starship принял меры предосторожности: если кто-то будет трогать бота, включится сирена и фотоаппарат, который сфотографирует нарушителей.

Штурмуя тротуары Вашингтона, Сан-Франциско и других городов вместе со службой доставки Postmates, бот Starship все же напоминает размеренную черепаху из басни, в то время как Amazon — это высокомерный, но быстрый заяц. Тем не менее милые роботы вытесняют людей не только из службы доставки: французский стартап Stanley Robotics запускает службу автоматизированных уличных стоянок, которая будет пользоваться умным дроидом-буксиром и алгоритмической точностью, чтобы вам уже больше никогда не пришлось рыться в поисках своего парковочного талона.

Дом будет идти с батарейками

Идеи Илона Маска — от космического туризма до решения проблемы дорог в Лос-Анджелесе путем бурения огромных туннелей — всегда придавали ему приятный флер бондианского злодея.

Но самой увлекательной (и достижимой) является идея начать техническую революцию с помощью чего-то, казалось бы, простого.

Аккумуляторная батарея Powerwall, фото Playboy USA На первый взгляд, огромный домашний аккумулятор Tesla Powerwall на литийионных батареях — это банально.

Но Powerwall также может помочь владельцам солнечных батарей экономить деньги, сохраняя полученную электроэнергию во время периодов наименьшей нагрузки, предохранять от перебоев питания, заправлять электромобили и даже продавать электроэнергию обратно электросети.

2018 год может стать переломным моментом, который понесет экологически чистую энергию в массы

Как всегда, когда одна компания начала — первый Powerwall поступил в продажу в 2015-м, а улучшенная версия за 5500$ начала продаваться с 2017 года, — другие тоже подтянутся. В игру вступает сильнейший игрок LG со своими недорогими энергонакопителями (в коллаборации с калифорнийским экспертом по солярным технологиям Sunrun).

Поэтому 2018 год вполне может стать годом, когда этот тренд будет не просто темой разговора для любителей зеленых фрешей из Кремниевой долины, а станет переломным моментом, который понесет экологически чистую энергию в массы.

Вы будете пользоваться своим телефоном как… средством контрацепции

Представьте смартфон, который также мо жет выполнять роль контрацептива. (Нет, мы не имеем в виду дурацкий эмоджи, который уничтожит ваши шансы получить совпадение в «Тиндере».)

Браслет и приложение Ava, фото Playboy USA Треккер фертильности Ava можно использовать как для повышения вероятности зачатия, так и для его предотвращения. Приложение Health от iPhone тоже может помочь тем, кто пользуется календарным методом. Но лидирует приложение Natural Cycles, разработанное шведским специалистом по физике элементарных частиц Элиной Берглунд.

Алгоритмы прибора собирают и анализируют данные женщины об овуляции, базальной температуре и пр., а затем составляют график удачных и неудачных для беременности дней. Учитывая, что все большее количество людей отказываются от «гормональной рулетки» посткоитальных контрацептивов и от экологически вредных латексных кондомов, Natural Cycles привлекает предположительно 10 тысяч новых пользовательниц ежемесячно.

Секс, не говоря уже о виде девушки на свидании, невинно смотрящей в телефон, никогда не будет прежним

Более того, в 2016 году сервис стал первым цифровым решением, которое было официально сертифицировано в ЕС как метод контроля рождаемости: испытания (при правильном использовании) показали, что эффективность приложения совпадает с эффективностью употребления противозачаточных таблеток — 99%.

Хотя этот сервис еще не сертифицирован в Штатах, компания уже прощупывает почву. Секс, не говоря уже о виде девушки на свидании, невинно смотрящей в телефон, никогда не будет прежним.