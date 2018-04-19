Без ругани и лишних деталей: роботы собирают стулья из IKEA всего за 20 минут

Каждую неделю появляются новости об очередных достижениях роботизированных помощников: им уже под силу распознать мимику человека и даже обыгрывать людей в баскетбол. Но, несмотря на очевидные успехи, считалось, что с некоторыми задачами роботам пока трудно справиться: например, со сборкой мебели.

Каждый человек, когда-либо собиравший сборно-разборную мебель, знает, как это сложно: в коробке лежит огромное количество деталей причудливой формы и целые страницы не всегда понятной инструкции. Порой терпения не хватает даже у самого опытного в этом вопросе человека.

Сингапурские специалисты из Наньянского технологического университета считают, что такую задачу теперь вполне можно поручить машинам. Они разработали двух роботов-манипуляторов, которые научились собирать стулья Stefan из IKEA за считанные секунды. Проще говоря, они сами соберут все детали из представленного набора в единую конструкцию.

Не секрет, что сборка даже простого стула требует достаточно сложных движений. А они, в свою очередь, зависят от зрения, координация рук (пусть и роботизированных), а также способности контролировать свою силу.

Учитывая такие сложности, сингапурские специалисты объединили коммерчески доступное оборудование, включая 3D-камеры и сенсор силового очувствления, дабы создать двух роботов с механизмом захвата.

Чтобы собрать свой шедевр из ИКЕА, роботы-манипуляторы сначала фотографируют детали для идентификации каждой части стула. Затем алгоритмы начинают планировать движения роботов, которые помогают им манипулировать предметами. Причём алгоритмы должны спланировать всё таким образом, чтобы избежать каких-либо столкновений. После этого две роботизированные «руки» начинают совместно выполнять действия.

В этом деле автоматизированные помощники также ориентируются на обратную связь, получаемую от сенсоров.

В общей сложности роботы собирали стул за чуть более 20 минут, сообщают исследователи. На планирование у системы ушло 11 минут и 21 секунда, а на саму сборку — 8 минут и 55 секунд.

К слову, редакция журнала Science решила проверить, могут ли люди превзойти роботов в скорости. Несколько сотрудников научного издания собирали точно такой же стул, и они действительно опередили роботов, правда, всего на 50 секунд.

Впрочем, роботы не является полностью автономными: например, разработчиком приходилось заранее программировать последовательность шагов. Проще говоря, устройствам надо было первоначально «подсказать», какие части подходят друг к другу, а также в каком порядке их собирать.

Но авторы исследования уверены, что с дальнейшими достижениями в области искусственного интеллекта роботы смогут самостоятельно выполнять задачи такого рода, «общаясь» при этом со смотрителем (или даже «читая» инструкцию).

"В нашей будущей работе мы планируем включить в работу искусственный интеллект, чтобы робот смог сам определять последовательность инструкции", — говорит один из создателей системы Куанг-Куонг Фам (Quang-Cuong Pham) из Наньянского технологического университета.

Описание нового достижения робота представлено в научном издании Science Robotics.

Добавим, что авторы «Вести. Наука» (nauka.vesti.ru) рассказывают о самых значимых достижениях в области робототехники, в частности о тех, которые действительно смогут облегчить работу человека. Так, был создан мягкий вакуумный робот, который возьмёт на себя бытовые заботы. Другой робот практически самостоятельно выпиливает все детали мебели без помощи человека, робот-фермер FarmBot сам сажает и поливает растения, а ещё одно устройство складывает и отпаривает одежду за несколько секунд.