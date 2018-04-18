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В экспедицию на Северный полюс отправилась уникальная экспедиция школьников
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В экспедицию на Северный полюс отправилась уникальная экспедиция школьников 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
В ночь на 17 апреля из Москвы должны были вылететь два отряда Большой Арктической Экспедиции — «Полюс» под руководством известного путешественника Матвея Шпаро и «Барнео», которым руководит Иван Смирнов. В приключение вмешались форс-мажорные обстоятельства.
Большая Арктическая экспедиция — уникальный образовательный проект, который в этом году реализуется уже в десятый раз. Нынешняя экспедиция проводится при поддержке столичного департамента образования, а ее участники — 14 московских школьников, которые прошли серьезный конкурс.
К полюсу отправляются две группы ребят: одна, под руководством биолога Ивана Смирнова, обладателя титула «Учитель года», неделю проведет на полярной станции «Барнео», занимаясь научными изысканиями.
Вторая, во главе с Матвеем Шпаро, пойдет к Северному полюсу на лыжах. В составе группы «Полюс» находится и автор этих строк, корреспондент «Московского комсомольца»
О предыстории экспедиции, тренировках участников и последних новостях с маршрута читайте в нашем специальном сюжете.
В изначально назначенный срок группы уже приехали в аэропорт «Жуковский», откуда их должен был доставить на Шпицберген специальный рейс. Но через пару часов ожидания стало известно, что погодные условия не позволяют приземлиться в Арктике.
Так как впервые Большая Арктическая экспедиция — московская, а не российская, было принято решение вернуться в школу № 444, где и проходили сборы в преддверии путешествия. Рейс перенесли на вечер 17-го апреля и всю ночь школьники, входящие в составы отрядов, провели в учебном заведении.
Но суровая погода Северного полюса не разгулялись и через день. Ребят отпустили по домам и объявили, что все должны приехать к школе в 07:30 18 апреля.
Утром мы вновь погрузили сани и все необходимые вещи в портер, уселись в большой автобус и поехали в аэропорт. На этот раз настроение было веселее: то ли компания сдружилась, то ли ответственное напряжение спало, но вся дорога прошла в шутках, несмотря на дождливую погоду за окном. Правда, говорят, это хорошая примета…
Знакомый «Жуковский». Помимо наших вещей, приехали ещё и вольеры с собаками, которые также отправятся на Север. Четвероногие друзья поначалу скулили, но вскоре быстро успокоились. Мы довезли их до входа в аэропорт, псинок по одной выпускали на поводке из клеток и проводили через металлоискатели. Но стресса у них никакого не было. Как мне объяснили — привыкли.
— Я хочу на собачек посмотреть. Я только гляну, туда и обратно!, — сказала коллеге пробегающая мимо нас сотрудница аэропорта. Нам и правда было сложно не привлекать к себе внимания.
Через несколько минут уже разгрузили сани, они прошли первоначальный досмотр и отряды уселись на них в зале ожидания.
Задержка вылета позволила школьникам тщательнее подойти к выбору личных вещей в поход. Например, день назад, перед очередной отменой, они дружно дошли до книжного магазина и закупились литературой. Теперь же перед стойкой регистрации, лица почти всех ребят скрылись за обложками книг — «О чем я говорю, когда говорю о беге» Харуки Мураками, «Великий Гэтсби» Фицджеральда, «1185» Можейко и даже сборник ЕГЭ по биологии.
Помогать Матвею Шпаро руководить отрядом «Полюс», в который попал и спецкор «КВ», будет Алексей Сейкин. Поболтали немного.
— Как такие переносы вылета влияют на настроение в коллективе?
— Переносы инициируются не нами, а обстоятельствами, на которые мы не можем влиять. Поэтому воспринимаем как данность: дорога до полюса никогда не была легкой. Я бы сказал, что это в какой-то мере даже добро. Это позволяет собраться с мыслями, перейти в фазу настроя.
— И даже нет лишних нервов, из разряда «Да когда же мы уже улетим?»
— Совсем нет. Мы знаем, что все собрали и все самое необходимое у нас с собой, что мы никуда не опаздываем. Поэтому — абсолютное наслаждение происходящим. Если все проходит на бегу, то как-то ускользает мимо памяти и не откладывается. Была бы посадка сразу после того, как мы вошли в аэропорт -даже пофотографироваться толком не успели бы.
Отряды были погружены в режим ожидания. Стою рядом с санями, и тут подходит человек с очень знакомым лицом.
— Вы — приятель Матвея? — протягивает руку.
— Надеюсь! Леша, — представился я и ответил рукопожатием.
— А я отец Матвея.
Передо мной стоял легендарный Дмитрий Игоревич Шпаро. Такой простой и доброжелательный. Отец Матвея, а еще — десятков, сотен историй об Арктике и путешествиях. Он также прибыл в аэропорт и ждал нашего отправления. Дмитрий Игоревич будет следить из Москвы за ходом экспедиции и координировать ее.
Время все шло. После книг в ход пошли карты, а один проигрыш в них равнялся пятидесяти отжиманиям. Собак поочерёдно выводили погулять в дождливую погоду. На этот раз загвоздка была в том, что Норвегия временно не давала разрешение на посадку в Шпицбергене. И какая же была радость, когда всё-таки прозвучала долгожданная команда: сдавать багаж!
Приятные новости моментально взбодрили всех участников экспедиции. И снова волнение, перешептывание, догадки…
Совсем скоро нас ждёт большое дело. Дети станут героями репортажей («Московского комсомольца» — в первую очередь), ученые получат ответы на некоторые свои вопросы, а желание побывать на крайней точке Земли сбудется.
А пока, кажется — мы взлетаем.
Я спросил ребят об их настрое перед полярной экспедицией.
Женя Голубева, школа 1811, 11 класс: «Я очень хочу полетать на вертолете и оббежать вокруг Северного Полюса. Не думаю, что будет тяжело, так как ребята все дружные, опытные инструкторы и вообще вся команда веселая. Что будет самым сложным? Высыпаться в условиях ночных дежурств. Плюс я боюсь, что когда буду переплывать полынью — укусит косатка или кто-нибудь ещё».
Олег Гайдеров, «Первая школа, 10 класс: „Идея попасть в экспедицию зародилась достаточно давно, и основной причиной была уникальность шанса. Мало кому выпадает шанс побывать на макушке планеты.
Такая возможность зачаровывает и заставляет мечтать. Конечно же, я не могу не сказать про испытание себя Арктикой. Этот поход поможет узнать и проверить меня, насколько я способен выдерживать трудности и не падать духом, насколько я командный игрок и насколько человек.
От похода я жду хорошего настроения, шуток и тонны позитива. Но, конечно же, поход экстремальный, поэтому нельзя забывать про предстоящие трудности — их я тоже жду с нетерпением.
Меня пугают переходы, когда вокруг тебя один только пейзаж и ты начинаешь думать обо всем. Это достаточно тяжёлое психологическое испытание.
Как можно узнать из фильма „Арктика. Огонь“, в какой-то момент тебя пробивает мысль, что под тобой только лёд и вода, но пока я ее не боюсь, так как не столкнулся с ней. С жутким нетерпением жду отправления!“
Перед зоной вылета к нам опять подошёл Дмитрий Шпаро. Пожал всем руки и сказал: „Ваша экспедиция — десятая. Предыдущие девять прошли на пять с плюсом. Сделайте так, чтобы у вас было с двумя плюсами!“.
Потом обратился лично ко мне и сжал руку крепче обычного: „А ты Матвею должен будешь помогать“.
Дети по этому поводу пошутили: „На Северный полюс можно попасть двумя путями. Если тебе 16 лет, или если ты бородатый корреспондент“.
Следите за нашими репортажами с непростого маршрута.
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