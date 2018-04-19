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14-летняя девочка-видеоблогер взяла интервью у Бенедикта Камбербэтча (а чего добился ты?)
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14-летняя девочка-видеоблогер взяла интервью у Бенедикта Камбербэтча (а чего добился ты?) 

Попкорн News 20 минут назад
Фото: Попкорн News
Кто-то в 14 лет только мечтает когда-нибудь взять автограф у любимого актера (и то если повезет), а кто-то уже вовсю интервьюирует этих самых актеров: 14-летняя София, которую можно без особого преувеличения назвать звездой YouTube, взяла интервью у Бенедикта Камбербэтча.
Счастливица, которой удалось пообщаться с Бенедиктом Камбербэтчем — 14-летняя София Грейс, владелица личного канала на YouTube с почти 3 миллионами подписчиков. С Бенедиктом София обсудила парочку по-настоящему сложных и актуальных тем — от травли детей в школах до гендерного равноправия, а заодно выслушала от актера советы, как относиться к своим дням рождения («празднуйте изо всех сил!»), зубам («чистите дважды в день, но не переусердствуйте!») и полетам на самолете («страх логикой не победить»).
Немного неловкое, но по-своему милое интервью: попкорнnews
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