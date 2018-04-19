В России есть свой Шакил О'Нил! Самый зрелищный игрок чемпионата зажигает в Саратове

Шакил Маккиссик первый сезон выступает в Единой Лиге ВТБ, он играет за «Автодор» . За полгода Маккиссик стал любимцем болельщиков. Его не смущают саратовские морозы, он обожает русскую кухню и даже уже не боится лифтов.

— Ваши данки — лучшее, что есть в российском баскетболе. Как началась эта история и когда вы впервые забили сверху?

— В старшей школе, когда мне было 14 лет. Тогда это казалось настолько невероятным моментом, что все вокруг потеряли дар речи. Даже я не поверил произошедшему! После этого я уже не мог остановиться, регулярно вколачивал сверху на тренировках и в играх.

— Ваше полное имя — Шакил О'Нил Маккисик. Но ведь уже есть один Шакил О'Нил… Это совпадение?

— Да, забавно, но это действительно совпадение. Такое имя мне дал отец до того момента, как Шак дебютировал в НБА. Тем более, что написание имени в английском языке у нас разное.

— Вы выросли в Сиэтле. Болели за местный клуб «Суперсоникс»?

— В Сиэтл я перебрался лишь в 13 лет, поэтому застал последние сезоны «Суперсоникс» в НБА. Не скажу, что болел за команду, но за ней было очень интересно наблюдать и во времена Шона Кемпа с Гэри Пэйтоном, и во времена молодого Кевина Дюранта , который показывал классный баскетбол в дебютном сезоне. Он уже тогда умел на паркете практически все! Это было потрясающее зрелище.

— Жители Сиэтла хотят, чтобы в город вернулась команда НБА?

— Конечно! Очень многие ждут этого момента. И не только болельщики. Джамал Кроуфорд , который сейчас играет в «Миннесоте», каждое лето приезжает в Сиэтл, чтобы принять участие в лиге Pro Am. Матчи проводятся на Ки-Арене и собирают большое количество зрителей. Сиэтл точно готов к большому баскетболу!

— В колледже вы выступали вместе с Егором Кулешовым из России. Он вас не научил каким-нибудь русским словам?

— Нет, изучать слова я начал уже после переезда в Россию. Сейчас мне в освоении языка помогает моя русская девушка. Мне не очень легко дается русский язык, но кое-что знаю. Например, «слева» и «справа»! Это помогает на площадке. На самом деле, писать слова мне гораздо легче, чем произносить и говорить.

— А как вы познакомились со своей русской девушкой?

— Мы встретились в Красноярске, когда «Автодор» играл с «Енисеем». Потом она приехала ко мне в Саратов, и с тех пор мы вместе. Сейчас занимаемся оформлением визы, чтобы она смогла со мной летом полететь в Америку. Да, она не очень хорошо знает английский, а я лишь пару слов могу сказать по-русски, но это не проблема. Нам хорошо вместе.

— Почему вы подписали контракт с «Автодором» всего на один сезон?

— У меня была неприятная ситуация в «Гран Канарии», повторение которой мне хотелось бы избежать. Если вкратце, то меня не уважали там как профессионала и как человека. В Саратове же все отлично, я много играю и неплохо проявляю себя. Уже этим летом я задумаюсь о том, чтобы подписать долгосрочное соглашение.

— Вы успели поиграть в чемпионате Кореи. Какое самое яркое воспоминание, связанное с этой азиатской лигой?

— Путешествия! Мы проводили очень много времени в дороге, иногда было по 6-7 выездных матчей, из-за чего дома я не бывал месяцами. Корея — действительно прекрасная страна с очень добрыми людьми и красивыми пейзажами.

— У вас есть азербайджанское гражданство. Как вы его получили?

— Руководство азербайджанского баскетбола связалось со мной, когда я играл в Турции, предложив выступать за их национальную команду. У меня был хороший сезон, я попал на местный Матч Всех Звезд. От такого предложения нельзя было отказываться. Я слетал в Баку, в течение двух дней получил паспорт, а затем улетел обратно. Кстати, Баку — один из самых красивых городов, в котором я был. Думаю, еще побываю там.

— Но вы еще не играли за сборную…

— Да, однако этим летом хочу дебютировать за Азербайджан в турнире FIBA 3x3.

— Какой выезд в Единой Лиги ВТБ получился самым запоминающимся для вас?

— Наверное, в Ригу. Это была моя дебютная игра за команду, которая получилась очень удачной и красивой. В первом же матче за «Автодор» мне удалось сделать несколько красивых бросков сверху.

— Вы играли в Испании и Турции. Сравните Лигу ВТБ с другими топовыми чемпионатами.

— Каждая лига уникальна, везде свои игровые стили и свой баскетбол. Но в каждом чемпионате одна цель — забить мяч в корзину. И в Испании, и в Турции, и в Единой Лиге ВТБ уровень первых 6–7 команд примерно одинаковый. Все они довольно сильные. Пожалуй, по стилю чемпионат Испании немного отличается от остальных, ведь в нем играет много местных игроков и не так много американских легионеров.

— Каково вам после теплых и солнечных Канарских островов перебраться с побережья Атлантического океана в морозный Саратов?

— Надо все в жизни попробовать. Большую часть времени я жил в Америке в тех местах, где стоит такая же погода, как сейчас в Саратове. Так что особого дискомфорта не испытываю. Зимой просто стараюсь меньше времени проводить на улице, перемещаясь на машине из дома на тренировки и обратно. С качеством еды здесь полный порядок — русская кухня одна из моих любимых. Клуб предоставляет автомобиль с водителем, который сопровождает нас каждый раз, когда необходимо куда-то поехать. Конечно, определенные неудобства доставляет языковой барьер, который, пожалуй, является единственной проблемой. Часто приходится объясняться языком тела и жестами.

— Самая странная история произошедшая с вами в Саратове?

— Тут даже не про Саратов история. Я еще со времен Турции не очень люблю лифты. А в Саратове мне приходилось по нескольку раз поднимать на пятнадцатый этаж домой. Так вот, через несколько месяцев мне пришлось пересилить себя и воспользоваться лифтом. Этот город сделал меня сильнее.

— Какое самое важное событие в вашей жизни?

— Рождение сына. Его зовут Коа Девин Маккиссик. Сейчас ему два года. Я его просто обожаю!

— Во время выездов, наверное, смотрите много фильмов?

— Да, любимый из последних «Капитан Америка». Часто его пересматриваю. Еще очень нравится «Человек-паук»…

— Потому что главный герой похож на тебя?

— Никогда об этом не задумывался, но ведь так оно и есть!

— Три лучших данкера лиги ВТБ по мнению Шакила Маккиссика.

- — Я бы назвал Коди Миллера-Макинтайра из ПАРМЫ, Тайлера Ханикатта из «Химок» и… И, пожалуй, себя!

— Следите за плей-офф НБА? За кого болеете?

— Конечно слежу! В этом розыгрыше плей-офф поддерживаю «Кливленд» и персонально Леброна Джеймса . В этом году плей-офф обещает быть очень интересным, с массой сюрпризов и неожиданных результатов.

— Кто победит?

— Надеюсь, что «Кливленд». А если не они, то тогда «Хьюстон». Не думаю, что «Голден Стэйт» удастся защитить титул.