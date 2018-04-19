7 правил, которые помогут вам развить социальный бизнес

За пять лет социальная предпринимательница Гузель Санжапова наладила в уральской деревне Малый Турыш производство крем-мёда, привлекла к работе местных жителей, построила детскую площадку и беседку, а также открыла скважину питьевой воды. Сейчас Гузель собирается строить общественный центр, где жители Малого Турыша и ближайших поселений смогут работать и проводить свободное время. Strelka Magazine узнал у неё, какими правилами следует руководствоваться, чтобы преуспеть в социальном бизнесе.

Гузель Санжапова

1. НАЙДИТЕ НЕЗАКРЫТУЮ ПОТРЕБНОСТЬ

Моя работа началась как у большинства социальных предпринимателей: у меня была незакрытая потребность. У моего папы была пасека с ульями в Малом Турыше. Но он там был чужим человеком, а я не ем мёд. Поэтому мне надо было придумать продукт, который я смогу есть, а также помочь отцу. Я придумала крем-мёд с ягодами. Нашла нужное оборудование, привезла в деревню. Папа разобрался с производством, а я — со сбытом. К проекту подключились местные, и сейчас уже я отвечаю за всю деревню.

2. ДОБЕЙТЕСЬ ДОВЕРИЯ ЛЮДЕЙ

Доверие жителей Малого Турыша было очень важным для успеха. Всё это приходит со временем, если ты встречаешься с людьми, интересуешься ими, задаёшь вопросы и, самое главное — объясняешь им, для чего всё делается. Местные начали мне доверять. Раньше, когда я приезжала в Малый Турыш, они разговаривали со мной на татарском языке, хотя знали, что я его не понимаю. Сейчас они в знак уважения разговаривают со мной на русском. Они перестали воспринимать меня и моего отца как чужих. Мы объяснили им, что пасека и производство мёда нужны для развития самой деревни. Люди приняло это, и пенсионеры стали работать вместе с нами. Они собирают ягоды для мёда, а мы оплачиваем им работу.

Производство крем-мёда

3. ВЕРЬТЕ В СЕБЯ, ВЕРЬТЕ В ДРУГИХ

У меня путь длиною в пять лет, что даёт мне право разговаривать на равных с любым человеком. Вначале моими основными спонсорами были женщины, потому что эта тема им близка: они больше созидают. Но сейчас ко мне выстраивается очередь из мужчин, которые пожимают руки и признают равной. Чтобы мужчины приняли меня, понадобилось время. Важно верить в себя и меньше слушать тех, кто говорит, что не получится. И неважно, кто это: топ-менеджер или человек, который сидит на диване. Все всегда боятся и пугают друг друга. Я уверена, что если поддержать десяток людей и просто сказать им, что их бизнес получится, то у них сложится бизнес. Нужно зажмуриться и делать без страха. И в то же время необходимо верить в других людей.

4. РАССКАЖИТЕ ИСКРЕННЮЮ ИСТОРИЮ, КОТОРАЯ НАЙДЁТ ОТКЛИК У ЛЮДЕЙ

Социальному предпринимателю важно иметь чёткую прозрачную историю, в которую легко поверить. У меня оказалось именно так. Материал в «Большом городе» в 2014 году получил такой отклик и широкий охват только потому, что история оказалась по-настоящему ценной для других. Я работаю с проблемой, которую люди понимают. В Москве много людей из небольших городов и сёл, приехавших сюда на заработки. Это значит, что в их родных местах у них остались бабушки, дедушки, родители, которые тоже сталкиваются с проблемой трудоустройства. А я рассказываю и показываю, что можно не уезжать из деревни, а строить и развивать внутреннюю жизнь своего места. Я, сама того не ожидая, замахнулась на проблему развития территории.

5. РАЗВИВАЙТЕ РАЗНЫЕ ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА

Для успеха в социальном предпринимательстве очень важно сотрудничать с государством, большими брендами и другими социальными предпринимателями. Многие в нашей сфере под сотрудничеством понимают одностороннее действие, когда кого-то о чём-то просят. Я же всегда пытаюсь развернуть партнёрство так, чтобы тоже быть полезной большому бизнесу. Если хочешь развивать территорию, то важно понимать, что справиться в одиночку нельзя. В этих процессах должны участвовать государство, НКО, большой и малый бизнес. Благодаря этому социальный эффект становится устойчивым и приумножается. На мёде мы зарабатываем деньги, которые снова вкладываем в бизнес. А для развития инфраструктуры Малого Турыша я ищу отдельные источники финансирования: гранты, инвесторов, краудфандинг.

Также я участвовала в программе Social Impact Award в 2014 году и заняла второе место с проектом крем-мёда. Impact Hub Moscow — важное место для социальных предпринимателей. Благодаря ему я познакомилась с маркетинговым директором магазина «Билла», и теперь наш мёд продаётся у них. Или, например, с PR-директором «Вкусвилла», где сейчас тоже можно найти наш мёд.

6. МЫСЛИТЕ НА ГОД ВПЕРЁД

То, как я мыслила раньше и как рассуждаю сейчас, кардинально отличается. Вначале я делала продукт и не понимала, продам я его завтра или нет. Я думала максимум на неделю вперёд, а мой максимум планирования был один-два месяца. Сейчас мой рабочий план расписан на год вперёд, и я знаю, что буду делать ближайшие девять месяцев. Также я понимаю, как эти шаги скажутся на бизнесе в ближайшие три года. Это как игра в шахматы: то, что ты делаешь сейчас, должно стать основой в будущем. Но до этого нужно дорасти, поверить в себя, понять, что ты не разоришься, что это нужно людям и деревне. Невозможно сразу думать на два-три года вперёд, особенно если у человека нет опыта.

7. ИЩИТЕ ПОДХОД К КРУПНЫМ БРЕНДАМ

Чтобы понять, с кем сотрудничать, я в первую очередь выбираю тех, кто может помочь разрешить социальную проблему, а потом смотрю, кому могу быть полезна. Здесь нет идеальных правил, но я поняла, что крупным брендам надо показывать, какую историю с ними можно сделать. И важно стремиться к единственному в своём роде сотрудничеству. У меня есть отличный кейс с крупным бизнесом: они дают деньги, а ты платишь услугой за услугу. Так было с Unilever. Мы получили от них средства по контракту, а они — наш продукт и хороший пиар. У крупного бренда всегда стоит множество задач — это не только позиционирование бренда в СМИ, но и, в том числе, цели устойчивого развития ООН , также определенные KPI в политике корпоративной социальной ответственности.

Автор: Александра Сивцова

Фотографии предоставлены Гузелью Санжаповой