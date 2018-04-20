Вячеслав Фетисов: «Драться против десяти кавказцев не было страшно. Мы с Касатоновым, по сути, за жизнь свою бились»

Легендарный хоккеист, которому сегодня исполнилось 60 лет, Вячеслав Фетисов в интервью «СЭ» признался, что в молодости вместе с Алексей Касатоновым​ дрался против десяти кавказцев, не испытывая страха. Также он добавил, что такие вещи никогда не забываются.

— Касатонов — очень талантливый, трудолюбивый, целеустремленный человек, знающий, чего хочет от жизни, — считает Фетисов. — Его главная отличительная черта — характер. Он умеет играть не только в хоккей, но и во все, к чему прикасается; стремится к любому успеху — от спортивного до положения в обществе. И умеет общаться с людьми. Это тоже талант.

— Молодыми вы вдвоем с Касатоновым дрались против десяти кавказцев в ресторане «Кавказский аул» в Сочи. У тех ножи мелькали. Страшно было? И кто из вас свернул челюсть их главарю?

— Мы там не одну челюсть свернули. А страха не было. Если он присутствует, ты не выкарабкаешься из такой ситуации. Когда потом уже все анализировали — стало страшно. А там не было времени пугаться. Мы, по сути, за жизнь свою бились. Такие вещи никогда не забываются. Страшнее были только две аварии, в которых я побывал… ( Игорь РАБИНЕР

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