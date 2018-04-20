Вячеслав Фетисов: «Константинов на встрече с президентом Клинтоном показал ему средний палец»

— Стоим Русской пятеркой, все вместе, и ждем президента Клинтона, — рассказал Фетисов. — А у него тогда как раз угроза импичмента, история с Моникой Левински . Он заходит. Понятно, что обязан подойти к человеку в коляске. Сначала говорит: «Поздравляю Русскую пятерку. Молодцы!», а затем обращается к Константинову: «Знаю, какую роль вы сыграли для команды. За последние годы мы сделали очень многое в области медицины как раз по этим проблемам. Так что надеемся, что ты вернешься».

Потом вдруг говорит: «Извините, что чуть задержался, у меня проблемы». Я вдруг ляпнул: «Мистер президент, если у вас будут проблемы с работой, у меня есть связи в Москве, мы вас устроим». Клинтон сразу расслабился, начал вспоминать встречи с Борисом Николаевичем. Смотрю, Вова потерял интерес к происходящему, потому что у него короткой памяти нет. Голову опустил.

Я стою напротив президента США, держу коляску. И для того, чтобы вернуть Константинова к разговору, опускаюсь к его уху и говорю: " Вова , покажи президенту, кто номер один в хоккее!" Он машет головой — и вдруг мычит и показывает Клинтону средний палец! Смотрю — у того сразу меняется выражение лица. Он через плечо говорит своим: «Прошу вас проверить, кто-нибудь когда-то показывал в Белом доме средний палец президенту Америки!»

Потом церемония, фотографии. Каждый мог подойти, сфотографироваться с президентом отдельно в каминном зале. На нашем фото видно по губам, что мы тихо говорим. Он спрашивает: «Что ты там ему сказал?» — «Мистер президент, у нас средний палец — знак, что ты номер один!» — «Ну ладно, я проверю». Потом прислали фотографии, единственным, кому он не подписал, был я.

Прошло десять лет. В Кремле праздновался 75-летний юбилей Ельцина, куда пригласили и нас с женой Ладой. Там был Владимир Путин, прилетели Клинтон, Жак Ширак Герхард Шредер . Все было красиво. Собираемся провожать почетных гостей, они идут по красной дорожке. Мы стоим, мимо проходит Клинтон. Моя жена, красивая блондинка, спрашивает: «Мистер президент, как Москва вас встретила, как вы провели время?» Он смотрит на нее, потом на меня. И изрекает: «Я, — говорит, — проверил. Никто и никогда средний палец в Белом доме президенту Америки не показывал!» Какая же, блин, феноменальная память! ( Игорь РАБИНЕР

Полностью первая часть интервью Фетисова // Вторая часть интервью Фетисова