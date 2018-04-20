Выпрыгнувший с 4 этажа во время пожара в «Зимней вишни» мальчик выписан из больницы

Врачи выписали из больницы 11-летнего мальчика, который 25 марта во время пожара в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове выпрыгнул с четвертого этажа, сообщили ТАСС в Областной детской клинической больнице. По словам врачей, состояние пострадавшего хорошее, он может ходить и сидеть. Однако, пока будет приезжать на осмотры в собственную поликлинику. В конце мая мальчику предстоит пройти повторный реабилитационный курс.

При пожаре мальчик прыгнул с четвертого этажа, его родители и младшая сестра погибли. Ребенок получил множественные травмы, в том числе перелом костей таза, и находился на аппарате искусственной вентиляции легких до 27 марта. Все это время он проходил курс лечения в больнице, с ним находились его бабушки.

Еще один пострадавший — 18-летний молодой человек, также спрыгнувший с четвертого этажа «Зимней вишни», находится в Областной клинической больнице скорой медицинской помощи им. Подгорбунского. В медучреждении ТАСС сообщили, что «сегодня его готовят к выписке». «Также ему предстоит пройти курс реабилитации», — добавили в больнице.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта. Жертвами трагедии стали 64 человека, в том числе 41 ребенок, пострадали в результате пожара 79 человек, из них 27 детей. Расследуется уголовное дело, обвиняемыми по нему проходят 8 человек.