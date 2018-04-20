Блогер Вера Афанасьева: Сегодня родился Гитлер

У нас это невозможно?

Как так происходит — целая нация сходит сходит с ума и, охваченная безумием, творит страшные бесчинства во всем мире?

Как возможен фашизм, нацизм, тоталитарные режимы?

И тогда целую страну не останавливает созданная ею великая культура, декларированный прежде гуманизм и стремление к совершенному праву. Она становится государством-параноиком, в котором просто невозможно жить человеку нравственному.

Возможно, для этого необходимо, чтобы родилась особенная, отмеченная печатью морального мрака персона. Наверное, именно так и произошло и с Германией, потому что 20 апреля 1889 г. родился Адольф Гитлер.

Если ад есть, то на самом нижнем его этаже вечно мучается именно этот недочеловек.