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Блогер Вера Афанасьева: Сегодня родился Гитлер
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Блогер Вера Афанасьева: Сегодня родился Гитлер 

Новости Саратова 2 часа назад
Фото: Новости Саратова
У нас это невозможно?
Как так происходит — целая нация сходит сходит с ума и, охваченная безумием, творит страшные бесчинства во всем мире?
Как возможен фашизм, нацизм, тоталитарные режимы?
И тогда целую страну не останавливает созданная ею великая культура, декларированный прежде гуманизм и стремление к совершенному праву. Она становится государством-параноиком, в котором просто невозможно жить человеку нравственному.
Возможно, для этого необходимо, чтобы родилась особенная, отмеченная печатью морального мрака персона. Наверное, именно так и произошло и с Германией, потому что 20 апреля 1889 г. родился Адольф Гитлер.
Если ад есть, то на самом нижнем его этаже вечно мучается именно этот недочеловек.
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