Российских роботов покупают в США, Китае и даже в Африке. В чем их уникальность?

Компания Promobot, крупнейший в России производитель сервисных роботов, покоряет Африку. Разработчики уже отправили в Гану российского робота в середине апреля и собираются распространять свою «умную» продукцию на всем континенте. Кроме Африки российские роботы «несут службу» в США, Австралии, Китае, ОАЭ и других странах. О феномене мировой популярности отечественного девайса рассказывает «360».

Российская технологичная компания Promobot отправила своего нового робота в африканское государство Гану еще 12 апреля. Робот поехал в Аккру для того, чтобы принять участие в музыкальной премии Vodafone Ghana Music Awards. В ходе мероприятия Promobot v.2 будет играть роль хостес и консультанта, а также развлекать гостей.

Прокатиться в Африку робота позвал оператор мобильной связи Vodafon. В случае успешного тест-драйва на выставке Vodafon собирается использовать российских роботов в качестве консультантов в своих фирменных магазинах. «Мы ожидаем, что робот станет полноценным сотрудником в магазине — будет общаться с посетителями, консультировать по разным вопросам, помогать решать их проблемы», — отметил представитель Vodafone Africa Джеффри Ададево.

Как рассказали «360» в компании Promobot, они планируют дальше развивать сеть поставок по всей территории африканского континента. По словам директора по развитию Promobot Олега Кивокурцева, Vodafon планирует закупить этих роботов для работы в салонах сети по всей Африке. Робот будет помогать клиентам регистрировать SIM-карты, рассказывать о тарифных планах и оказывать содействие в заключении сделок. Мы уже поставили пробного робота Vodafon и готовим к отправке еще одного», — отметил собеседник «360».

Менеджер и аниматор в одном лице

Источник фото: официальный сайт Promobot

Робот Promobot предназначен для работы в местах повышенного скопления людей. Он может работать на выставках и помогать гостям с навигацией, консультировать по разным вопросам и транслировать промо-материалы в случае необходимости. При этом с роботом можно просто поболтать — начинка девайса позволяет запоминать всех, с кем он общался.

В робот встроена усовершенствованная технология распознавания лиц, то есть он может консультировать несколько человек одновременно, рассказал Олег Кивокурцев.

Используя технологии нейросетей, робот самостоятельно подбирает релевантные ответы на вопросы, бегло ориентируется в информации, которая загружена в базу данных. Самое главное — он обладает открытой программной архитектурой, что позволяет ему при необходимости создавать приложения

— Олег Кивокурцев.

При этом робот может найти себе применение в разных сферах бизнеса, добавляет собеседник «360». К примеру, он может отсканировать паспорт клиента в банке и составить договор. В ритейл-индустрии робот может регистрировать человека в программе лояльности и выдавать скидочную карту. Полезен робот и в качестве экскурсовода в музее. Так, по просьбе посетителя он может составить подробный маршрут по достопримечательностям.

Мировое техническое господство

Источник фото: официальный сайт Promobot

В последние пару лет продукция компании Promobot получила большую популярность на мировых технологических площадках. В октябре прошлого разработчикам удалось заключить контракт на поставку 40 роботов в США. Ожидается, что сервисные роботы будут использоваться в проектах Porsche Design, Armani и на высотках Trump Towers, принадлежащих нынешнему президенту США Дональду Трампу . Кроме того, роботы будут помогать болельщикам на международном чемпионате по теннису Eddie Herr.

В этом году робот отправился в Австралию. Компания Сountaround PTY LTD из штата Квинсленд купила робота, чтобы сдавать в аренду и стимулировать развитие сервисной робототехники в Австралии. На сегодняшний день роботов покупают многие технологичные компании с мировым именем, рассказал Олег Кивокурцев.

Мы поставляем роботов в 17 стран мира. Среди наших покупателей — фирмы из Великобритании, Чехии, Испании, Чили, Китая и ОАЭ. Мы также реализуем свою продукцию на рынках СНГ — в Казахстане, Белоруссии, Украине и Туркмении

— Олег Кивокурцев.

Впрочем, робот-помощник «несет службу» не только за рубежом, но и в России. В декабре прошлого года Promobot приняли на работу в Сбербанк . Робот поступил в отдел клиентского обслуживания и помогал клиентам разобраться в новых предложениях банка. Также он консультировал граждан по вопросам негосударственного пенсионного обеспечения.

Феномен популярности роботов от Promobot заключается в качественном пиаре и конкурентной стоимости продукции, считает робототехник Антон Василевский. «Разработчики этой компании первыми вышли на мировой рынок за счет сравнительно невысоких цен на свою продукцию. При этом им удалось найти крупных инвесторов в России, в числе которых выступает Сбербанк. Впрочем, помимо Promobot у нас есть несколько других ярких проектов — например, робот-космонавт и робот „Трубот“, который при разговоре с человеком может понять, врет он или говорит правду», — резюмировал собеседник «360».