Жители Обручевского района смогут посетить лекцию по робототехнике 

В программе 25 апреля — знакомство с действующими моделями роботов, увлекательные эксперименты и ответы на вопросы. Лектор — кандидат технических наук, преподаватель МГТУ им. Баумана Виталий Иванович Лифар. В настоящее время самыми популярными являются роботы с электрическими двигателями в мышцах-приводах. Виталий Иванович расскажет о них подробнее, а также объяснит содержание основных понятий робототехники и простейшей элементной базы роботов и систем управления. Участники лекции узнают о том, как происходит программирование микропроцессорной и вычислительной техники, конструирование и сборка из имеющейся элементной базы действующих моделей роботов и электронных устройств.
Для участия необходима регистрация: https://tski-meridian.timepad.ru/event/706810/.