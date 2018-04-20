АДВ Диджитал запустило анимационный Youtube-сериал для «Святого Источника»

Рекламные сериалы, преролл-сериалы — однозначно тренд этого года. К новомодной тенденции обратилось агентство АДВ Диджитал в своей кампании для бренда «Святой Источник».

Анимационный Youtube-сериал «Ты не поверишь последствиям» наглядно показывает, как вода меняет человека.

IDS Borjomi Russia и Агентство АДВ Диджитал при участии художников Fedor Comix запустили мультипликационный проект «Ты не поверишь последствиям», который в развлекательной и вовлекающей манере рассказывает, как соблюдение питьевого режима способно кардинально изменить жизнь к лучшему.

Чтобы показать «эффект от воды» наглядно и с юмором, создатели проекта привлекли семь художников студии Fedor Comix, каждый из которых работает в собственном неповторимом жанре: аниме, силуэтная анимация, комиксная прорисовка и другие.

Пять роликов сериала рассказывают истории собирательных героев, в каждом из которых зритель может узнать себя и оценить, насколько собственный опыт перекликается с опытом персонажей.

Александра Осина, руководитель департамента специальных проектов АДВ Диджитал

При создании роликов мы старались максимально приблизить образы персонажей к ожиданиям наших потребителей — тех, кто стремится изменить свою жизнь к лучшему и еще не подозревает, насколько просто это сделать. Герои сериала «Ты не поверишь последствиям» однажды приобрели полезную привычку регулярно пить воду и вскоре ощутили позитивные «последствия»: позитивные изменения во внешности, прилив сил и энергии, улучшение концентрации и внимания, повышение выносливости во время тренировок.

Уже сейчас мы можем сказать, что видео нашли своего зрителя: за месяц их посмотрели более 2 млн раз, первые два ролика, которые опубликовал Fedor Comix, вошли в раздел «Тренды» на Youtube, получили тысячи положительных откликов, а количество подписчиков у канала IDS Borjomi Russia после появления роликов органически выросло в 3 раза.

Первая серия «Ты не поверишь последствиям»

Татьяна Сырцева , директор по маркетингу IDS Borjomi Russia

Забота о питьевом режиме — важная часть стратегии нашей компании. Мы часто говорим о поддержании водного баланса детей, но даже взрослые зачастую забывают регулярно пить необходимое количество воды и не осознают этого. Тем не менее, питьевой режим является важнейшей составляющей здорового образа жизни. Именно поэтому мы решили реализовать ЗОЖ-проект для интернет-пользователей, т.к. построение знания о важности поддержания водного баланса организма и индивидуальной норме потребления воды крайне важно для здоровья всего общества.

Состав творческой группы:

IDS Borjomi Russia

Татьяна Сырцева — Директор по маркетингу Юлия Загретдинова — Менеджер по коммуникациям в интернет и новых медиа Ольга Пасхина — Старший бренд-менеджер Илья Суворов — Бренд-менеджер Заславская Наталья — PR-менеджер

АДВ Диджитал

Augusto Anjos — Креативный директор Дмитрий Гусев — Копирайтер Александра Осина — Руководитель отдела спец проектов Дмитрий Стриженов — Старший менеджер Бабаева Анна — Менеджер проекта

Команда TАG Creative Syndicate и Fedor Comix