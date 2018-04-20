Складыватель футболок, всесезонный вездеход: смотрим 15 лучших кадров с тюменской выставки робототехники

Необычная выставка состоялась в нашем городе в эту пятницу, 20 апреля. В залах «Кванториума» на Геологоразведчиков, 6А можно было увидеть роботов разных мастей, которых своими руками сделали дети и подростки Тюмени и области. Авторам лучших изобретений партнёры конкурса вручат призы. И не важно, кто победит: предлагаем прямо сейчас узнать, что придумали и воплотили в реальность юные гении нашего региона. — В рамках ежегодной областной выставки робототехники мы проводим конкурс «Умный дом», все участники которого автоматически проходят в федеральный этап проекта «Поколение М». Главный приз — обучение в настоящей «Робошколе» в Москве. Наши конкурсанты должны были создать роботов, умеющих помочь в типичных бытовых ситуациях. Есть тут роботы-мусоросборщики, прототипы систем поливки растений, умные люльки и многое другое. Участники — ребята от 6 до 14 лет, а номинаций — две: «6-10 лет» и «10-14 лет», — рассказала 72.ru менеджер по связям с общественностью екатеринбургского филиала ПАО «МТС» Анна Шанина.

Солнечный столик

Это творение 11-летнего Ивана Зинорова умеет одновременно заряжать несколько телефонов. Раздаёт Wi-Fi с помощью роутера и USB-модема, может определять температуру и влажность воздуха и показывать точное время. — Моё изобретение использует энергию Солнца: под воздействием света в солнечной панели, установленной на столике, появляется электрический ток. Этот столик можно использовать для зарядки гаджетов дома, на даче, в офисе и других помещениях, — уверен автор творения.

Сам изобретатель из-за поездки в Москву не смог прийти на выставку. И вместо себя отправил презентовать столик своего дедушку

Умный контейнер

Придумал эту штуковину семиклассник Егор Рубайло. Данная разработка предназначена для упрощения хранения отходов в домашних условиях. — Контейнер пригодится домохозяйкам на кухне, врачам и другим специалистам, у которых заняты руки, а отходы надо утилизировать. Устройство работает на ультразвуковом датчике расстояния, который измеряет расстояние до объекта, высчитывая его через скорость звука и время возврата эхо, — объяснил автор этой конкурсной работы.

Контейнер работает от батарейки КРОНА или компьютера с помощью зарядного устройства для смартфона

Умный завтрак

Очень удобно утром нажать на пару кнопок, и этот домашний помощник приготовит за вас завтрак — шоколадные шарики с молоком. Придумал и собрал это изобретение Вячеслав Устинов.

Мальчик с удовольствием нам продемонстрировал, как работает его детище

Два нажатия на кнопку — и вкусняхи у вас в руках. Красота!

Энергоэффективный дом Конструкция десятиэтажного дома включает в себя три мини-энергостанции: ветрогенераторы, солнечные батареи и умную лестницу, что обеспечивает энергоснабжение всего дома. — Энергосберегающие ставни сохраняют тепло в холодное время суток. Вся электроэнергия тратится на нужды жителей, в том числе — работу лифта, — объяснили суть своего проекта его авторы Владимир Марков Алексей Попов и Иван Желуницын.

Ох, даже не представляем, сколько лего-деталей на это ушло! А вы?

Складыватель футболок

Девятилетний Артём Агафонов из Заводоуковска создал прототип устройства, которое помогает легко и быстро складывать одежду. Например, футболки. Удобно, кстати.

Просто кладёте сюда одёжку и немножечко ждёте. А если бы ещё и в шкаф эта штуковина всё складывать умела!…

Блестящий результат! Вполне себе ровная стопка футболок без забот и хлопот

Люлька-колыбель

Это изобретение пришлось бы по нраву молодым родителям. Придумали такое устройство для заботы о новорожденных 14-летний Кирилл Шведов и 11-летний Антон Смарыгин. — Принципиальное отличие нашей модели от существующих аналогов состоит в том, что механизм реагирует на плач ребёнка и начинают его укачивать до тех пор, пока малыш не успокоится, — объяснили авторы.

Когда младенец успокаивается, люлька перестаёт его укачивать, превращаясь просто в место для сна Всесезонный вездеход

Этот вид транспорта придумали и собрали самостоятельно Егор Коробов и Даниил Микунин. — Зимний вариант — трицикл с ведущим пневмоколесом, летний — с колёсами от мотороллера, — уточнили ребята.

Как вам такая штуковина? По словам создателей, транспорт выдерживает вес двоих взрослых

Ночник «Сова»

Обычный на первый взгляд источник искусственного освещения скрывает один любопытный секрет. О нём рассказал нам создатель ночника 15-летний Святослав Балдин.

— У этого ночника есть датчик движения, поэтому он отлично подойдёт для детских комнат. Всё просто: достаточно небольшого шевеления рядом, чтобы ночник «распознал» хозяина и включился, — уточнил юный изобретатель.

А ещё в ночнике есть встроенный MiniMP3-плеер, который может читать на ночь сказки и аудиокниги

А что еще?

Багги с бензиновым двигателем. Можно ехать летом, не изнывая от жары. Но от дождика, если что, укрыться не выйдет.

Да-да, эта мини-машина — на ходу! Поездить нам не разрешили, но сфотографировать — запросто!

Настоящая сокровищница, она же — полка с запчастями. Мы не знаем, что вот это всё такое. А вы? Пишите в комментариях.

Куча проводков, красиво расставленная на стеллаже. Помогайте! Что это?

Это шарик-робот умеет собирать данные о температуре тела и частоте пульса пациентов, чтобы помогать докторам в медицинских учреждениях

И наспоследок покажем вам ещё одну крутую и очень полезную вещицу — установку-катер для отбора проб воды из озера.