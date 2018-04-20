Авен на встрече с читателями в Лондоне рассказал про конспирологический характер мышления Березовского

Петр Авен , выпустивший в прошлом году книгу о Борисе Березовском , провел встречу с читателями в расположенном на Пикадилли магазине сети Waterstones в Лондоне. Во время мероприятия он рассказал историю о том, как приехал на встречу с Березовским в Швейцарию.

"Я с [Березовским] последние восемь лет его жизни не общался, так как [он меня] осуждал за сотрудничество с режимом. Но те, кто с ним дружил в последнее время, говорят, что он был большим адептом западной демократии, — сказал Авен. — В России, конечно, этого не было. У него было совершенно русское конспирологическое сознание".

По словам Авена, новости о слиянии «Сибнефти» и ЮКОСа в свое время вызвали у него серьезное беспокойство, после чего он решил встретиться с Березовским лично.

"Это известная история. Они «мутили» с [Михаилом] Ходорковским компанию — сливались «Сибнефть» и ЮКОС. Параллельно он еще пытался возглавить "Газпром" , что ему [Борис] Немцов сделать не дал. В итоге они сделали такую гигантскую компанию, а с нами они не разговаривали, — продолжил Авен. — Нам стало немножко страшно, и я поехал к нему в Лозанну, где он лежал в госпитале, с целью узнать, что происходит.

Я приезжаю к нему в больницу: коридор, два охранника, никого не пускают. Вхожу — он в халатике, корсете после операции на позвоночнике, ходит по коридору, 30 метров туда, 30 — обратно. Я говорю: «Что происходит? Что вы там делаете?»

Он отвечает: «Ты знаешь, давай вот честно. Как управляется Америка? Америкой управляют семь или восемь семей. Их имена мы пока не знаем, но семьи еврейские, которые собираются раз в год или два и определяют, кто будет президентом, кто [будет определять] ставки ФРС , с кем будут воевать — и так далее. Все остальное — это просто разводка для лохов. Демократия — это все полный бред. Но Америка большая, там хватает на семь-восемь семей. У нас страна небольшая, поэтому на всех не хватит. Так что мы с Мишей Ходорковским решили, что мы вдвоем все поделим».

Авен признался, что был удивлен настолько откровенным ответом Березовского.

"Я совершенно обалдел, ведь так откровенно он никогда не говорил, — добавил Авен. — Я растерялся, задал совершенно идиотский вопрос: «Борь, а мы-то как?» А он мне отвечает: «А вам — что останется!».