Мария Шумакова: «Когда случился кризис и в страну перестали завозить мой любимый сыр, стала веганом»

Актриса Мария Шумакова (@shumakova_masha) рассказала BeautyHack о детских бьюти-экспериментах, призналась в любви к фиолетовому велосипеду и объяснила, как ей удалось получить «пожизненное» освобождение от физкультуры.

О детстве, перфекционизме и ранних бьюти-экспериментах

Мое детство прошло в Новосибирске. В 6-7 лет решила: хочу быть актрисой. Очень хорошо помню, как сидела в ванной и рыдала — появилось желание уехать от мамы в Москву учиться. Родители узнали о выборе профессии дочери, когда мне исполнилось 16. Когда сказала, что собираюсь поступать в театральный, реакция была негативной. Родителям, считавшим что нужно заниматься менеджментом, финансами и другими «крайне интересными» вещами, была непонятна моя тяга к искусству. Но потом они смирились и поддержали — а куда было деваться?

Я — младший ребенок в семье. И, как обычно это бывает, росла таким избалованным существом, которому позволено все. С одной стороны, это положительно сказалось на характере — я открыта и свободна, всегда готова к новым экспериментам и авантюрам. У меня нет навязанных авторитетов — чтобы человек стал таковым в моих глазах, он должен совершить что-то необычное, что-то, что меня восхищает. С другой стороны, я избалована и капризна. Это не касается работы. На съемочной площадке выполняю роль робота — послушно учу текст, следую указаниям режиссера, слушаю то, что говорит оператор.

Но в обычной жизни и быту я — тиран. Даже не так. Я — тиран-перфекционист. Все, что меня окружает, должно быть идеально. Мое представление об этом самом прекрасном сложилось давно. И если хотя бы один пункт в подсознании не совпадает, я огорчаюсь. Все и всегда должно быть по-моему!

Иногда смеюсь сама с себя. Думаю, что осознание своих слабостей и недостатков — первый шаг на пути освобождения от мучений. Очень нравится определять свои самые ужасные черты и хохотать над ними — в этот момент они теряют свою силу, а я перестаю разрушать окружающий мир.

У меня есть еще одна особенность — всем доставлять проблемы: регулярно теряю билеты на самолет, багаж, забываю включить телефон и даже как меня зовут (смеется). Родителям было непросто с такой дочерью. Мне не было года, когда начала демонстрировать свой характер. Постоянно вырывалась из манежа, в который сажала мама, придумывая новые, изощренные пути «побега». И по сей день не могу терпеть, когда ущемляют мою свободу.

Школьные годы — отдельная тема для разговора. Считаю, что учреждения образования на постсоветском пространстве — рассадник деспотизма и давления. В школе было тяжело. Учителя в ультимативной форме указывали, что делать — мало получала удовольствия от процесса.

Свой протест выражала бьюти-экспериментами: прокалывала нос, язык, красила волосы в безумные цвета. Но при этом много читала и была образованна.

У меня очень интеллигентная семья: мама — врач, дедушка и бабушка — геологи, прабабушка — редактор газеты «Наука». С детства меня окружали книги. И сейчас, продавая квартиру в Новосибирске, задача номер один — перевезти «тонну» литературы. Сейчас модно читать все в электронном варианте. Лично для меня книга — возможность соединиться с автором и прочувствовать написанное.

О карьере, творческом пути и умении перевоплощаться

Когда говорила девочкам, что стану актрисой, слышала хихиканье. Первый год после окончания школы не поступила. Тогда у меня появился педагог — Тамара Исмаиловна Кочержинская , которая и сейчас со мной. Через 12 месяцев занятий, я прошла во все московские ВУЗы. Была настроена только на победу и не допускала мыли, что может быть по-другому. Периодически я плакала, считая себя бездарностью. Но когда есть цель, не остается места для сомнений. Сейчас переживаю прекрасный период. Я точно знаю, какую энергию хочу отдать этому миру и через какие средства этого можно достичь.

В 80% случаев играю женщин, которые совсем на меня не похожи. При первом знакомстве они кажутся отталкивающими — этакая корзина с комплексами. Так было и с Наташей из «Сладкой жизни». Потом я ее полюбила. Когда читаю сценарий, стараюсь «нащупать» живого персонажа, понять причину его поступков и действий.

Перед съемкой в «Сладкой жизни» мне пришлось поправиться. Начала бесконтрольно есть и набрала 15 кг! Меня это ни капли не расстроило. Я получила классную роль — это самое ценное.

Когда подходишь ко всему профессионально, тебя не интересуют ни бойфренды, ни одежда, ни ее размер. Важен только материал, над которым работаешь. Знаете, это как любовь: встретила «того» мужчину — началась химическая реакция. Так же и с ролью. Когда она классная, а сценарий хорошо написан, вокруг тебя все перестает существовать.

Актерская профессия очень интересная. Получив роль, начинаю наблюдать за окружающими, пытаясь понять, какие процессы ими руководят, искать что-то в себе. Убеждена: каждый из нас — портал, который может подключиться к любой сущности. В процессе работы над ролью мне это помогает. Я медитирую, настраиваюсь и получаю то, что хочу. Это работа с внешними энергиями, которые потом нужно отпустить.

Иногда работа перетекает в обычную жизнь. Поймаешь волну, приходишь домой и понимаешь: ты уже не ты! Вернуть себя к изначальному балансу помогает йога, занятия спортом, медитация. С другой, съемки, особенно вне дома, — моя безграничная любовь. Ты можешь жить в гостинице или на съемной квартире, ходить куда угодно, смотреть что угодно и никому ничего не быть должным.

О современных фитнес-стандартах и своих тренировках

Считаю, что самое страшное — насиловать себя (и не важно, о какой сфере идет речь: работе или личной жизни). Сейчас мода на кубики пресса, объемные ягодицы и бицепсы у женщин. Чтобы соответствовать стандартам, нужно много работать. Не думаю, что все без исключения «фитнес-бикини» идут на тренировку с удовольствием. На мой взгляд, женское тело должно быть мягким, но подтянутым.

Я ненавидела спорт и ненавижу его сейчас. У меня в школе было «пожизненное» освобождение от физкультуры (смеется). Когда первый раз пришла на урок, на меня упала стойка с лыжами — я получила сотрясение мозга. Учитель тогда сказал: «Иди, Машенька, и не приходи год». Я и пошла. Когда состоялось триумфальное возвращение в зал, история повторилась. Все прыгали через козла. Я тоже прыгнула. Итог: козел упал на меня, и снова сотрясение мозга.

Понимаю, что физическая энергия необходима организму, чтобы нормально существовать в материальном мире.

Заниматься спортом нужно в удовольствие. Я люблю бикрам-йогу. Ее особенность — выполнение упражнений при температуре воздуха 40 градусов. Занимаюсь ей 4 раза в неделю.

Плаваю в бассейне и медитирую. Очень люблю танцы. Каждый день качаю пресс и один раз в неделю хожу на бокс — для меня это хороший способ выплеснуть агрессию.

Почти год жила в Риге и там «подсела» на велосипеды — в Европе они популярны. Когда первый раз на него села, испытала шок и восторг одновременно. Я ведь научилась кататься только в 27! Вернулась в Москву с ярко-фиолетовый велосипедом из Риги и начала гонять по центру на бешеной скорости, смущая водителей.

Часто нарушаю правила дорожного движения. И если обычно велосипедисты боятся водителей, в моем случае все наоборот (смеется). Представьте себе, что они испытывают, глядя на шальную женщину в красном платье с гривой волос.

О характере и супер-навыках

Я с юмором отношусь к своему характеру и его особенностям. Рада, что живу на этой планете, обладаю этим телом, способностью энергетически и материально воздействовать на этот мир.

Самое интересное — это осознавать себя. Это особенный кайф. Я понимаю, что могу сдержаться, но иногда капризничаю намеренно, осознанно. В некоторых случаях это лучший способ донести до человека причинно-следственную связь.

О сыроедении

В Сибири ключевое блюдо — пельмени. В детстве я ела только тесто от них — мясо всегда оставляла. Котлеты вызывали во мне недоверие, рыба пахла тиной. Как и в любой советской школе, меня заставляли есть мясное. И я ела, но без удовольствия. Когда уехала от родителей в 17, ела то, что попадалось под руку: печенье, батончики, шоколад. А потом садилась на диету. И так по кругу.

Через пару лет такого отношения к организму, решила прислушаться к его потребностям и полностью отказалась от мяса. Был, правда, период 2-3 месяца, когда снова начала. После этого окончательно решила: не мое!

Когда случился кризис и в страну перестали завозить мой любимый сыр, стала веганом (смеется). Соблазнительные «элементы» взяли и сами ушли из моей жизни.

Со временем поняла: кокосовое молоко намного приятнее коровьего, а растительная пища легче усваивается. Потом наступил период сыроедения.

Я не люблю наклеивать ярлыки. Как только появляется какой-то маркер, Вселенная тут же испытывает тебя. Если вы бьете себя в грудь со словами, что никогда не измените супругу, вас обязательно настигнет ситуация, которая спровоцирует желание сделать по-другому. В моем случае так происходит с питанием. Сегодня я сыроед, а завтра понимаю, что не могу отказаться от мороженого. Когда веганила, раз в два-три месяца могла съесть полторта. Естественно, это сопровождалось насмешками друзей: «Ааааа, веган ест сливки!» Я перестала быть категоричной.

Предпочитаю на вопрос о сыроедении отвечать так: «На данный момент я — сыроед уже больше месяца». Сейчас мой рацион на 98% состоит из термически необработанных продуктов. Допустима только сушка при температуре не выше 38 градусов.

Радует, что в Москве сейчас очень много мест, где сыроеду можно попробовать разные лакомства. Одни веганские и сыроеднеческие тортики чего стоят.

О детоксе

Люблю чистки. Раз в год уезжаю на Алтай, где практикую лечебное голодание на протяжении 7-9 дней.

Детокс-программы мне нравятся не сколько из-за возможности нормализации веса, сколько из-за изменений в сознании. Мне в таком состоянии комфортно. Люблю наблюдать за своим разумом. Когда ты очищаешься физически — избавляешься от блоков. Вообще, наблюдение за собой — полезное и интересное занятие.

До и после детокса обязательно хожу к врачу и сдаю анализы. Проверяю в клинике все: белки, сахар, гемоглобин. Из такого состояния нужно выходить плавно. Если после детокса сразу съесть торт, можно попасть в больницу.

Я всегда и во всем старюсь придерживаться системы. «Прыжки в бездну» совершала только в юности. Сейчас уже этим не страдаю.

О лишнем весе и отношении к своему телу

С детства страдала от лишнего веса и заработала массу психологических комплексов от этого. Нет, я не никогда не была «жиробасом — просто пухлым ребенком. Но моя мама каждую весну смотрела на меня и со вздохом говорила: „Что-то, Машенька, тебя разнесло, пора взяться за твое питание“. И мой рацион полностью менялся. Мама убирала из него сахар, сладости, соленое, жареное. В меню появлялось больше творога и овощей. В моем случае диета была вынужденной необходимостью скорее из-за аллергии, чем из-за веса.

Сегодня я спокойно отношусь к своему телу. Но когда стройнее, чувствую себя лучше. Когда чуть больше своей нормы, становлюсь ленивой, приземистой, вялой.

Для меня это сигнал: пора менять рацион. Когда тебе много энергии, и любви становится больше.

Из всех своих экспериментов с питанием вынесла одно: питаться нужно в удобном для себя режиме. Как только ты ставишь строгие запреты, организм говорит: „Окей, я потерплю недельку, а потом покажу тебе такие чудеса и съем столько, сколько влезет“.

О ежедневном уходе и любимой косметике

Моя мама всегда говорит: „Лучше всего ты выглядишь, когда проснулась и еще не успела расчесаться“. И мне кажется, что она права. Я действительно хорошо выгляжу по утрам (за редким исключением): кожа сияет, глаза блестят, волосы растрепаны. Иногда летом, только встав с постели, чищу зубы принимаю легкий душ и сразу сажусь на велосипед. Обожаю такие моменты в своей жизни.

Недавно я „подсела“ на маски. Все благодаря своим красавицам-подругам 35+. Они отказались от инъекций, сделав ставку на качественный уход. Я тоже стала пробовать маски, причем, самые разные. Любимой нет. Что-то нравится из Clinique, что-то у Origins, что-то из Siberica. У артистов ведь совсем другая бьюти-жизнь: редко что-то покупаю сама. Периодически мне присылают большие коробки на съемки. Там обязательно попадается что-то интересное.

Я — фанат рижского бренда „Madara“. Когда нужно напитать кожу, беру их жирный крем и точно знаю: он поможет. Больше всего мне нравятся масляные уходы. Кожа от них блестит и сияет. Косметику снимаю тоже натуральным маслом — никаких мицеллярок. Не умываюсь проточной водой — только бутилированной определенной марки.

Об инъекционной косметологии и любимых бьюти-локациях

Ничего не имею против инъекций. Никогда не делала себе ничего, кроме биоревитализации — ее прохожу раз в год. Но если кому-то нужен ботокс, чтобы стать красивее и счастливее, в этом нет ничего плохого. Во всем должна быть мера. Есть много и положительных, и отрицательных примеров инъекционной косметологии. Увы, но второй вариант встречается чаще — слишком много „женщин-кошек“ вокруг. Я уже много лет хожу в ЦИДК и не изменяю его специалистам.

Укладки чаще всего делаю в Фен Dry Bar. Сейчас мне полюбился салон Aldo Coppola Go — это очень молодежная и стильная история. Последний раз красила волосы в Colba Bar — нравится „выгоревший“ оттенок, который у нас получился.

Голову мою не чаще двух раз в неделю. Стайлинги почти не использую — они у меня высыхают красивой „копной“. Как и в случае с масками, при уходе за волосами пробую разные средства. Сейчас маска, бальзам и масло у меня Morrocan Oil — все нравится. Люблю CHI и, конечно, Madera.

Будете смеяться, но у меня есть свои особые ритуалы „общения“ с косметикой: перед нанесение крема воздействую на него энергетически. Люблю с ним „поговорить“ и дать команду наполнить мое лицо красотой и сиянием. После таких ритуалов мне действительно кажется, что выгляжу лучше.

О бьюти-провалах

В детстве красила волосы каждую неделю. Могла уснуть с черными волосами, а проснуться с красной головой и наполовину красным лбом. Я тот еще экспериментатор!

Когда только начала вести светскую жизнь, бьюти-провалы, конечно же, были.

Помню, как меня впервые пригласили на мероприятие, где собрались первые красавицы Москвы. Я долго к нему готовилась, а в результате выглядела так, будто надела все лучшее сразу: странная укладка, кружево и зеленые стрелки были при мне. Хотя в процессе сбора казалось, что выгляжу очень модно.

Сейчас у меня есть стилист, а к вопросу сбора подхожу тщательно: могу спокойно пойти на свидание в том, что первое попалось под руку, но не позволяю себе такого на мероприятиях.

Об отношении к бане и SPA Баня мне запрещена — близко расположены сосуды. Но я ее так сильно люблю, что систематически нарушаю рекомендации. Путь уж лучше я буду ходить с красным лицом, чем откажусь от этого удовольствия. С собой всегда беру травяные чаи и веник. Самый любимый рецепт — простой: сорвите мяту, несколько листьев смородины, малины и залейте все кипятком. Дайте настояться и наслаждайтесь.

SPA для меня — лучший способ борьбы с депрессией. Отдаешь себя на 4-5 часов в руки профессионала, а потом выходишь, как заново родившийся человек.

В Москве хожу в Natura Siberica — заказываю комплекс с массажем, скрабом и масками.

Моя безусловная любовь — старинные бани в Грузии. Нигде так не парят, как там! Обязательно сходите, если будет такая возможность.

Об источниках вдохновения

Меня вдохновляет Вселенная: небо, деревья, солнце, дождь, снег, земля, вода. Неописуемые эмоции вызывает искусство. Вдохновляет гениальность. В жизни я встречала всего двух человек, отмеченных этим даром. И они меня поразили. Хорошая музыка, красивые фильмы, картины, книги: все это — возможности соединиться с гениальностью и „зарядиться“ ей.

Меня вдохновляет любовь. Не представляю, как можно без нее жить. Я могу влюбиться 5-6 раз за день (смеется). Вот мы сейчас сидим, разговариваем, а уже через пять минут увижу мужчину, при взгляде на которого в животе начнут „летать бабочки“. Но даже если он проявит симпатию в ответ, это вряд ли чем-то закончится — не факт, что оставлю ему номер. А вот состояние влюбленности внутри себя оставлю.

Долг каждого человек — постоянно испытывать радость. Стараюсь делиться своей с окружающими.

О любимых книгах

Я очень люблю немецкую литературу.

Cейчас читаю обожаемого Томаса Манна „Иосиф и его братья“. Его произведения „Волшебная гора“, „Доктор Фаустус“ давались мне с четвертого раза. Начинала, доходила до сотой страницы и бросала.

Так же происходит и с этой книгой.

Иногда читаю литературу на английском, чтобы практиковать язык. Обязательно учу стихи: 3 в неделю — обязательный минимум. На данный момент у меня неделя Мандельштама. Иногда читаю эзотерическую литературу — возможность воздействовать на реальность очень увлекает.