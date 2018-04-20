«Велкам ту раша»: программа о футболе и прочей житухе

Пара сумасшедших ведущих, в лице комментатора «Матч ТВ» Романа Нагучева и блогера Юлии Коваль, отправились раскрывать все потаенные секреты городов, которые готовятся к приему гостей со всех уголков мира во время ЧМ-2018.

«Велкам ту Раша» познакомит зрителей с городами, которые будут принимать, размещать, кормить, перевозить и развлекать футбольных болельщиков и туристов со всего мира.

Премьера программы состоится на телеканале «Матч ТВ» в воскресенье 22 апреля в 13.20. Playboy решил поговорить с ведущими и задать им самые нескромные вопросы.

Фото «Велкам ту Раша»

PLAYBOY Ребята, совсем скоро выходит первая серия вашего проекта «Велкам ту Раша» на канале, расскажите о ваших впечатлениях от съемок.

Роман: Я не знаю, как проходил кастинг ведущих. По-моему, выбрали самых дурных, каких только можно было выбрать. И это идеально. Наш проект, это не какая-нибудь суперсерьезная история, не какое-нибудь занудство, это про футбол и житуху. Про то, как два странных человека путешествуют по городам, где пройдет чемпионат мира. Мы рассказываем о местах, которые людям могут показаться не особо интересными, но ведь везде можно найти что-то, что зацепит, а возможно, потом превратится в культ.

Юлия: От себя могу добавить, что под странностями он имеет в виду себя. В первую очередь себя. Я просто красивая и что-то понимаю в футболе, в отличие от него. Говоря о нашей передаче, впечатления такие, что Россия готова. Она будет удивлять не только гостей, но и даже людей, которые живут в этой замечательной стране. И наша задача все-таки состоит в том, чтобы показать насколько прекрасна наша страна, насколько она колоритна, разнообразна и интересна. Чем на протяжении проекта занимаюсь именно я? Это трэш, это опасно, страшно, весело, смешно, а иногда появляешься ты, Роман.

На самом деле Роман последние полгода не вылезал с моей страницы в инстаграме, я все видела, но никак не реагировала

PLAYBOY Как вам работается в команде, учитывая, что до этого вы не были знакомы?

Роман: Я хотел, чтобы ведущим был кто-то другой… Но если серьезно, то как вы увидите, в нашей программе все делится на две части: Юля красивая, и у нее все получается. А я странный увалень, которого просто отправляют в самые невероятные места и там случается «всякое».

Юлия: На самом деле Роман последние полгода не вылезал с моей страницы в инстаграме, я все видела, но никак не реагировала. Поэтому, когда я узнала, что все-таки мы будем работать вместе, я расстроилась и подумала, что могли бы выбрать кого-нибудь получше. Но ладно, выбрали этого бородатого — как-нибудь сработаемся. На самом деле мы очень близки по духу, потому что мы любим быть собой и быть максимально настоящими, эмоциональными и открытыми, поэтому мы друг друга любим. Но только иногда.

PLAYBOY Ни одни съемки не обходятся без сложностей. Расскажите о разного рода курьезах, которые происходили во время съемок.

Роман: Я очень боюсь высоты. И, к сожалению, это не очень хороший предмет для шуток. И на стадионе в Сочи, когда нам нужно было забраться на приличную высоту, на трибуну за воротами, а она там не бетонная, а железная. Так вот, когда дует ветер, она раскачивается. И в принципе, если ты потеряешь ориентацию в пространстве, то можно упасть. И последнее, что ты увидишь — это будет море.

Еще я, например, в Ростове на стадионе растил траву, а в Сочи на стадионе «Фишт» наоборот — косил и пел Shine on a crazy diamond группы Pink Floyd, на что мне Юля сказала: «Это потому что ты старый. Был бы молодой, пел бы песни Егора Крида Макса Коржа ».

Юлия: Нет, если бы ты был молодым, то пел бы песню «Здесь так красиво, я перестаю дышать, газон на минимум, чтобы не мешать».

Половина знает, кто такая Юлия Коваль, а кто такой Роман Нагучев не знает никто!

PLAYBOY Роман, известно, что вы большой поклонник рок-н-ролла. Удавалось ли посещать рок-клубы во время поездок? Составляла ли вам Юлия компанию в этих «походах»?

Роман: У нас с Юлей вечные споры по поводу того, какую музыку можно называть человеческой. То, что слушает она, я бы к этому никогда в жизни близко не подошел. Я чувствую, как меняются мои вкусы и меня это очень печалит. Мне кажется, что в какой-то момент все будет наоборот. Жаль, но именно рок-клубы я не посещал.

Юлия: Я попытаюсь пояснить. Роман — в принципе сам по себе рок-клуб 24/7, у него вечеринка в голове начинается, как только он просыпается. Если говорить о моих музыкальных предпочтениях, то я меломан. Я слушаю абсолютно разную музыку, чтобы быть на одной волне и с людьми поколения Романа, то есть за 45+, и с другими.

PLAYBOY Юлия, у вас это первый опыт в съемках такого масштабного телепроекта? Помогает ли опыт блогера в этих съемках?

Юлия: Да, у меня первый опыт съемок в телепроекте, но достаточно большой опыт в рамках интернета. Я веду себя так, как я себя ощущаю. Когда я максимально расслабленна и чувствую себя в своей тарелке, это играет в мою пользу, как в рамках телевидения, так и в любых других проектах. Все, что я делаю в жизни, я делаю в удовольствие и не приемлю никаких напряжений. Я люблю страну, в которой живу и мне нравится наблюдать, что она развивается и скоро удивит всех жителей планеты.

Роман: Например, сегодня я ходил по Екатеринбургу и спрашивал: «Кто такая Юлия Коваль?». Половина знает, а кто такой Роман Нагучев не знает никто. Это еще раз говорит о том, что аудитория интернета достаточно сильно отличается от теле-аудитории. И, в отличие от моей аудитории, она не специфическая. За мной следят те, кто хочет больше знать о футболе, а за Юлькой, по большому счету, те, кого ничто не парит. Это же гораздо круче.

И в Воронеже можно почувствовать себя как в Амстердаме

PLAYBOY Также известно, что «Велкам ту Раша» это, от части, travel-проект. Насколько нам известно, вы, Юлия, побывали уже в 47 странах. Помогало ли это вам в съемках? Делились ли опытом с Романом?

Юлия: Я просто люблю путешествовать и максимально круто себя чувствую в новых местах, где хочется как-то себя проявить, почувствовать настроение местных. Опыт путешествий сказывается, наверное. Путешествия, которые остались за моей спиной, сделали меня еще более коммуникабельной.

Роман: Во время матчей РФПЛ я путешествую всегда по одним и тем же городам: Самара, Саранск, Ростов, то есть городам высшего дивизиона РФПЛ. Но теперь я понимаю, что это не рутина. Везде можно найти что-то новое, всегда найдется место, в котором ты еще не был. И в Воронеже можно почувствовать себя как в Амстердаме. Юля научила меня чувствовать себя туристом и относиться к месту, в котором ты находишься, без лишних предубеждений. Эти города уникальны, как и вся Россия, здесь очень много эксклюзива, которого так не хватает и европейцам, и гостям из других стран.

PLAYBOY В чем главная особенность вашей передачи?

Роман: Когда мы улетали из Калининграда, было полное ощущение, что мы круто сделали свою работу. Для творческих людей это что-то нестандартное. Обычно люди переживают за результат, переделывают все по несколько раз, чтобы получилось еще лучше. А мы сели в самолет с полным ощущением выполненного долга. Мы сделали все, чтобы это была не просто программа, а программа, наполненная интересными приключениями.

Юлия: Впервые, наверное, за всю историю наших взаимоотношений с Романом я соглашусь с местоимением «мы». Роман заметил очень важную вещь. Это передача, в которой мы рассказываем, что будет происходить во время чемпионата мира. И именно поэтому чувствуется определенная ответственность за то, что мы говорим, за то, что мы показываем. Мы чувствуем ответственность, но не показываем этого. В этом наш плюс.

Давай просто зацепим читателя и скажем, что это программа, в которой вы увидите женскую грудь

PLAYBOY Кроме того, программа носит и утилитарный характер. Насколько она насыщенна разного рода «лайфхаками» для людей, планирующих посетить города, где пройдет ЧМ 2018?

Роман: Программа на этом и построена. Она для того, чтобы человек, который приехал в город, который принимает чемпионат мира, заранее знал, где поселиться, как развлечься, какие вещи могут быть ему интересны. Поэтому как раз это программа-лайфхак. Этим она и отличается от условной «нефутбольной страны». Здесь нет безумных аттракционов, где нужно перебить мяч через реку, здесь есть ведущие, которые абсолютно другого формата.

Юлия: Давай просто зацепим читателя и скажем, что это программа, в которой вы увидите женскую грудь. В «нефутбольной стране», например, были мячи, здесь мячи будут немного другие, не такие, какие мы привыкли видеть на футбольном поле.

PLAYBOY Ваш первый выпуск будет о Калининграде. Чем этот город отличается в ту или иную сторону от других городов, где пройдет ЧМ?

Роман: Это не совсем Россия, но и не Европа, и это делает его особенным. И когда ты видишь калининградцев, то можно заметить, чем они отличаются, например, от ростовчан, сочинцев. В Калининграде какой-то рациональный покой. В ходе съемок мы задавали много вопросов. Но даже на самые идиотские вопросы калининградцы отвечали очень серьезно и спокойно. Видно, что европейская выучка есть. Да, может, мы задаем дурацкие вопросы, но зато ответы мы получаем самые крутые.

Юлия: Опять же мне хочется от себя добавить, что, когда Роман говорит «мы», он говорит о себе, просто во множественном числе. Я задаю исключительно самые важные и интересующие публику вопросы и получаю интересные ответы. По моему личному наблюдению, действительно, Калининград живет немного в «европейском ритме», он никуда не торопится, имеет время на пробки, на длительную парковку и не переживает не по делу. А люди не хотят никуда уезжать, они хотят там жить и развивать свой город.

Главное, чтобы ко мне приехали бразильские женщины

PLAYBOY Вы много общались с местными жителями, персоналом. Поделитесь впечатлениями, живут ли эти города каким-то ажиотажем приближающегося чемпионата мира? Готовы ли они к наплыву иностранных туристов?

Роман: В Калининграде у нас было масса всего крутого. В частности, бабушки, которые пели частушки про Месси, Криштиану Роналду Луиса Суареса . По-моему, это одна из топовых историй.

Юлия: Что касается ажиотажа, то он сейчас идет по нарастающей. С каждым днем все больше и больше людей думают, как заработать на чемпионате. Мы познакомились с одним молодым человеком в Ростове, ну, как молодым, ему 80 лет. И когда я у него спросила, хочет ли он заработать во время чемпионата мира, он мне сказал: «Главное, чтобы ко мне приехали бразильские женщины. Я не готов зарабатывать на том, от чего можно просто получать невероятное зрительное удовольствие».

PLAYBOY Роман, вы комментировали матчи с самых разных современных европейских футбольных арен. У нас к ЧМ построено 12 новых футбольных стадионов. Поделитесь впечатлениями о тех аренах, которые уже удалось посетить?

Роман: Очень крутой стадион «Открытие арена». У него ни одного слабого места, кроме логистики. Также я отмечу еще четыре стадиона: «Лужники», но, опять же, логистика оставляет желать лучшего. Невероятно громкий стадион в Ростове. Там прекрасная акустика, шум остается внутри, мне он очень понравился. Но он очень простой, относительно архитектуры. Третий стадион в Сочи. Прекрасный, но не хватает футбольной атмосферы. Если бы там была какая-нибудь топовая футбольная команда, то было бы вообще шикарно. И четвертый стадион — это на Балтике. Опрятный, милый, как раз таких не хватает нам в России. Единственное, Юле не понравилось, что он никак не раскрывает тему янтаря.

Мой план на чемпионат мира — провести время с кайфом!

Юлия: Единственный янтарный город в нашей стране игнорирует это, когда строит стадион — безобразие! Я ожидала увидеть янтарь: янтарные флажки на угловых, кресла, штанги и перекладины…

По поводу моего впечатления от стадионов могу сказать, что когда я начинала увлекаться футболом и играла в игры подобные «ФИФА», то выбирала ту или иную команду со стадионом (« Манчестер Юнайтед » — «Олд Траффорд», «Барселона» — «Камп Ноу», « Реал Мадрид» — «Сантьяго Бернабеу»). Смотрите, я очень хорошо разбираюсь во всех терминах. Суть в том, что когда я играла в приставку и видела эти стадионы, я думала: «что же должно случиться в нашей стране, чтобы у нас тоже были крутые футбольные стадионы?». И вот, этот момент настал! То, о чем я думала — это настоящее, а не будущее. Стадионы есть, настроение есть, любовь к футболу есть. Самое время начинать большой футбольный праздник.

PLAYBOY Какие у вас планы на время ЧМ 2018?

Роман: У меня в районе девяти матчей, которые я должен комментировать. И, плюс к этому, мы наверняка будем еще каким-то образом вовлечены в этот процесс. Чемпионат мира не ограничивается работой на комментаторской позиции.

Юлия: Чемпионат мира — это единственное неповторимое событие, которое нельзя будет повторить. Здесь план один — максимально прочувствовать эту атмосферу, с большим количеством людей из разных стран подружиться, потом это все использовать во время путешествий дальнейших и, возможно, работать. Но опять же, это не работа, это удовольствие, поэтому мой план на чемпионат мира — провести время с кайфом!