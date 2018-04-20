22 безумных прогноза будущего, которые наверняка сбудутся

Будущее — это всего лишь предположение кучки футурологов, ученых и специалистов. Но кому верить, если не им? Городским сумасшедшим? Политикам? Предсказаниям Ванги? В том то и дело: выбора нет. Однако некоторые предсказания выглядят, мягко говоря, странно — о них мы и хотим рассказать. А что делать? Жизнь вообще странная штука!

1. Ты сможешь общаться с умершими родственниками

По словам небезызвестного футуролога Рэя Курцвейла, это возможно. Мысли о смерти и вечной жизни не отпускают человека, и это отражается даже на технологиях. Увы, сделать людей бессмертными невозможно, зато их можно оцифровать — создать виртуальную реальность, где будут существовать запрограммированные аватары наших умерших родных, которые будут выглядеть как живые, общаться с нами, словно призрак Оби-Вана. Все, что необходимо для этого — как можно больше информации об усопшем и терпение. Возникает только один вопрос: а нужно ли лишний раз бередить сердце, общаясь с тем, кого нет? Ведь это не живой человек, а проекция, которую нельзя обнять и которая по большому счету искусственна. И осознание этого рано или поздно наступит. Так ведь можно и с ума сойти, вплоть до желания покончить жизнь самоубийством, чтобы быть поближе к миражу.

2. Твоя кухня будет сама заботиться о твоем питании

Скоро исчезнет еще один повод выходить из комнаты. Надо только подождать, когда «Amazon» наладит поставку продуктов с помощью дронов прямо на кухню. Причем тебе не придется тыкать пальцами в кнопки или звонить по телефону — все сделает умный холодильник, который сам разошлет уведомления о недостающих продуктах. Так что в будущем не удивляйся, куда исчезают все деньги: их потратил холодильник, который решил, что без бараньей туши и 17 кг картофеля тебе не обойтись. Вот если бы эти холодильники сами зарабатывали деньги и выбрасывали пропавшую еду, цены бы им не было.

3. Можно будет просматривать веб-страницы своими контактными линзами

Группа инженеров «Samsung» разрабатывает контактные линзы, которые позволят выходить в Интернет. Для этого они запихнули в крохотную линзу светоизлучающий диод, высокотехнологичные графитовые и серебряные нанопроволоки и, судя по слухам, уже протестировали их. Управляются они движением глаз. Главное — не включить их за рулем, иначе несвоевременный видосик из YouTube будет последним, что ты увидел.

4. Мы будем делиться мыслями

По мнению футурологов и специалистов в области мозга, нет никаких сомнений, что в обозримом будущем это станет возможным. Все просто: мысли и импульсы переводятся в данные, которые могут храниться в облаке, и, в случае чего, его можно переслать знакомым. А что, удобно! Ведь обычно гениальные мысли безвозвратно исчезают, а тут их можно бережно сохранить. Только держи свои грязные мыслишки при себе, ведь любое облако можно взломать. Как ты будешь смотреть в глаза людям, после того как их обнародуют?

5. Марс будет иметь кольца, как у Сатурна

Единственное, что делает Сатурн хоть сколько-нибудь интересным — это его кольца. Но, как говорят астрофизики, ему осталось недолго красоваться кругами. Какие-то 20-40 миллионов лет, и такая же красота появится у Марса. Нет, это не очередной проект Илона Маска. Учены уже давно заметили, что спутники Красной планеты — Деймос и Фобос — с каждым годом все ближе и ближе к поверхности Марса. И в один прекрасный момент сила притяжения разорвет несчастные сателлиты на мелкие обломки. Ну а куда деваться этим обломкам? Они выйдут на орбиту планеты и сформируют околосатурнианский пейзаж.

6. Оживший «Парк юрского периода»

Благодаря достижениям в технологии клонирования и биогенетики, мы сможем воочию насладиться величием мамонтов, мегалодонов и гнусной назойливостью рапторов. Ну и что, что они без пупка, зато живые! Дойдет до того, что генетики «воскресят» неандертальцев и животных, которые были нещадно истреблены еще несколько веков назад. Зачем это нужно? Да просто потому, что генетики это могут — других причин не существует. Неужели тебе не интересно увидеть настоящий «Юрасик парк», а не плод фантазии маэстро Спилберга?

7. CGI полностью заменит актеров

Зачем нужен актер, если можно создать своего, идеального? Ему не нужно платить огромные деньги, поскольку он будет целиком и полностью существовать в цифровом пространстве. Не нужно будет строить декорации и искать массовку: всех можно создать в специальных редакторах и наделить нужными чертами — почти как в пелевинском «Generation П». Но актерам еще рано беспокоиться о своих рабочих местах. Эта технология еще не скоро станет популярной и востребованной.

8. ИИ заменит художников

Если верить Рэю Курцвейлу — человеку, чьи предсказания сбываются с вероятностью до 90%, скоро компьютеры будут уметь рисовать, писать, сочинять и создавать лучше, чем самый гениальный из людей. Видимо, стоит ожидать большого количества самоубийц среди невостребованных творческих натур.

9. Дни станут длиннее

Дело не в изменении восприятия времени и прочей метафизической дряни. Дни в буквальном смысле становятся длиннее: каждые 100 лет сутки увеличиваются на 1.7 миллисекунды. Так что когда-нибудь у человечества появится тот самый недостающий 25-й час. Но на ум приходит некрасовское: «Жаль только — жить в эту пору прекрасную уж не придется — ни мне, ни тебе».

10. Мы будем есть еду, выращенную на болоте

По мнению некоторых дальновидных умов из пищевой промышленности, мы скоро будем есть вещи, сделанные из водорослей. Да, из той густой слизи, которая плавает на поверхности воды. Видимо, благодаря ароматизаторам и заменителям вкуса, мы даже понятия иметь не будем, что всего несколько суток назад это была обычная болотная тина.

11. Умные таблетки будут в состоянии обнаружить угрозы для здоровья

В 2014 году в лаборатории компании «Google X» объявили, что они работают над микроскопическими таблетками, которые будут циркулировать по крови и выявлять рак и сердечные болезни задолго до того, как те станут опасными. И это отличная альтернатива медосмотрам, на которые никто никогда не ходит. О болезнях обычно вспоминают, когда они уже расцветают буйным цветом и без серьезного вмешательства не обойтись. А так появляется надежда, что болезнь не пройдет незамеченной.

12. Зеркала ванных комнат будут проверять нас каждое утро

Если хочешь узнать состояние своей кожи, вес и на какой возраст ты выглядишь, то посмотрись в зеркало. Если верить британской технологической компании «Futurizon», скоро у каждого гражданина Земли будет ванная комната с зеркалами, в которые встроены светодиодные дисплеи и камеры с высоким разрешением. Ты сможешь отслеживать изменения, а данные будут передаваться лечащему врачу. Естественно, зеркало, как и другие современные гаджеты, будет подключено к Интернету.

13. Самолеты будущего будут с панорамными окнами

Проблема иллюминаторов даже не в том, что они засасывают и убивают людей — это скорее исключение из правил. А вот то, что не всем видны небесные красоты из иллюминатора — это факт. Тем ценнее место у окна. Ведь что самое приятное во время полета? Нет, не еда и даже не спокойный сосед. Самое приятное — это вид: бескрайние равнины, реки и пылающие электрическим светом города. Все кажется таким мелким и суетливым. Поэтому компания «Spike Aerospace» разрабатывает самолеты с панорамными окнами. Однако не стоит думать, что это будут традиционного вида иллюминаторы, для изготовления которых используют стекло, пластик и резиновые уплотнители. Иллюминаторы будут виртуальными, но оттого не менее впечатляющими. Так даже лучше и красивее.

14. Каждый твой шаг будет под наблюдением пыли-шпиона

Недавно калифорнийский профессор Крис Пистер явил миру концепцию «умной пыли» — крохотных датчиков, невидимых человеческому глазу, которые могут записывать и передавать любую информацию. Хотя об этой технологии не упоминалось раньше, злые языки начали поговаривать, что она отнюдь не нова и уже много лет используется разведкой. Ведь, как известно, большинство технологий сперва разрабатывается для военных нужд, а уж потом, после достаточного изучения и использования, переходит в цепкие руки гражданских. Радует, что теперь эта самая пыль не будет для нас секретом.

15. Автомобили на автопилоте станут данностью, а не фантазией

Согласно прогнозам, в ближайшие 2-3 года на дорогах будет около 10 миллионов самоуправляемых автомобилей. О давней мечте «Google» и «Tesla» наводнить рынок беспилотниками известно давно. Но гораздо интереснее, сколько их будет на наших дорогах.

16. Нанороботы в крови смогут защитить тебя от болезней

Немного неуютно от осознания, что внутри тебя снуют роботы, которых можно взломать. Но с другой стороны, они гораздо эффективнее защитят тебя от болезней, чем собственный неблагополучный иммунитет. Однако по роботам гораздо больше вопросов, чем ответов. Например, где будет храниться информация о твоем здоровье? Ведь, по сути, при желании можно узнать тебя, так сказать, изнутри, в мельчайших подробностях, вплоть до генетической предрасположенности к конкретным заболеваниям. К счастью, все это произойдет не раньше 2030 года, так что еще есть время, чтобы выяснить уровень конфиденциальности и этические последствия подобной технологии.

17. Антибиотики перестанут работать

Не один десяток лет мы привыкали к антибиотикам ровно для того, чтобы они перестали работать. Увы, эпоха устойчивости к противомикробным препаратам заканчивается, что может привести к самому настоящему мору среди пациентов. Предположительно, это произойдет в 2050-х годах, так что вся надежда на медицину, иначе печально наше будущее.

18. Астероид прилетит, но не скоро

Когда-нибудь это должно произойти, поскольку миллионы людей чуть ли не предвкушают это событие. Поэтому НАСА решило успокоить всех тех, кто надеется на столкновение Земли с Нибиру или астероидами. Предположительно, это произойдет 16 марта 2880 года. У этого предсказания самая большая вероятность сбыться — целый 1%. Да-да, с вероятностью в 99% человечество опять избежит участи предков-динозавров.

19. Мы будем иметь доступ к знаниям всего мира

Если ты думаешь, что имеешь доступ к любой информации, то позволь тебя разочаровать. Не все данные выложены в Сеть. По заявлениям «Google», они планируют сделать общедоступной всю мировую информацию. Предположительно, это займет не меньше 300 лет. Другой вопрос, а нужно ли это? Ведь мы и так не используем данные из Интернета по полной, тратя время на поиск порно и дешевых товаров.

20. Полностью функциональные роботы

Мы, затаив дыхание, все еще ждем роботов, которых видим на большом экране. По мнению экспертов, ИИ оказывается гораздо большей проблемой, чем ожидалось. Однако то, что мы увидим в ближайшее время — это трансчеловек. Мы скоро начнем заменять части себя машинами и генетически измененными частями тела. И вскоре столкнемся с борьбой между высшими людьми, которых мы создали, и людьми без дополнений.

21. Протез для мозгов

Впервые о нейронных протезах стало известно в 2005-м году. Важно понимать, что это не заменитель мозга, а своего рода жесткие диски для хранения памяти, а также своеобразные заплатки, способные отремонтировать повреждения в мозге и улучшить его деятельность. На их разработку уйдут десятилетия, но когда-нибудь люди смогут приблизить свой разум к уровню компьютера.

22. Нам все равно придется оставить Землю