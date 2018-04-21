35 лет на службе. Генерал Виктор Кошелев — о первом деле, человечности и просроченных загранпаспортах

20 апреля глава краевого МВД Виктор Кошелев официально заявил о своем уходе. В ноябре ему исполняется 60 лет. Теперь приказ об отставке начальника пермской полиции должен подписать глава государства, а пока Виктор Кошелев уходит в отпуск. 59.ru встретился с генералом в конце его последнего рабочего дня и поговорил о начале пути милиционера, принципах в работе, ситуации с преступностью в регионе. И о планах на будущее. — Какие итоги своей работы в регионе вы можете подвести? Как выглядит Пермский край на фоне других территорий? — Мне пришлось служить в нескольких регионах. Большую часть жизни служба связана с Новосибирской областью, Томской областью. А также Республикой Саха (Якутия). И завершаю свою службу я в Пермском крае. Где лучше или хуже? Думаю, сравнивать будет некорректно с моей стороны. В каждом регионе была своя специфика, природа, менталитет. Мне было комфортно работать везде. Я всегда говорю: плохих коллективов не бывает. Бывает неправильное управление и непрофессионализм управленцев. Это присуще не только МВД, но и любой другой структуре. Пермский край — это огромная территория и огромное население, чем-то регион схож по размерам с Новосибирской областью. Анализируя статистику других регионов, невозможно сравнивать уровень преступности в Прикамье и, например, Якутии, где жителей в три раза меньше. За те четыре года службы, которые я возглавлял и возглавляю МВД Прикамья, мне не пришлось краснеть за коллектив. За те результаты работы, которые есть в официальной статистике. Это моя личная оценка как руководителя. Я под этим подпишусь. Но главная оценка нашей работы дается жителями Пермского края. Именно она характеризует ситуацию в регионе. Именно это реальная оценка. И сегодня она не настолько высока, чтобы расслабляться.

Должности и звание — это явление временное, а лицо, тем более мужское, должно быть постоянным. Я ухожу с легким сердцем. Как сказал сегодня коллективу, я не в трудную минуту его оставляю.

— Что вы считаете своим главным достижением за все время службы?

— На сегодня моя выслуга 35 лет. Я никогда не измерял свою службу успехами или достижениями. Это моя повседневная работа. Бывают удачи, а бывают разочарования. Порой себя коришь, что принял неправильное управленческое решение или не смогли помочь потерпевшим. Но я наблюдаю позитивную динамику в снижении числа тяжких и особо тяжких преступлений на протяжении нескольких лет. Эту динамику необходимо сохранить. Такого результата непросто добиться. Можно много говорить и рассказывать, но это нужно доказывать ежедневным трудом.

— Изменилась ли картина преступности в крае?

— Сегодня большую тревогу вызывают преступления имущественного характера. Если раньше это были только кражи, то сейчас это мошенничества. И если смотреть структуру преступности в целом, мошенничества составляют большую долю. На территории края за эти четыре года, что я служил, было много резонансных преступлений. Но я не допускаю разделение потерпевших на значимых и незначимых.

— Какие планы после службы?

— Сегодня, 20 апреля, информацию о своем уходе я довел до личного состава, чтобы она не поступала из каких-то анонимных источников. Такое решение принимается не за один день. 5 апреля я направил рапорт на имя министра внутренних дел с ходатайством перед президентом России об освобождении меня от занимаемой должности.

С 23 апреля я ухожу в очередной отпуск. Если в это время поступит указ президента, пройдет процедура увольнения. Только после этого я имею юридическое право сказать: «До свидания, я поехал».

Свои планы я не скрываю. Я возвращаюсь на свою малую родину — в Новосибирск, где проживает большая часть моих родственников. Пока буду после указа президента пребывать в статусе пенсионера. Поэтому все потуги анонимных авторов, которые мне уже и должности придумали, и их хлопоты совершенно напрасны. Мне уже приписали анонимные писаки наличие квадроциклов и Mercedes BRABUS. Я готов написать дарственную, если они найдут этот Mercedes у меня.

— Не думаете о новой работе?

— О своем трудоустройстве я еще не размышлял. При достижении предельного возраста на службе я должен был принять решение: уйти на заслуженный отдых или каждый год «продляться». То есть проходить военно-врачебную комиссию, после чего мне на год продляется срок службы. Я выбрал первое. Это не спонтанное решение, он не базируется на каких-то эмоциях. Я называю его «семейным решением». Я взвесил все «за» и «против».

В милицию я пришел в мае 1983 года. И тогда я точно так же слушал самого себя, советовался с самыми близкими родственниками и принял решение прийти на службу в милицию.

Виктор Кошелев не отказался от прощального селфи с нашим корреспондентом

— Как долго вас не было в Новосибирске?

— С 2011 года, когда уехал министром внутренних дел в Якутию. В Новосибирске мои дети, внуки. А здесь — только личные вещи.

Когда меня включили в федеральный кадровый резерв, я автоматически согласился с любым переездом. В свое время поступила команда выехать в Северный Кавказ — я уехал на полгода. Я сам выбрал этот путь.

У многих сотрудников незаметно вырастают дети, пока идет служба. Так и у меня. Моей старшей внучке уже 17. Растет младшая. И я не заметил, как они выросли. На родину получается приезжать всего раз в год.

— Помните свое самое первое дело?

— Да… Я тогда еще даже не успел получить служебную форму. Не имел служебной машины. Был участковым инспектором. В основном перемещался на отцовском мотоцикле ИЖ. Однажды мне переслали с района заявление о том, что у одного рыбака — пока он плавал на лодке — с «Жигулей» на берегу сняли запасное колесо. И вот это мое первое дело, где я проявлял свою оперативную смекалку (смеется).

Похитителя я нашел. Первый выезд, первое дело — все это всегда запоминается.

Когда я пришел служить, все мое образование — только педучилище. Я был учителем физического воспитания. Азам оперативной работы приходилось учиться сразу на месте. Тогда понял, что главное в нашей работе — умение разговаривать с жителями. Особенно это касается участковых, которые всегда в гуще событий — 24 часа в сутки. Люди должны воспринимать его как своего защитника.

Когда я поступал на службу, еще не было возможности объективно проверить кандидата. Сейчас есть полиграфы, тестирование. Далеко не всех желающих берут к нам на службу. Даже из тех, кто отслужил в армии. Так не бывает, что ты надел форму — и все должны перед тобой преклоняться. Это самая большая ошибка. Порой она может превратиться в преступление.

— В любой работе есть такое понятие, как профессиональная деформация…

— 30 лет мой рабочий день начинается с суточной сводки, с которой, бывает, кровь капает, образно говоря. Вы понимаете, о чем я. Всегда нужно помнить и понимать, где ты работаешь. Можно ли очерстветь за время службы… Если человек черствеет, значит, надо уходить. Ты, в первую очередь, работаешь с людьми. Нужно понимать все риски и то, с какой категорией лиц придется работать. Сам-то ты не должен потерять человеческое лицо. В этом и заключается профессионализм.

— Чего вам сейчас не хватает? Куда поедете в отпуск?

— Вы не поверите, я ни разу не был за границей. Не было желания. Два моих загранпаспорта давно просрочены. Моя отдушина — если так можно назвать — отдых на природе. Посидеть у костра. Фанатом-рыбаком я никогда не был, но, если такая возможность появится, могу посидеть с удочкой. Еще люблю охоту.

Каждый отпуск я сажусь в свою машину и еду в Новосибирск. Еду и наслаждаюсь. Вот этого мне не хватает. 30 лет я прожил в селе. И я горжусь этим. Я сельский житель. Некоторые этого стесняются, а я этим горжусь. Может, для кого-то это мелочь.