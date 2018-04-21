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«Те же губки, носик, скулы»: Алсу поделилась архивным снимком
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«Те же губки, носик, скулы»: Алсу поделилась архивным снимком 

Passion.ru 2 часа назад
Фото: Passion.ru
Пользователи Сети неоднократно подозревали Алсу в злоупотреблении косметологическими процедурами. Многие уверены, что выразительными скулами, пухлыми губами и точеным носом певица обязана пластическим хирургам. Некоторое время назад в блоге красавицы-брюнетки появился архивный кадр. «Кто помнит такую милашку?😊 По-моему, это 99й🙈 И кстати, обратите внимание 👆🏻, носик вполне маленький👃🏻, губки вполне пухленькие👄, татарские скулы были и тогда🤗 Вот только щечки… решили меня покинуть😢 навсегда после рождения детей👩🏻👧🏼👶🏻 P. S. Особо ‘добрым’ и внимательным! Спасибо за заботу», — подписала снимок Алсу.
Подписчики поддержали Алсу и посоветовали не обращать внимания на недоброжелателей: «Красавицей была и осталась», «Всегда хорошенькая! А если и „переделывашь“, то что? Лучше петь начинаешь или что? А ‘добрые’ имеют наверное очень много времени для других— лучше бы его себе посвятили!», «Алсу от природы красивая, и ничего с этим не поделаешь», «Алсу— ты Великолепна! И не слушай завистников! На каждый роток не накинешь платок!», «расивая и естественная! Была и есть!Не слушай злых людей Алсу! Ты прекрасна!».
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Фото: instagram
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