Ещё
Не был Ленин святым, не был и демоном
Далее:
Читайте также:
Ещё

Не был Ленин святым, не был и демоном 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Как и положено 22 апреля, мы сегодня услышим про вкуснющее молочное мороженое по 10 копеек и восхитительные булочки за 3 копейки, увидим маленького кудрявого Ленина на октябрятской звездочке и множество смеющихся детей в пионерских галстуках, куда-то бегущих или запускающих воздушного змея, услышим как Сергей Калугин поёт «Наша Родина — СССР», а София Ротару — «Я, ты, он, она — вместе целая страна».
Разумеется, в ответ нам расскажут про Сталина, Гулаг, 37 год, трупамизакидали, еслибынелендлиз, небылотуалетнойбумагигазеткойпопувытирали, мы услышим хриплое пение Визбора и Окуджавы, в очередной раз ознакомимся с биографиями известных актёров, учёных и писателей, побывавших в том самом Гулаге, потом ещё немножко про свободу, Ельцина, Немцова, ещё раз про глоток свободы, святые девяностые и вкус первого в жизни ми… тьфу, макбургера.
Не знаю, как вам, а мне всё это надоело. Первое в меньше степени, но тоже надоело.
Не был СССР раем, не был и адом. Не был Ленин святым, не был и демоном — талантливый политик, вполне отвечающий своему времени, безжалостному и неистовому.
Если по уровню оскотинливания и расчеловечивания, то «святые девяностые», конечно, далеко опередили «кровавые тридцатые», но я бы не хотел снова жить в девяностые и не мечтаю оказаться в «тридцатых».
Коммунистическая идея — это предохранительный клапан в громоздком и нелепом локомотиве государства. Когда всё идёт вразнос, когда котёл вот-вот взорвётся — он может сработать.
В потоке кипящей воды и клубящегося пара покажется на миг, что старый локомотив обрёл второе дыхание, что можно ничего не бояться, ничего не жалеть, лишь кидай в огонь уголёк — котёл уже не взорвётся, летим вперёд, остановка в коммуне, даром, что не видно её в тумане, ничего, что вопят попавшие под струю пара люди, наплевать, что падает давление, что лопата кочегара скребёт по пустому тендеру и нечего уже жечь в топке*.
Коммунистическая идеология, вполне возможно, спасла Россию. История сослагательного наклонения не знает, но кудрявый Володя Ульянов оказался в (не) нужном месте и в (не) нужное время.
Но жить с ней постоянно, несмотря на мороженое за 10 копеек и бесплатные квартиры от государства, оказалось невозможно. Полученный результат тоже не рай, но скучающие по СССР (на самом деле — по своей юности) первыми бы взвыли, вернись СССР Ужасный и Могучий в том виде, в каком он был на излёте своей жизни.
Может быть, стоит подумать о том, что паровым котлам место только в паропанке, а не скучать по паровозу, несущемуся в коммуну по одному единственно-верному пути, сжимая в потном кулачке пластиковую «звёздочку» с портретом Володи Ульянова.
Звёздочка такая, кстати, была жутким дефицитом. Основная масса октябрят обходилась жестяной, с профилем взрослого Ленина и жутко завидовала редким счастливчикам с пластиковой фигнёй на затёртом пиджачке.
Ну а ностальгия — это дело хорошее. Забывать ничего не стоит, конечно же. Но в песни стоит вслушиваться, даже если в ней звучат приятные слова «Наша Родина — СССР»
* автор знает, что уголь в топку подбрасывает не кочегар, а помощник машиниста, но ради сохранения ритма повествования сделает вид, что не в курсе.
Источник: Блог Сергея Лукьяненко
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Злоумышленники пытались осушить озеро в Воронеже Скандал с дочерью судьи вызван равнодушием ее семьи к мнению общества Швеция превратилась в царство Дианы Шурыгиной
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делали русские дворяне в приступах страсти1
В Мексике нашли монету «из будущего»110
Кому давали фамилии на «чук»30
Русские привычки, которые удивляют иностранцев198
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти152
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
00:45
Маленький вомбат покорил YouTube
Безумный мир
00:50
Девушку-«динозавра» уволили из армии за присягу
Безумный мир
00:08
Невысокой красотке не повезло с алкоголем
Безумный мир
08:22
Как торнадо уносит людей в никуда: реальная запись
Безумный мир
00:24
Власти СССР 30 лет скрывали жуткую авиакатастрофу
Истории
00:58
Мужчина из Тюмени превратился в русалку
Безумный мир
00:16
Дрон снял призрака в британском замке
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение