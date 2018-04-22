Цивилизация попала в цифровые сети

Времена меняются. Когда-то была военная колонизация и битва за ресурсы. Англия, Франция и Испания, являясь морскими владычицами, охватили своим влиянием почти весь мир, создавая колонии на далеких землях и материках. Сегодня влияния добиваются иначе — технологическим порабощением, «цветными» революциями. Чем менее образованная публика, тем завоевателям лучше.

Надо добивать образование, убедить людей, что нажатием одной кнопки можно найти ответ на любой вопрос, в «Википедии» все есть. Монотонный голос говорит в спутниковом навигаторе, куда человеку идти или ехать — налево или направо. А дальше его и других превращают в полностью управляемую электрическим тумблером цивилизацию. Выключил тумблер, и цивилизация умерла, потому что Википедии нет, а в голове пусто. GPS замолчало, и ты не знаешь, как проехать, как пройти. Ведь на самом деле эти спутники являются системой наведения чужой страны. Достаточно поменять коды на спутнике, и GPS вас больше не увидит.

Идет построение цивилизации, которая управляется электрическим тумблером. Как только человек включил GPS, он выключил голову. Людей превращают в живых роботов, служебных исполнителей. Мы видим, что произошла предварительная выборка. Я с человеком разговариваю и вижу — если он живет в интернете, если заменил живое общение виртуальным, с ним можно ничего не обсуждать. Думающий человек никогда всецело не доверяется тому же GPS, он только туда посматривает. Это не значит, что я не пользуюсь навигацией, но я все равно глазами должен видеть, где я еду и куда.

Как происходят цветные революции. Приходят люди, бесплатно раздают айфоны, запускают спутники и «промывают» мозги. Суверенное государство с помощью управления массовым сознанием превращают в руины, где толпы бегают и убивают друг друга.

Не нужно уже применять атомное оружие. Есть технологии генетические. Мы становимся уязвимы по другому — через лекарства, продукты, напитки. У России есть ядерный зонтик, который нас охраняет от нападения. У нас есть время, чтобы стать умнее, чем потенциальные враги. Если бы мы не имели атомного оружия, нас бы уже не существовало, но мы сумели сохранить равновесие и десятилетия прожили без крупной войны. Но дальше нам не помогут ни атомные лодки, ни ракеты с ядерными боеголовками.

Поэтому мы семимильными шагами движемся к тому, чтобы производить свои лекарства, свои продукты. Фактически, формируется система по изоляции существенной части населения из общей жизни, ее забирают сети. Люди начинают жить там, в виртуальном мире. Построен цифровой ГУЛАГ, только масса людей идет туда добровольно. Они полностью управляемы. Это есть главный вызов сегодняшней цивилизации. Мы, слава богу, отстаем в этом от американцев и Европы, хотя и у нас множество водителей едут по навигации. Значит, эта часть населения уже переместились в иную реальность. Происходит колоссальная выбраковка человеческого материала.

Но часть людей учится, читает книги, посещает музеи, и они становятся интеллектуальной элитой.

Поэтому, если в будущей цивилизации Россия хочет сохранить лицо и быть главной, нужно разращивать эту интеллектуальную часть. В отличие от любой другой страны мира, мы имеем колоссальный потенциал и традиции для этого.