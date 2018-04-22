Поэт Леонид Дербенев и его Вера

Две тысячи стихов и несколько сотен песен создал за свою недолгую жизнь Леонид Дербенев . В апреле исполнилось 86 лет со дня рождения выдающегося поэта ХХ века.

Он ушел всего в 64, а ведь это совсем ничего… Успел, конечно, много. А о том, сколько еще мог бы успеть, лучше не думать… А еще жаль, что Леонид Петрович не видел книг, что появились после его ухода. Одну написала о нем жена, его любимая Вера. Честно написала, без прикрас. Так пишут, когда любят…

Вторую — «Пуста душа без храма» — составили в том числе и из малоизвестных стихов Дербенева. К с тати, а как вы думаете, сколько книг вышло у поэта, автора более двух тысяч стихов и сотен песен, при жизни? Десять? Двадцать? Холодно. Правильный ответ — ни одной. И в Союз писателей его не принимали, цедя через губу — ну что он там такое сочиняет? А он писал то, что пели и поют до сих пор. Бежишь по списку песен — и слова каждой вспоминаются. У дербеневских стихов была такая особенность — они после первого же прочтения или прослушивания намертво врезались в память.

Предки Леонида Петровича по отцовской линии жили во Владимирской губернии. В 1924 году Петр приехал в Москву — строить Мавзолей Ленина. В Москве же встретил и будущую жену. Так что Леня родился уже в столице, но в родной по сути деревеньке Улово жил в годы войны у бабушки с дедушкой. И всегда мечтал вернуться туда, став уже известным человеком. «Сам себя считаю городским теперь я…» — это, кстати, тоже Дербенев.

Притом что в иные времена у Дербеневых было немало денег, это как-то их не избаловало и не развратило. А когда пришли лихие 90-е, Дербеневу было очень нелегко, но это заставило его научиться биться за причитающиеся ему деньги. Но он как был, так и остался простым — при всей глубине. Любил фаршированную щуку, рыбачил, писал… Когда в дом приходили известные люди, иногда просил жену побыть в другой комнате. Она обижалась, а он объяснял: «Я же начну из себя звезду строить, ты смеяться будешь!» И она правда смеялась бы…

А в Улове, что вернулось в его жизнь, он мечтал отстроить дом, затем приезжать туда, сидеть на речке. Но жизнь бежала быстрее, чем река его мечты. В начале 1990-х они с женой Верочкой завезли туда бревна для стройки, старого-то дома, «родового», уже не было. И тут пришла болезнь… И спустя год Вера Ивановна вернулась туда одна — ее Лени не стало. Ей было трудно без него, но дом она решила достроить. Ведь так хотел Леня.

Аллу Пугачеву он помнил еще 16-летней. Сначала это была дружба «взахлеб», потом ссора на долгие годы…

Но когда Леонида Петровича не стало, Алла Борисовна взяла на себя все хлопоты, за что Вера Дербенева благодарна ей до сих пор, хотя общения у них нет. В их доме частым гостем был Добрынин , замелькал еще молодой совсем Филипп Киркоров . Потом появилась Маша Распутина — не побоялась прийти и «прижилась». Но за годы, что прошли со дня смерти Дербенева, телефон Веры Ивановны не забыли только самые близкие — Вячеслав Добрынин, Игорь Матета и Игорь Наджиев . Вера Ивановна не в претензии, упаси Господь.

И Леонид Петрович этого бы не понял. Ему много раз было больно в этой внешне счастливой жизни — и из-за отказа в членстве в Союзе писателей, и из-за недоброго препарирования песен, из-за завистников… Но, став верующим в пятьдесят лет, он научился прощать. Этот мир придуман не нами…

Однажды епископ Тихон (Шевкунов) услышал песню Леонида Дербенева «Этот мир» и, вслушавшись в слова, был потрясен. Да и сейчас можно удивиться, как могла в советские времена родиться песня с таким… божественным смыслом. А ведь Дербенев написал ее, будучи атеистом! «Такое мог написать только тот, кто жизнью своей нашел Христа…» — писал позже Шевкунов. Это правда: советский человек Дербенев покидал мир, найдя Бога.

В 1994 году он почувствовал себя плохо. Болезнь была стремительной. Редкую кровь и лекарства нашла Пугачева. Но счет шел на месяцы. Потом на дни и часы… Мыслями он уносился в Улово, где так хорошо было бы построить дом, и жить с Верой, и ходить на рыбалку, вдыхая аромат травы, что цепляется за сапоги, когда идешь к реке…

22 июня 1995 года Леонида Дербенева не стало. Через несколько лет после его ухода на Площади звезд откроют его звезду. И признают Дербенева самым выдающимся поэтом-песенником второй половины XX века.