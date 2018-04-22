Любовь Левина: «К старости нужно готовиться заранее»

С выходом на пенсию наступает время потерь: человек теряет работу, молодость, близких… Такое унылое и достаточно депрессивное состояние благополучно проходят не все. Однако в этом возрасте есть и свои плюсы. Основатель «Клуба DELOвых STARух» (единственного в России, где обучают бизнесу людей старше 50 лет) Любовь Левина рассказала, как быть самодостаточным на пенсии и жить так, чтобы о тебе говорила вся Россия.

Валентина Матвиенко. Любовь Тимофеевна переехала с мужем из городской квартиры в частный дом, разводит кур, печёт пироги, варит борщ, нянчит внуков, ухаживает за огородом. Имя Левиной прогремело на всю Россию как автора уникальной книги «Компьютерный букварь для ржавых чайников», которую читают в России и даже в Австралии. Её проект «Адаптация пожилых людей в современном социуме» стал лауреатом национальной премии «Гражданская инициатива», а саму Левину в числе 20 наиболее креативных женщин-руководителей автономных некоммерческих организаций пригласила к себе в марте этого года «на чай» Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ

Пенсия — время свободы

Е. Огнева: Любовь Тимофеевна, какие плюсы есть на пенсии?

Л. Левина: Наступает время свободы. Теперь ты волен распоряжаться своим временем. Если ты передвигаешься сам, что-то слышишь, что-то видишь, у тебя работают мозги, дети выросли, хоть малюсенькая пенсия, но есть, ты можешь себе позволить заняться тем, чем не мог заниматься, когда работал, посвятить время самому себе. Но к старости нужно готовиться заранее. Мы спокойно переходим из садика в школу, из школы в институт, из института — «замуж». Выход на пенсию — это очередной жизненный этап.

Но как туда перейти и как там жить — никто не учит. Этому можем научить только мы, потому что мы уже там есть. И мы адаптировались. Чего хоронить-то себя? Да ты проживи на полную катушку сколько тебе досталось — день, месяц, год, полвека! Мы не можем изменить начало своей жизни, но можем изменить её продолжение, сделать так, чтобы нашим близким было комфортно рядом с нами.

— Чем занимается ваш «Клуб DELOвых STARух»?

— У нас три направления: общение, познание и волонтёрство. Каждое занятие включает в себя три части: возрастную гимнастику, уроки сцены, психологические игры. Мы обыкновенные взрослые люди, которые осознанно поддерживают себя в работоспособном состоянии, чтобы не быть никому в тягость — ни себе, ни детям, ни внукам.

Мы проработали семь лет и поняли, что можем быть хорошим учебным полигоном для тех, кто только подходит к 50-летнему возрасту. Вы обратили внимание, как много мы смеёмся? Это потому, что учебный год уже заканчивается. А в начале, когда мы только собрали людей, многие только сидели и плакали. Бывают такие тихие слёзы, без истерики. Почему люди плачут? А это душа подтаяла: человек оказался среди своих, тех, кто его понимает. Теперь даём новеньким выговориться. Просто сидим и слушаем. Потом потихонечку начинаем вводить их в правило круга: не ты один говори. Постепенно научились. Вот сегодня никто никому не мешал, но каждый смог сказать то, что счёл нужным. На занятиях клуба мы с удовольствием «скрипим мозгами» и «впадаем в детство». Это очень полезно. Это фитнес для мозга. Вот сегодня, например, играли в игры. Дома наши бабушки обязательно поиграют в эти игры с внуками. И завтра будут об этом рассказывать. Они получают пользу сами и несут её дальше в массы — не в большие, не в широкие, а в маленькие, в пределах семьи. Казалось бы, мелочь? Но 26 членов клуба написали заявление на участие в Олимпийских играх в Сочи в 2014 году, шесть прошли отбор, четыре съездили, а две побывали на олимпийских и паралимпийских играх. Кроме того, много лет мы бесплатно начитываем книги в библиотеке для слепых.

Мы выросли в другой стране при другом социальном строе и даже в другом тысячелетии. Сейчас жизнь по-другому устроена. Население стареет. Связи «внуки-деды-бабушки» порвались. Но всё равно нужно приспосабливаться. Мы пытаемся эту связь наладить. Внуки ушли в компьютер? И нам пришлось компьютер осваивать. Теперь мы можем полноценно общаться.

— Как вы осваивали компьютер? С чего начинали?

— Я узнала, что в 50 лет мозги начинают усыхать — в буквальном смысле, физически. Это меня потрясло. Как только человек достигает своего психологического плато, он довольно быстро скатывается. Наша задача — продержаться на этой площадке как можно дольше. Как-то раз я увидела приглашение на курс «Бизнес-Молодость» и пошла. Еле приняли. Я у них экзотический персонаж. Мучила их вопросами: что такое клик? Что такое вордстат? Моё незнание элементарных вещей мешало процессу преподавания. Пришлось учиться сайты делать. Выбрала нишу: банные веники. Завела сайт ЛюБаня. Ниша провальная, больших денег не заработаешь, но для тренировки вполне подходит.

А мне во всей этой истории только и нравился сам процесс вязания веников. Тренеры в шутку сказали: «Любовь Тимофеевна, устройте лучше клуб для бабулек и пейте с ними чай с баранками». Я за эту идею ухватилась. Так родился «Клуб DELOвых STARух». Чай с баранками пить стало некогда буквально через несколько месяцев, надо было бизнес делать, а компьютер-то никто не знал.

— Ну и как вы вышли из положения?

— В любом книжном магазине полки ломятся от справочников. Я книг накупила, а ничего не поняла. Написала с помощью внучки инструкцию-шпаргалку, как создавать текстовые документы. Принесла в клуб, бабушки стали списывать и ксерокопировать. Пришлось издать букварь отдельной книгой. Первый тираж в 100 экземпляров раскупили в считанные дни. Право на книгу выкупило Московское издательство АСТ. Потом букварь переиздавался много раз. Теперь звонят со всей страны и даже из-за рубежа: «Здравствуйте! Я как раз тот самый „ржавый чайник“! Спасибо вам!» Это невероятно приятно.

Для пожилых интернет — спасение

— Почему вы считаете интернет спасением «для ржавых чайников»?

— Вообще сам выход на пенсию для многих — большой стресс. Всю жизнь люди вертятся, как белки в колесе, зарабатывают деньги, работают от зари до зари, детей воспитывают, а потом вдруг раз! — и ничего этого нет. Женщины как-то более приспособлены, у них дети, внуки, по хозяйству хлопоты. А вот для мужчины внезапный выход на пенсию, да ещё с руководящей должности, считай, катастрофа. Ещё большая проблема — выход на пенсию с закрытого предприятия.

Человек даже не может к себе на бывшую работу в гости зайти. Его зовут раз в год на день пожилого человека, потом схоронить помогут. А хотелось бы, чтобы официально на территорию предприятия хотя бы раз в неделю человек мог прийти просто пообщаться, подсказать что-то молодым сотрудникам.

Сколько сегодня пожилых людей, которые уже не работают, но пока ещё держатся на плаву! От них ещё толк должен быть! Для нашего поколения интернет — это спасение. Научившись им пользоваться, можно общаться с детьми и родственниками, искать новые рецепты, читать дачные советы — кому что интересно. Моя 76-летняя знакомая как-то сказала: «Благодаря интернету я посетила все музеи мира!» Кроме того, мы вполне можем научиться в интернете зарабатывать. У молодых это получается быстрее, у нас медленнее, но научиться можно: завести блог, сайт или интернет-магазин и зарабатывать на кликах, реферальных ссылках или копирайтинге.

У меня ничего из вышеперечисленного не получилось, но я пишу книги, получаю гонорары. Невеликие деньги, но ведь и я невеликий писатель…

— Вы стали знаменитой благодаря своим книгам.

— Да, меня часто приглашают проводить семинары, тренинги. Но я не всегда соглашаюсь. Во-первых, невозможно провести тренинг для большой аудитории, иначе он превращается в лекцию, а лекций наши люди уже наслушались. А если собрать 10-12 человек, мероприятие не окупается. Поэтому я сейчас буду осваивать вебинары.

Хозяин своей жизни

— Любовь Тимофеевна, расскажите про форум «Гражданская инициатива».

— Хорошее было событие. Как режиссёр массовых мероприятий я на такие вещи всегда обращаю внимание. В Москву пригласили всех, кто был номинирован на региональном уровне. Нам прислали программу, спросили, на каком виде транспорта удобнее доехать, купили билеты, разместили в гостинице. На церемонию награждения можно было пригласить, сколько хочешь гостей. Ко мне пришли дочка, внучка с сокурсниками и наши бывшие сослуживцы, которые сейчас живут в Москве. Моя работа стала победителем в номинации «Память». Награждение проводил председатель неправительственной организации «Комитет гражданских инициатив» Алексей Кудрин . А художественным руководителем премии «Гражданская инициатива» был член Комитета гражданских инициатив Юлий Гусман . Мне удалось с ними немного пообщаться и сфотографироваться. Быть приглашённой к Валентине Матвиенко тоже чрезвычайно лестно. Я сшила синее платье, купила новые туфли, а украшений-то не ношу! Знакомая предложила надеть два шарфика — белый и красный. Получилось очень стильно.

— Что бы вы хотели сказать своим сверстникам?

— Не уходи в себя и не обижайся, что кто-то о тебе не вспомнил. Ты — хозяин своей жизни! И только ты за неё в ответе перед Богом, перед людьми, перед самим собой. Жизнь — это удивительный дар. Умей им правильно распорядиться.