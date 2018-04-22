Санкт-Петербург–Тюмень: Нормально, Григорий! Отлично, Константин!

Говорят, бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течет вода и как работают другие люди. Но поездка в плацкартном вагоне поезда «Санкт-Петербург — Тюмень» доказала несостоятельность этого заявления. На лист оценки качества предоставляемых услуг тоже можно смотреть очень и очень долго. Особенно, когда недоумеваешь, что писать в узкой строке напротив графы «соблюдение температурного режима» или «оценка работы проводника». В нашем вагоне орудовали проводники — мужчины. Хорошие такие ребята, молодые, энергичные. Но как оценивать их труд? Очень подошла бы фраза из рассказа Михаила Жванецкого : «Нормально, Григорий! Отлично, Константин!». Одного из них, кстати, так и звали — Константин. В общем, по приезду домой перечитала текст рассказа, вдохновилась и решила поведать о своем вояже, пытаясь подражать стилю Михаила Михайловича. Писатель из меня — не очень, сатирик вообще никакой, но попробовать стоит.

Анкету, которую мне торжественно вручил проводник, заполнила лишь минут через двадцать. Так много хотелось написать, но для развернутого ответа на листочке просто не было места. Поэтому четверть часа я обдумывала не столько смысл фраз, сколько их краткие формулировки. Ну, а что? Пассажиров много, бумаги мало, на всех не напасешься. А когда в опросе присутствует раздел «предложения по улучшению качества обслуживания», оставлять много свободного места вообще опасно. Нам –пассажирам — только дай волю и будут потом сотрудники ОАО «РЖД» читать сочинения на предложенную тему. Им это надо?

Перед отъездом умудрилась где-то грипп подхватить. Ну, как где-то… Либо в Мариинском театре, либо в Петербургской филармонии, может в коридорах Эрмитажа кто-то на меня начихал. Места сплошь приличные, даже и не подумаешь, что там можно чем-то заразиться. Зря.

Вирус хоть и был родом из культурной столицы, а вел себя, прямо скажем, невоспитанно. Отлеживалась весь предыдущий день, даже лекцию «Методика Вагановой: миф и реальность» пропустила, а в вагон все равно зашла с повышенной температурой. «Лапы ломит, хвост отваливается», на соседней полке какие-то дети кричат, что им душно и грозятся распахнуть форточку… В плацкарте так — свобода, равенство и братство поневоле. Хочешь, не хочешь, а тридцать пять часов будь добр мириться с желаниями других пассажиров. И поезд — не Демидовский экспресс, а самый обыкновенный…

Да, поезд не был фирменным, но приметную форму сотрудниц вагона-ресторана пассажиры оценили сразу. Черные юбки из «кожаной» ткани напоминали о чем угодно, только не о мирной трапезе. Укороти эти предметы одежды на пару сантиметров, и они переместились бы в предосудительный разряд «мини». На самом деле, после такого дефиле аппетит у некоторых мужчин нашего вагона и впрямь разыгрался. Один пассажир, ранее успевший продемонстрировать виртуозное владение ненормативной лексикой (без словаря), похоже потерял дар речи. Он молча проводил сотрудниц поездной бригады взглядом и единственное, что смог сделать — присвистнуть им во след. Интересно, какой художник-модельер создавал эту униформу? Женская половина вагона к призывам поесть в дороге настоящий суп или свежий салат осталась равнодушной. Завитки лапши быстрого приготовления повстречались с кипятком и по всей округе распространился знакомый запах. Добро пожаловать в нашу «Доширачную».

Как только принесли постельное белье, я подготовила себе место для отдыха и растворила в стакане шипучий порошок. Горячее питье и постельный режим — лучшие лекари. Девушка я предусмотрительная и знаю, что потом вставать будет лень, поэтому сразу достала одеяло с третьей полки. Зря. Исполинских размеров коричневое пятнище тотчас бросилось в глаза и сбило умиротворенный настрой. Какой-то неуклюжий пассажир подмочил не только одеяло, но и репутацию поездной бригады. Делать нечего, сместила пятно в сторону и укрылась. Выпила полстакана лекарства с ароматом лимона, голова перестала «трещать», посмотрела на вагон — да, нормальный вагон. Минут через тридцать подъехали к первой станции, захотела прочесть название населенного пункта и глянула в окно. Зря. Здание вокзала не увидела, зато приметила слой пыли на стекле. Что поделать, не самой же вытирать?! Допила остатки лекарства, сознание окончательно прояснилось, посмотрела на вагон: проводники есть, кипяток в титане есть, чего еще надо? Отличный вагон. Тут-то мне и принесли анкету.

А теперь давайте серьезно, кроме шуток. Поезд №074Е «Санкт-Петербург — Тюмень», на мой взгляд, подходит тем людям, кто не хочет переплачивать, ищет оптимальное сочетание цены и качества. Да, я могу судить только по состоянию того вагона, в котором находилась сама. Личные впечатления — это не истина в последней инстанции и не приговор каждому рейсу. Да, была расстроена несовершенством окон и одеял, отсутствием кондиционера, но в целом поездкой осталась довольна. Почему?

Отказавшись от фирменных поездов –«Демидовского экспресса», поезда «Санкт-Петербург — Новокузнецк» — я сэкономила деньги. Это приятно. И осознание того факта, что лететь самолетом не только быстрее, но и дороже, наконец-то, грело мне душу.

При покупке билета через сайт ОАО «РЖД» у меня была возможность выбрать вагон с биотуалетом, что также является бесспорным плюсом. Бесспорным в том случае, если пассажиры металлической коробки на колесах окажутся людьми благоразумными и будут свято выполнять просьбы проводников, касающиеся такого сложного механизма, как биотуалет. В противном случае о посещении уборной в режиме «когда вздумается» придется забыть. «Беспробудная санитарная зона» и периодические вылазки в соседние вагоны — такой будет ваша доля. Но не стоит о грустном. В поезде «Санкт-Петербург — Челябинск» плацкартных вагонов с биотуалетами вообще никогда не наблюдала…

Проводники сумели удержать вагон в состоянии «довольно чисто» на протяжении всей поездки, за что им — большой респект. Новые порции мыла и туалетной бумаги появлялись в уборных сами собой, а не «с пинка». Некоторые металлические поверхности вагона были не просто чистыми, а прямо блестели на солнце. Молодцы!

Радио не работало и это — преимущество. Причину я не знаю, но отсутствие бубнящих голосов и попсовой музыки несказанно обрадовало. К слову, В «Демидовском Экспрессе» радиоприемники исправны, но не совсем. При попытке выключить или хотя бы убавить звук передачи не раз сталкивалась с серьезными трудностями. Сколько бы не жала на кнопку регулятора громкости, звук тише не становился. А если ты аудиал и любишь читать в поезде книги, это становится настоящей проблемой.

Вообще, при выборе поезда нужно учитывать разные факторы: сезон, время отправления и прибытия, финансовые затраты и много еще чего. Просчитать все варианты не получится, даже если очень постараетесь. Вы не знаете какого года выпуска попадется вагон, не знаете, кто будет начальником поезда, не знаете даже команду проводников… Суть проста: выбор поезда — лотерея. Сама на самолетах не летаю, поэтому ж/д-часов было в моей жизни предостаточно. Поверьте, единственное, что все мы — пассажиры — действительно можем контролировать — это свое настроение. Хорошее настроение — хорошее путешествие.