Кошмар отказа от мобильного Интернета — эксперимент

День первый. «Неделя без интернета? Да легче легкого! — думала я. — Что я, зависимая какая-то?» Оказалось, что да. Раз за разом пальцы автоматически нажимали на заветные иконки. Но экран учтиво гласил: «Нет сети, попробуйте обновить страницу». К вечеру пришло горькое осознание — никто из друзей меня даже не потерял, а ведь обычно каждый день у меня открыто по 20–30 диалогов! Только поздно ночью телефон запел радостной трелью, а на другом конце провода обозначился встревоженный голос друга: «Ты там жива вообще? Что случилось? Тебя весь день в Сети нет!» Видимо, сказалась нехватка общения, но с другом я провисела на телефоне почти час, хотя обычно разговоры не превышают 4–5 минут.

День второй. На второй день нехватка общения превратилась в настоящую ломку, но я держалась, хотя телефон из рук не выпускала. Зато удивлению бабушки не было предела — я стала звонить ей по нескольку раз в день, хотя обычно разговариваю с ней не столь часто. Все просто: вдруг вспомнилось, что телефон как средство коммуникации создан в первую очередь для разговоров. А кому позвонить, как не любимой бабушке? Она растрогалась и позвала в гости на ужин.

День третий. Ломка по набору текста продолжалась. Не хотелось даже разговаривать. К обеду пришло вдохновение — начала рефлексировать на бумагу, которая, как известно, все стерпит. И с третьей попытки написала письмо. Несколько ломаное и точно не высокохудожественное. Поразмыслив, купила конверт и отправила его подруге в соседнюю Кемеровскую область. Через пару недель, если не подведет « Почта России », она удивится, получив вместо сотен сообщений настоящее написанное от руки послание!

Но оказалось, что отсутствие интернета причиняет и массу неудобств. Чтобы не ждать на остановке автобуса, обычно пользовалась специальным приложением. Сегодня пришлось стоять на ветру 20 минут, вглядываясь в проезжающий транспорт. Да и в дороге стало скучно. Обычно, коротая время в пробках, слушала музыку онлайн или смотрела видео на YouTube. Но выход найден: впервые за долгое время положила в сумку книгу вместо наушников! Оказалось, что читать печатные страницы еще приятнее, чем электронные.

День четвертый. Задержалась на работе допоздна. Холодно, грязно, идти одной до метро страшно. «А не вызвать ли такси?» — промелькнула мысль. И тут же вспомнила, что ни одно из четырех приложений такси, увы, без интернета не работает. Спешно вспомнила номера телефонов такси, переплатила 40 рублей, но не сдалась и не включила интернет. Не сломила меня и оплата по банковской карте с помощью телефона. Начала рассчитывать в уме расходы: сколько осталось на карте и сколько могу потратить. Выходит неплохая такая экономия.

День пятый. Оказывается, в отсутствие интернета появляется время замечать необычное в обычном. За пятый день наделала кучу фотографий — отражение деревьев в лужах и обманчивые весенние лучи заката. И тяга вернуться в онлайн-жизнь понемногу отпускала. Появилось время приготовить нормальный ужин, а не использовать полуфабрикаты. И вдруг мою безинтернетную гармонию нарушил коллега, приславший материалы по работе в одну из социальных сетей. Почувствовала себя алкоголиком, перед которым поставили стопку и сказали: пей! И если бы мне срочно не понадобилась та информация, ни за что бы не зашла! Но, кроме окошка с диалогом от коллеги, не открыла ни одного. С удовлетворением отметила 11 новых сообщений и вышла из Сети, не читая их.

День шестой. Напоминал выход из диеты, когда ты знаешь, что вот-вот можешь позволить себе булочку с какао, и этим ощущением живешь весь день. Уже не смущали звонки от друзей и знакомых, вопрошающих, не скончалась ли я часом. С ощущением праздника прожила шестой день. А на седьмой все же не удержалась, раньше обещанного себе срока включила интернет и до самого вечера с упоением отвечала на сообщения. Но о том, как провела эту неделю, не рассказывала: пускай все думают, что интернет — не зависимость, а способ упростить себе жизнь и иногда пообщаться с друзьями.