Ещё
Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут без досрочного голосования
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут без досрочного голосования 

ТАСС 1 час назад
Фото: ГТРК Новосибирск
НОВОСИБИРСК, 26 апреля. /ТАСС/. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в четверг внесли изменения в избирательное законодательство региона, они, в частности, касаются предстоящих выборов губернатора. Как пояснил заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, теперь на выборах и референдумах в Новосибирской области досрочное голосование заменено на голосование по месту нахождения.
"Основные поправки… касаются замены досрочного голосования на голосование во время выборов и проведения референдумов по месту нахождения и пребывания избирателя либо участника референдума", — отметил депутат.
По словам депутатов, эти изменения позволят полнее гарантировать реализацию прав избирателей, так как многим удобнее голосовать именно по месту нахождения в день выборов. Кроме того, внесено изменение в формирование избирательного фонда кандидата в губернаторы Новосибирской области, в частности, это касается параметров фонда. Если ранее сам кандидат мог вносить только до 50% от разрешенной суммы, то теперь он при желании может полностью сформировать избирательный фонд.
"Теперь сам кандидат при желании может внести всю сумму, до ста процентов, и также избирательное объединение может внести всю сумм.
Размер этого фонда не изменился, если выборы пройдут в один тур, то до 50 млн рублей, если выборы пройдут в два тура, то добавляется еще 10 млн рублей", — уточнил Умербаев.
Ближайшие выборы в Новосибирской области, как ожидается, пройдут в сентябре 2018 года, регион ждут выборы губернатора после отставки в октябре 2017 года прежнего главы региона Владимира Городецкого. О готовности принять участие в этих выборах уже заявили врио главы Новосибирской области Андрей Травников, а также мэр Новосибирска Анатолий Локоть, являющийся первым секретарем областного комитета КПРФ.
ТАСС: последние новости
Около 600 человек прочитают в Петербурге письма с фронтов Великой Отечественной войны Как кубанские казаки восстанавливают свою историю Боевые башни, пугливые медведи и фотоблогер в ингушских горах
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Легендарные личности, чье существование не доказано
Сексуальные традиции прошлого, способные потрясти155
Чем занимаются секс-работницы в повседневной жизни106
Самые большие обманы в истории5
Как у украинцев появились фамилии на -ин и -ов1
Видео
00:50
В горах нашли «гриб бессмертия» размером с зонт
Вещи
03:57
Что будет, если опустить бенгальский огонь в жидкий азот
Безумный мир
03:00
В Мексике нашли монету «из будущего»
Вещи
05:58
Какие тайны хранят льды Антарктики
Истории
07:43
Загадочные явления, которые учёные так и не поняли
Безумный мир
05:07
Самые большие обманы в истории
Истории
11:19
Самые маленькие страны мира
Места
05:33
Загадочные места, найденные на гугл-картах
Места
13:21
Секреты известных брендов, о которых они молчат
Вещи
10:37
Тайные послания, которые передали из Средневековья
Вещи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение