Выборы губернатора в Новосибирской области пройдут без досрочного голосования

НОВОСИБИРСК, 26 апреля. / ТАСС /. Депутаты Законодательного собрания Новосибирской области в четверг внесли изменения в избирательное законодательство региона, они, в частности, касаются предстоящих выборов губернатора. Как пояснил заместитель председателя комитета Заксобрания по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению Игорь Умербаев, теперь на выборах и референдумах в Новосибирской области досрочное голосование заменено на голосование по месту нахождения.

"Основные поправки… касаются замены досрочного голосования на голосование во время выборов и проведения референдумов по месту нахождения и пребывания избирателя либо участника референдума", — отметил депутат.

По словам депутатов, эти изменения позволят полнее гарантировать реализацию прав избирателей, так как многим удобнее голосовать именно по месту нахождения в день выборов. Кроме того, внесено изменение в формирование избирательного фонда кандидата в губернаторы Новосибирской области, в частности, это касается параметров фонда. Если ранее сам кандидат мог вносить только до 50% от разрешенной суммы, то теперь он при желании может полностью сформировать избирательный фонд.

"Теперь сам кандидат при желании может внести всю сумму, до ста процентов, и также избирательное объединение может внести всю сумм.

Размер этого фонда не изменился, если выборы пройдут в один тур, то до 50 млн рублей, если выборы пройдут в два тура, то добавляется еще 10 млн рублей", — уточнил Умербаев.