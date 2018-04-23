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Ненависть по понедельникам: конспирологические теории
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Ненависть по понедельникам: конспирологические теории 

BroDude 1 час назад
Фото: BroDude
Ты жив? Ну мало ли: может, на тебя лично наступил Антихрист или ты вознесся на небеса вместе с церковью. А с тобой все в порядке? Мы рады, очень рады. Но долго не торжествуй: сегодня, между прочим, начинается Третья мировая. Ты что, совсем на небо не смотришь? Там вообще-то Нибиру ворвалась в Солнечную систему! Не чувствуешь что ли, как гравитационное поле Земли изменилось? Вот и мы не почувствовали. Хотя городские сумасшедшие активно предрекали нам такую Битву за Средиземье, после которой все миллениалы, не умеющие гладить рубашки, менять колеса и верить в Боженьку, то ли предстанут перед Страшным судом, то ли сотрутся в ядерную пыль — мы так и не поняли. Слишком запутанными были апрельские тезисы главного идеолога весеннего апокалипсиса сезона 2018. Зовут его Дэвид Мид, и он, как никто другой, ждет апокалипсиса. Его основная профессия — пугать наивных и тупых рассказами о конце света. Да, есть такое ремесло, сынок: кто-то занимается проституцией, кто-то кидает людей на деньги, кто-то разводится с Джигарханяном и ходит по различным ток-шоу, а кто-то предрекает мировые войны и концы света.
Только вот у мистера Мида вышла одна неувязочка: конец света должен был настать в прошлом году аж два раза — 23 сентября и 19 ноября. Даже книжку об этом написал «Планета Х — прибытие в 2017 году». Разумеется, планета называется Нибиру (та самая, где живут жидорептилоиды), и она должна либо на полной скорости столкнуться с Землей, либо загубить все живое катаклизмами. Но проснувшись утром и поняв, что он обосрался со своими предсказаниями, Мид, к его чести, не включил заднюю, а начал утверждать, что мир не погиб, но изменился — просто человечество этого не заметило. А Нибиру обязательно прилетит. Позднее. И хочется пожелать, чтобы люди испытывали при виде тебя такое же нечеловеческое возбуждение, как звезданутый нумеролог — при мыслях о планете.
В сегодняшнем армагеддоне виновато сразу несколько планет. Солнце, Луна и Юпитер вошли в созвездие Девы. И являют собой предвещающее апокалипсис знамение, которое описано в библейском «Откровении». Потом на небосвод выйдет… Кто бы вы думали? Нет, не волшебный кролик, а сраная Нибиру! Под звук фанфар появится Антихрист Николаевич, начнется Третья мировая война, за ней — семь лет Великой скорби, и все грешные и не очень будут мучиться, пока церковнослужители вознесутся в Царствие Божье. Видимо, в торпедированных крылатых церквях на религиозной тяге.
Как видим, ни черта не произошло. Но ничего, Мид опять скажет, что люди его не так поняли. И простофили, которые последние две недели активно форсили новости о конце света и готовились к худшему, вновь пойдут за пустозвоном. Более того, появятся новые последователи. Потому что очевидно, что Мид просто зарабатывает популярность. И раз уж его называют мудаком и мразью все скептики от Пномпеня до Анкориджа и скромный скептик из России пишет про него эти нелестные слова, то но своего добился. В этом суть всех конспирологических теорий мира — взыграть на слабостях и сомнении людей. Например, большинство серьезных астрономов утверждает, что никакой Нибиру не видно в помине. Однако есть не менее уважаемые звездочеты, которые вполне серьезно ищут некое «неучтенное», но весьма крупное небесное тело. Называют его, правда, иначе — Планета 9. В телескоп эту планету еще никто не увидел. Но из расчетов следует, что она в 10 раз крупнее Земли, ее орбита сильно вытянута и находится она так далеко, что на «Тысячелетнем соколе» не долететь. Правда, никакого столкновения быть не должно. Плюс, появляются разного рода ученые, которые выявляют многочисленные теоремы о конце света, позволяющие прогнозировать вероятное время существования человеческой расы. Правда, к их чести, нам отмерено еще где-то 9000 лет. Но тут же на арене появляются граждане вроде Германа Львовича Стерлигова, которые играют на религиозных чувствах и национальной самоидентификации людей, а потом заявляют, что все ученые — колдуны и мерзавцы и их нужно сжигать на кострах. «Кстати, не забудь купить хлеб за 500 рублей, ряженый педераст по определению», — говорит Герман Львович. И если его воспринимают больше как клоуна, то находятся куда более убедительные лидеры, сплачивающие народные массы в секты имени себя любимых или восьмого пришествия Золотого Мандопулоса. И самое страшное, что в эру технического прогресса, когда технологические достижения можно буквально потрогать руками, люди предпочитают верить, что от них скрывают правду. А такие, как Мид и тот же Стерлигов, ее раскрывают. И это во многом из-за обилия теорий: люди путаются, где правда, а где вымысел. Кто-то — в силу недостатка знаний и образования, а кто-то — просто по тупости. И тут появляются разнообразные подонки, которые играют на этих чувствах.
Ученых расстраивает, что представление точных фактов, «опровергающих» теорию заговора, обычно не помогает. И даже больше: может сделать ложную веру сильнее. Потому что чем сильнее человек верит в заговор, тем меньше он склонен доверять научным фактам. Любые аргументы против теории заговора будут интерпретироваться как аргументы в ее пользу. Теоретики заговора отрицают науку и поощряют других делать то же самое. Кто знает, может быть, он действительно так фанатично верит в собственную дурь? Тогда это тот случай, когда вера дает свои плоды, ведь книги продаются, а его персона пользуется повышенным вниманием и общается за деньги. Еще раз: все сторонники конспирологических теорий получают выгоду.
Взять хотя бы всемирный еврейский заговор. В свое время еврейские погромы, если можно так выразиться, снимали напряжение. Власти во всем винили вечно живших обособленно, а то и в отдельных гетто, иудеев, приписывая им чуть ли не поедание младенцев. Еще бы: живут изолированно, чтят свою культуру, которая сильно отличается от христианской, не уважают Христа, быстро сколачивают капитал, и их много — никак хотят занять чужое место. Толпа идет сокращать их имущество и численность с помощью топоров и огня во имя «святой миссии». Лучше жить не становится, но народ верит, что выполнил священный долг, и, главное, сбросил накопившееся напряжение. А власти безболезненно скинули вину за собственную неэффективность на других людей. Со времен погромов прошло больше ста лет, но люди по-прежнему во всем винят евреев. Особенно те, кто ничего не добился, слишком ленив и считает, что счастье и деньги должны идти им в руки сами, только потому что они титульная нация. Или глобальный терроризм, который служит оправданием практически любых современных военных операций. Мы знаем, что он есть, но в каких масштабах? Большой вопрос.
Но это все глобальное — есть более личные выгоды. Самая важная — это нарциссизм. Человеку кажется, будто у него есть доступ к потерянной информации или альтернативному «секретному» объяснению определенных мировых событий. Теория заговора предлагает шанс получить скрытые, важные и мгновенные сведения, так что верующий может стать экспертом, обладающим знанием, недоступным даже признанным ученым. Что может быть приятнее, чем с умным видом сказать: «Я же говорю, что это все устроили спецслужбы, а не террористы»? И узнать, что тебе поверили.
И кроме того, теории заговора помогают людям наделять смыслом мир, когда он выходит из-под контроля и они беспокоятся или чувствуют бессилие или угрозу. Людям бывает трудно принять тот факт, что мы живем в мире, в котором может произойти случайный акт насилия вроде массового убийства. Может быть, поэтому им психологически удобно верить в то, что за случайными событиями стоят некие «могущественные персоны», рептилоиды и правительство США. В том, что у тебя ничего не получается, виноват ты сам, а не всемирный нефтяной заговор террористов-прачек. Самое страшное во всех этих теориях — что они сбивают с толку. Они научили только одному: сомневаться во всем. С одной стороны, это правильно, но с другой — мешает мыслить рационально. Вместо этого ты живешь с осознанием, что тебя хотят обмануть. И поэтому мы ищем третью сторону, особенно в тех сферах, в которых ничего не смыслим. Потому что не может быть все так просто. И в этой ублюдской паранойе ты и сам невольно веришь, что Пол Маккартни умер в 60-х, а на его месте все это время был двойник, а Александр Дюма — это сбежавший во Францию Саша Пушкин.
Ну а что там с апокалипсисом? Как бы то ни было, конец нечаянно нагрянет, когда его совсем не ждешь. Как ни старайся. Но жить в страхе невозможно. Поэтому не нужно ждать войны и уж тем более приближать ее. Лучше жить с легким сердцем и думать о своей жизни, а не о том, чем был вызван желтый дождь в Краснодарском крае. Может, мы просто так достали Господа, небеса, природу, что кто-то из них просто показал сим катаклизмом: мол, нассать на вас, ребята — пощады не ждите. Вот что после этого делать? Да ничего особенного: улыбайся как дурачок и радуйся солнышку. В конце концов, как пел Илья Черт: «Сумасшедшим жить легко».
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