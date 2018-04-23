Богданенко, Николаев, Слепченко и Чемерис рассказали, пойдут ли в губернаторы

С некоторых пор в приморских анонимных Telegram-каналах начали появляться публикации, рассекречивающие будто бы имеющиеся у ряда местных политиков-бизнесменов намерения принять участие в предстоящих выборах губернатора края. В качестве потенциальных кандидатов названы в т.ч. Богданенко , Николаев, Слепченко и Чемерис. Конечно, все они люди амбициозные и не бедные, но неужели и в самом деле кто-то из них осмелится составить конкуренцию врио главы края Андрею Тарасенко , которого направил поднимать регион сам Президент? PRIMPRESS задал этот вопрос непосредственно «кандидатам».

Константин Богданенко, вице-губернатор Приморского края: «А еще Богданенко хочет стать главой всей Вселенной и летать на Звезде Смерти! Должны же вы сами понимать, что это чушь полная? Развейте эти слухи, если возможно, пожалуйста. Сам я уже устал этим заниматься. Абсолютно точно, на 1000%, вне зависимости от того, как и что будет происходить: никаких губернаторских амбиций у меня не было и нет. Единственная моя задача — быть полезным Андрею Владимировичу, потому что у него сейчас, я понимаю, сложно все».

Владимир Николаев , мэр Владивостока в 2004-2007 гг. : «Люди, которые стоят за подобными провокациями, преследуют только одну цель: внести хаос в краевую политику, столкнуть между собой тех, кто работают на благо жителей края. Эти чёрные технологии используют уже не первый год, только площадки для их применения меняются. И группа, которая стоит за этими регулярными „вбросами“, мне хорошо известна. Я же не в первый раз говорю, что ни в каких выборах участвовать не собираюсь. Моя задача неизменна: развивать Приморье и поддерживать его жителей. Я уже был на высоких должностях, ими меня не удивить. Они не важны в жизни! Главное — остаться порядочным человеком».