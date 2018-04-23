В Ульяновске создадут систему независимого электропитания датчиков для интернета вещей

МОСКВА, 23 апреля. / ТАСС /. Автономную систему ультранизкого энергопотребления Silent Energy, которая станет источником питания для датчиков и сенсоров интернета вещей, будут производить в ульяновском наноцентре ULNANOTECH. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе "Роснано"

Прототип системы Silent Energy представили в начале апреля на международной выставке новейших технологий IDTechEx Show! в Берлине. Разработка стала результатом сотрудничества российской компании «Комберри», созданной наноцентрами ULNANOTECH, Республики Мордовия и Дубны, и британской компании Silent Sensors Ltd.

"Сотрудничество с Silent Sensors поможет нам в достижении общих целей по разработке решений в области микрогенерации электроэнергии (микрохарвестинг) и сенсорики с ультранизким энергопотреблением, отвечающих мировым стандартам и имеющих широкий диапазон промышленного применения. В рамках совместной работы команда Комберри разрабатывает устройство хранения энергии", — сказала генеральный директор ООО «Комберри» Любовь Эбралидзе, слова которой приводятся в сообщении.

По данным разработчиков, Silent Energy с датчиками можно будет в дальнейшем интегрировать в автомобильные шины. Это обеспечит непрерывный контроль таких показателей, как давление, истираемость, пробег, температура.

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) — концепция вычислительной сети физических предметов ("вещей"), которые имеют встроенные технологии для взаимодействия друг с другом или с внешней средой. Например, системы «умный дом», «умный транспорт», где устройства взаимодействуют не только с человеком, но и друг с другом.

"Комберри" — компания, созданная с участием наноцентров Ульяновска, Республики Мордовия и Дубны в октябре 2013 года в сотрудничестве с компанией Intermolecular, Inc. (Калифорния, США), занимается прикладными научными исследованиями в области многофункциональных тонкопленочных материалов, твердотельных электролитов и микроустройств для хранения электроэнергииSilent Sensors.