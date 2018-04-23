Руки прочь от олигархов

Планы британских властей ударить по тайным финансовым активам российских олигархов в Соединенном Королевстве до глубины души возмутили нашего поэтического обозревателя Сергея Пономарева

Читаю «Таймс» и думаю: доколе? Хотя иллюзий раньше не питал, Но все ж скандал: они там в Уайтхолле Прижать хотят российский капитал!

Совсем забыли о британской чести! А наши олигархи-дураки Еще содержат клуб футбольный «Челси» И покупают виллы у реки.

Хотя болтаешь на английской мове И носишь «МакКуин» зимой пальто, Но все равно ты русский! Абрамович Понять не может: «А меня за что?!»

Вот так живешь: жена, подружка-блонда, Два замка, миллиардом в банке фунт, И вдруг подлянку вам кидает Лондон, Испытывают наши лиха фунт.

Икра не естся в этом мраке буден, Не пьется «скотч», и все совсем не «гуд», А ведь сказал семь лет назад им Путин: «Домой бегите, а то вас прижмут!»

Но не вернулись, хотя были шансы, И я рыдаю, сочиняя стих, Переживает наш народ ужасно, А как иначе — очень жалко их!

На площади на Красной нынче тесно, Волнение в толпе, тоска и дрожь, Десятки тысяч с акцией протеста: «Ты наших олигархов, Мэй, не трожь!»

А после, возвращаясь из пикета, Куплю я кильки — до нее охоч, Портвейн достану дома из пакета И выпью с горя, на хрена мне «скотч»…

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Сергей Пономарев