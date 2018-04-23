Самый известный дворник Петербурга оказался педофилом, на очереди — продюсер и чиновник

На днях в Санкт-Петербурге следователи возбудили уголовное дело по факту совращения двоих 13-летних подростков в квартире на Богатырском проспекте в Приморском районе города. Сам инцидент произошел 13 марта. Подозреваемым в совращении оказался 50-летний Олег Шакиров — местная знаменитость. Он самый известный дворник. Общественник. Не раз был награжден грамотами, как лучших работник.

Его часто приглашали в Смольный. Он выступал на заседаниях в жилищном комитете, делился опытом. Со многими чиновниками он на «ты».

Мы связались с человеком, который рассказал, чем жил Шакиров долгие годы и как он пользовался связями в правительстве Северной столице.

Управление СКР по Петербургу подтвердило возбуждение уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 135 УК РФ (развратные действия). Шакиров уже задержан.

Наш собеседник — Яков Яблочник — проходит одним из основных свидетелей по сексуальному скандалу в питерском интернате. Напомним, в 2017 году в одной из коррекционных школ вскрылись факты насилия по отношению к подросткам со стороны сотрудников. Это Яков стал тем смельчаком, который слил сотрудников школы-интерната. Теперь он готов дать показания в отношении Шакирова.

— Я ведь этого дворника неплохо знаю. Более того, следователям ранее говорил о нем. Но мне тогда дали понять, что Шакирова брать нельзя, потому что в свое время нам помог им на других педофилов выйти, — начал разговор Яблочник.

— Как вы познакомились с Шакировым?

— Десять лет назад нас познакомил соцработник моего интерната Кирилл Покалюк (фигурант по педофильскому скандалу — Авт.) на одно закрытом концерте в БКЗ «Октябрьский», — начал Яков. — Шакиров уже тогда был дворником и местной знаменитостью. Его часто показывали по телевизору. Он активно сотрудничал с ЖКХ, внедрял свои программы по уборке снега, листьев, хотел привести в порядок Питер. В Смольном его награждали медалями, грамот у него полно. Он становился «Лучшим дворником Санкт-Петербурга». Хвастался этими достижениями.

— Вы были у него дома?

— Да. Он жил в крошечной 11-метровой комнатке в коммуналке на шесть семей на окраине Питера. Олег сам сирота, по окончании школы, ему выдали это жилье. Думаю, когда следователи нагрянули к нему с обыском, то сразу все поняли. Все стены у дворника увешаны фотографиями молоденьких ребят. Да он и не скрывал своих пристрастий, в соцсетях, у него полно карточек с несовершеннолетними мальчиками: на пляже, дома, на рыбалке, в лесу.

— К вам он приставал?

— Я все расскажу следователям. Могу сказать, одно, меня он трогал.

— Как вы узнали о его задержании?

— В новостях прочитал. А потом вспомнил, что в прошлом году, когда я давал показания в отношении моих педагогов, то говорил следователям о дворнике, о свои подозрениях. Но мне тогда дали понять, что его трогать не станут, потому что он помог выйти на одного педофила. Шакиров сдал «жирную» фигуру — помощника депутата, на которого долго охотились. В благодарность за это, дворника решили не трогать.

— Кто же его сдал сейчас?

— В Питере пропали два мальчика. Их фото показали по телевизору. Соседи Шакирова опознали ребят, которые в это время находились в квартире дворника. Позвонили в полицию и сдали Олега.

— И давно Шакирова интересуют мальчики?

— Давно. Он уже много лет катается в детские летние лагеря, собирает футбольные команды, не случайно это все. У меня ведь тоже сохранились переписки с ним.

Яблочник продемонстрировал «КВ» переписки с Олегом Шакировым в соцсети. Писем дворника вполне достаточно, чтобы составить о нем впечатление. Вот, как дворник обращался к нашему собеседнику: «Ты хотел бы со мной дружить? Мы найдем общий язык», «С днюхой тебя, мой малыш. С меня подарок — билет на концерт», «Я тебя люблю и буду любить».

— Вы знаете, у меня ведь за все эти годы появился целый список людей, которых надо проверять, — продолжает Яков.

— Кто эти люди?

— Это очень богатые, уважаемые люди в Санкт-Петербурге. Один — продюсер, второй — чиновник, глава строительного холдинга. Я с ними общаюсь по работе. Один из них предложил мне подыскать ему мальчика. За услугу обещал заплатить 18 тысяч рублей. Имена я пока не стану раскрывать. Но когда их озвучат, это будет бомба. Кстати, по моим данным, дворник Шакиров тоже поставлял мальчиков местным чиновникам.

— Откуда знаете?

— Он мне сам рассказывал. Предлагал заплатить деньги, если я уговорю одного парнишку заключить с ним на сделку. Именно поэтому Шакиров так долго держался за ЖКХ.

— Шакиров мог зарабатывать на этом деле?

— Я не сомневаюсь, что он этим зарабатывал, не случайно ведь козырял, что у него связи в администрации. Теперь в СК локти кусают, что не послушали меня год назад, тогда его не повязали.

В 2010 году на сайте официальной газеты Правительства Санкт-Петербурга «Петербургский дневник» опубликован очерк о дворнике Шакирове. Вот, что рассказывал о себе подозреваемый тогда: «Я счастлив, что работаю дворником. И, пока жив, буду бороться за порядок, хотя бы на своей территории. Я хочу, чтобы наш город был самым чистым и красивым в мире».

Жаль, что о чистоте и порядке в своей душе Шакиров вовремя не позаботился.

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