Саманта Смит: ангел мира или операция спецслужб

26 апреля 1983 года американская школьница Саманта Смит получила ответ на свое письмо от Генсека СССР Юрия Андропова и приглашение приехать в СССР. Так девочка стала известна всему миру.

Юрий Владимирович Андропов был осторожным, хитрым, весьма своеобразным, но очень, без сомнения, неглупым человеком. Надо думать, на его личном счету было немало тонко продуманных операций, но история с приглашением в СССР американской школьницы Саманты Смит была, пожалуй, одной из самых безупречных — с внешней стороны и продуманных — «изнутри».

Он ли, или кто-то из близкого окружения главы государства достаточно быстро сообразил, что приглашение американской школьницы равно сдаче на руки всех козырей из колоды. И сыграл безупречную игру. Конец которой, правда, был трагическим — не исключено, что и без вины игравших… Для большинства людей, когда-то по-настоящему влюбленных в этого юного и наивного ангела по имени Саманта, ее смерть до сих пор видится загадкой, и в этом правда: при том, что по официально версии юный Посол Доброй воли погибла в результате трагической случайности, многие видят за ее смертью руку спецслужб — вопрос только какой страны. К моменту своей гибели Саманта была без воли на то очень влиятельным агентом совершенно чужеродной для Америки идеологии. Она стала в глазах американцев «продуктом Андропова». Хотя она была всего лишь маленькой девочкой, не исключено — ставшей пешкой в чужой игре.

Саманта появилась на свет в 1972 году, 29 июня. Ее полное имя — Саманта Рид Смит. Артур и Джейн Смит обожали ее — девочка с рождения была улыбчива, любознательна и как-то особенно «распахнута» миру.

Очевидно, в этот момент на письмо и решили ответить. Ответ пришел 26 апреля 1983 года. Письмо было подписано Юрием Андроповым.

… Никто доподлинно не знает деталей обстоятельств, которые навели Юрия Андропова на блистательную мысль — устроить из этой истории колоссальный пиар для СССР и для себя лично. Это был блестящий ход: Юрий Владимирович написал ответ девочке почти как добрый дедушка, правда, обличенный властью.

"Дорогая Саманта! Получил твое письмо, как и многие другие, поступающие ко мне в эти дни из твоей страны, из других стран мира. Мне кажется — я сужу по письму, — что ты смелая и честная девочка, похожая на Бекки, подружку Тома Сойера из знаменитой книги твоего соотечественника Марка Твена .. Эту книгу знают и очень любят в нашей стране все мальчишки и девчонки. Ты пишешь, что очень обеспокоена, не случится ли ядерная война между двумя нашими странами. И спрашиваешь, делаем ли мы что-нибудь, чтобы не дать вспыхнуть войне. Твой вопрос — самый главный из тех, что мог бы задать каждый думающий человек. Отвечу тебе на него серьезно и честно. Да, Саманта, мы в Советском Союзе стараемся делать все для того, чтобы не было войны между нашими странами, чтобы вообще не было войны на земле. Так хочет каждый советский человек. Так учил нас великий основатель нашего государства Владимир Ленин. Советские люди хорошо знают, какая ужасная и разрушительная вещь война. 42 года тому назад нацистская Германия, которая стремилась к господству надо всем миром, напала на нашу страну, сожгла и разорила многие тысячи наших городов и сел, убила миллионы советских мужчин, женщин и детей.

В той войне, которая закончилась нашей победой, мы были в союзе с Соединенными Штатами, вместе боролись за освобождение от нацистских захватчиков многих народов. Я надеюсь, что ты это знаешь по урокам истории в школе. И сегодня мы очень хотим жить в мире, торговать и сотрудничать со всеми своими соседями по земному шару — и с далёкими, и с близкими. И, конечно, с такой великой страной, как Соединенные Штаты Америки.

И у Америки, и у нас есть ядерное оружие — страшное оружие, которое может в один миг убить миллионы людей. Но мы не хотим, чтобы оно когда-либо было пущено в ход. Именно поэтому Советский Союз торжественно, на весь мир объявил, что никогда — никогда! — не применит ядерное оружие первым ни против какой страны. И вообще мы предлагаем прекратить его дальнейшее производство и приступить к уничтожению всех его запасов на земле. Мне кажется, что это — достаточный ответ на твой второй вопрос: «Почему вы хотите завоевать весь мир или по крайней мере Соединенные Штаты?» Ничего подобного мы не хотим. Никто в нашей стране — ни рабочие и крестьяне, ни писатели и врачи, ни взрослые и дети, ни члены правительства не хотят ни большой, ни «малой» войны.

Мы хотим мира — нам есть чем заняться: выращивать хлеб, строить и изобретать, писать книги и летать в космос. Мы хотим мира для себя и для всех народов планеты. Для своих детей и для тебя, Саманта.

Приглашаю тебя, если пустят родители, приехать к нам, лучше всего — летом. Узнаешь нашу страну, встретишься со сверстниками, побываешь в интернациональном лагере детворы — в Артеке на море. И сама убедишься: в Советском Союзе все — за мир и дружбу между народами.

Спасибо за твое поздравление. Желаю тебе всего самого хорошего в твоей только что начавшейся жизни. Ю. Андропов".

7 июля 1983 года Саманта и ее родители вылетели в СССР.

Перед поездкой Смиты прошли беседу в Посольстве СССР, где из попросили быть «просто искренними». Приходили к ним и из Госдепа США

— Мы спросили человека из госдепа, который зашел к нам перед отъездом, что нам делать, если нас поставят в неловкое положение, если получится, что мы выступаем против собственной страны, — много позже вспоминала мама Саманты, Джейн. — Он сказал: они не станут этого делать. Они все понимают и не станут этого делать. В Москве Смитов встречала толпа народу. Гостей поселили в гостинице «Советская».

…В улыбчивую девочку влюбились все мальчишки СССР. Она была абсолютно счастлива, поскольку увидела потрясающую страну, Москву и Ленинград, а еще и Артек. В Артеке она соблюдала все правила лагеря и потом говорила, что хотела бы приехать туда — уже на полную смену. Пионерская форма привела ее в восторг и она увезла ее на родину.

Саманту ждали сплошные потрясения — дружные, счастливые дети, рассказ о страшной блокаде Ленинграда, Кремль и Мавзолей, Могила Неизвестного солдата, она побывала в театрах и цирке, и, уезжая, увезла с собой главную мысль — тут никто не хотел войны! Андропов был уже тяжело болен и не встретился с ней, но поговорил с девочкой по телефону. Кроме того, Саманта увезла с собой кучу подарков от него. Улетая 22 июля Саманта улыбнулась и крикнула провожавшим по-русски: «Будем жить!»

Теперь жить было не страшно.

…В Америке Саманта взахлеб рассказывала о том, что видела в СССР. Ее начали приглашать на съемки в сериалы, а кроме того популярная девочка стала корреспондентом канала Дисней. Ее книга «Путешествие в Советский Союз» была переведена на несколько языков.

… 25 августа 1985 года Саманта Смит и ее отец возвращались со съемок сериала «Lime Street», где девочка играла одну из ролей. Метеоусловия были непростыми, и самолет сначала изменил направление, полетел не в Огаст, где мужа и дочку ждала Джейн Смит, а в Оберн-Льюистон. Но из-за плохой видимости «двухмоторник» промахнулся мимо полосы, рухнув в двухстах метрах от нее. Никто из пассажиров (6 человек) и членов экипажа (2 человека) не выжил. Тела Саманты и ее отца были кремированы и погребены рядом с Хоултоном, родным городом Саманты.

Вместо послесловия

Несмотря на то, что после гибели Саманты прошло столько лет, ее помнят. Она была поистине светлым ребенком и гражданином мира. Где-то далеко-далеко над нашим миром летит и астероид № 3147 — названный советским астрономом Людмилой Черных именем Саманты…

Однако история ее гибели многим не дает покоя до сих пор. И хотя официальная версия гибели говорит о том, что налицо ошибка пилота — он промахнулся мимо полосы, многие склонны видеть в этой истории след спецслужб. Не раз высказывалось мнение о том, что Саманта стала жертвой своих просоветских высказываний, что шло вразрез с политикой США. Так, в частности, директор благотворительных программ Центра детской дипломатии имени Саманты Смит Римма Кошурникова говорила, что это именно так и добавляла: «Она слишком самостоятельна стала в своих суждениях. Образ врага, который был создан в Америке о СССР, был поколеблен. Девочка росла, умнела, закрыть ее было невозможно»…

Существует версия, что Саманта была своего рода «проектом» спецслужб двух стран — и СССР, и США. Уж больно хороша и фотогенична была «Посол доброй воли». Это никоим образом не умаляло ее достоинств, но… Можно сказать и иначе: она была «проектом», которым помог разрядить острейшую международную ситуацию. Между тем, масла в огонь подливали — вольно или невольно — свидетели этой истории. Например, знаменитый фотограф Юрий Абрамочкин, недавно, увы, скончавшийся, был приставлен к семье Смитов на время всей их поездки, и потом вспоминал:

— Я тогда работал в агентстве печати. Мне предложили «покупаться в Черном море среди „артековцев“. Я понимал, что это серьезное задание…»

А наблюдая за Самантой, Абрамочкин удивлялся:

— Было впечатление что она премьер-министр, глава особого государства. На одной из фотографий она стоит с родителями у могилы неизвестного солдата. Она понимает, что тут надо помолчать и посочувствовать!

А с другой стороны океана писали иное. «Никто не отрицает, что Саманта Смит вела себя с достоинством и непосредственностью, типичной для молодой американки. Этим она заслужила восхищение. Однако нельзя сказать того же о Джейн и Артуре Смитах, позволивших Кремлю играть своей дочерью как пешкой», — сообщал один из американских журналов.

Когда начались инсинуации по поводу сомнительных причин гибели девочки, пошли и разговоры о том, что Смитам угрожали. Американцы утверждали обратное. Но, конечно, полюбившим Саманту людям по обе стороны океана было крайне сложно поверить, что жизнь девочки могла прерваться так рано и столь трагически.

Джейн Смит говорила, что у нее нет сомнений в том, что гибель дочери и мужа — трагическая случайность. «У меня нет повода считать, что это был заговор» — утверждала она.

И, наверное, сердце матери не обманешь. Однако факт: прелестная девочка «выполнила свою миссию» и оказалась, в принципе, больше не нужна. Отношения между странами начали меняться, наступала эра Горбачева, а с ней закат СССР. Но этого ангел Саманта уже не застала…

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