Battlezone стала доступна без VR

Многопользовательский экшн с неоновыми танками Battlezone стал доступен без VR, сообщает RockPaperShotgun. Игра получила бесплатное обновление Gold Edition и теперь футуристическими «танками» могут наслаждаться даже те, у кого нет шлема виртуальной реальности.

В честь выхода бесплатного обновления, студия Rebellion отпускает игру в Steam со скидкой в 10%.

Запрыгните в кабину Кобры, — самого мощного танка на планете и погрузитесь в захватывающие танковые сражения посреди выжженных неоном футуристических пейзажей во взрывной кампании для 1-4 игроков.

Оснастите свой танк широким спектром разрушительного оружия и модификаций, чтобы добраться до колоссального финала.

Теперь вы можете покорять поля сражений на ПК, даже если у вас нет VR. Новая версия Battlezone Gold Edition включает саму игру, а также все вышедшие на данный момент дополнения:

Комплект сирен — Удивите или сплотите ваших напарников в Battlezone одной из 10 настраиваемых сирен, включая такие сирены как: корабль, клоун, спортивный автомобиль, поезд, мотоцикл… и другие!Военный комуфляж/камуфляж повышенной видимости/сафари — Используйте 15 уникальных видов камуфляжа, чтобы настроить внутренний и внешний облик вашей Кобры!Комплект фигурок –Добавьте индивидуальности вашей кабине Кобры с этим комплектом из 8 детальных фигурок, которые были вдохновлены легендарными играми от Rebellion и комиксами, в том числе Судья Дредд и Rogue Trooper!