Проспект Сахарова усыпали бумажными самолетиками: как прошел митинг в поддержку Telegram?

В Москве в понедельник, 30 апреля, прошел митинг против блокировки Telegram. Бумажный самолетик стал главным символом протеста против блокировки Telegram. Митингующие пришли на акцию во всеоружии: у кого-то была заготовлена целая охапка самолетиков, впрочем были и те, кто складывал их прямо на проспекте Сахарова. Среди последних — студентка МГИМО Юлия:

«Я не то чтобы параною на тему того, что кто-то читает мою переписку. Telegram — легко заменяемый продукт как таковой. Дело не в самом продукте, не в том, чтобы людям будет не хватать какой-то конкретной фитчи или они не смогут почитать какие-то каналы, а в том, что это прецедент, который развязывает руки государству просто блочить по непонятной такой прихоти. Это большая угроза для свободы слова и для прав людей в принципе».

Люди держали в руках не только самолетики, но и национальные флаги, конституцию и плакаты — один другого креативнее. Чаще всего обыгрывали произведения Оруэлла . Вот что говорит студент Федор Казаков , который сам ведет телеграм-канал:

«К сожалению, мы сейчас начинаем двигаться в сторону антиутопии. Я сделал плакат с большим братом Джорджа Оруэлла и Александром Жаровом — глава Роскомнадзора . Надпись гласит: «Forbid the RKN and Jarov watching us», то есть «Запретим Роскомнадзору и Жарову следить за нами». Я считаю, что в свободном демократическом государстве такого быть не должно. Любая попытка тотальной слежки — это движение в сторону «1984» Оруэлла».

Для некоторых пришедших история с блокировкой Telegram стала в некоторой степени личной. Например, для Ирины Кузнецовой

«Стало понятно, что надо идти, когда мой ресурс, за который я отвечаю, я project-manager в Mail, просто упал из-за того, что Роскомнадзор случайно заблочил IP Google-аналитики. Я никогда на митинги не ходила, но сейчас это касается напрямую».

Многие пришли на акцию семьями. Были даже пожилые люди, некоторые из них узнали о существовании мессенджера совсем недавно. Вот что рассказал пенсионерка Лариса Николаевна:

«Я уже бабушка и давно, поэтому я хочу нормального будущего своим детям. У меня Telegram работает, правда интернет стал работать хуже, все виснет. Я переживу это, потому что это не навечно. Именно поэтому я и пришла, чтобы нас оставили в покое. Как совместить блокировку интернета и свободную страну? Мы должны быть вместе: и пожилые, как я, и молодые. Мне жаль, что людей моего возраста тут мало сегодня».

Как такового шествия на митинге не было — люди просто слушали выступления политиков, представителей Роскомсвободы, блогеров, программистов. Были Алексей Навальный Илья Яшин . Вспоминали создателя мессенджера Павла Дурова . В конце почти минуту скандировали слова в его поддержку и одновременно запустили самолетики, потом весь проспект был усыпан бумажками. Что с ними стало дальше, пояснил пресс-секретарь митинга Михаил Чичков:

Михаил Чичков пресс-секретарь митинга «Большую часть убрали непосредственно люди, которые их и бросили. Частично проблему ликвидировали наши организаторы, они вручную, бросили свои дела и пошли убирать. Всем сознательным огромное спасибо, всем менее сознательным спасибо, что принесли, но надо было аккуратнее».

Самолетиков могло быть еще больше. Спустя час после начала митинга, по словам самих участников акции, вновь прибывающих людей перестали пускать на проспект Сахарова — дорогу перегородили грузовики.

Прошедшую в Москве акцию в своем телеграм-канале прокомментировал Павел Дуров: «Тысячи умных, прогрессивных молодых лиц на митинге в Москве, несмотря на очереди на рамках. Спасибо вам!»